PipBandint Pro
- Experts
- Isaac Nhlapo
- Versione: 5.52
- Aggiornato: 20 aprile 2025
- Attivazioni: 5
PipBandit Pro - Scalper Edition è un Expert Advisor (EA) progettato per trader interessati ai movimenti di mercato a breve termine. Questo EA supporta sia approcci di trading swing che di scalping, con funzionalità per operazioni rapide e ad alta frequenza utilizzando parametri di stop-loss e take-profit. Lo strumento è progettato per operare in mercati dinamici e può anche essere configurato per il trading a lungo termine su timeframe più elevati.