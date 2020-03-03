PipBandint Pro

EurUsd Algo Trading Lo Thi Mai Loan 5 (2) Experts

O EURUSD Algo Trading é um EA simples, mas altamente eficaz na plataforma MT5. O EA foi especificamente projetado para o par de moedas mais estável do mundo, o EURUSD. O EA utiliza uma estratégia de day trade, em que 90% das operações são fechadas em poucas horas. Ele se concentra em identificar níveis-chave no intervalo de tempo H1 para encontrar pontos de entrada e definir níveis de Stop Loss (SL) apropriados e pré-definidos. O EA possui uma função de trailing stop, ajudando os traders a gara