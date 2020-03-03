PipBandint Pro

PipBandit Pro - Scalper Edition — это Советник Эксперт (EA), разработанный для трейдеров, интересующихся краткосрочными движениями рынка. Этот EA поддерживает как свинговые, так и скальпинговые торговые подходы, с функциональностью для быстрых, высокочастотных сделок, использующих параметры стоп-лосс и тейк-профит. Инструмент разработан для работы на динамичных рынках и также может быть настроен для долгосрочной торговли на более высоких таймфреймах.

 

Video PipBandint Pro
Рекомендуем также
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
Эксперты
Nasdaq Квант NAS100 Вы можете получить скидку 30%, если свяжетесь с нами в чате. Предложение действительно для первых 30 человек, которые загрузят нашу демо-версию в этом месяце." Expert Nasdaq — это динамичная и оптимизированная скальперская торговая система, предназначенная для безопасного получения прибыли Полная система с управлением рисками на основе оптимизации нейронных сетей и системой интеллектуального увеличения лота на основе балансовой прибыли подходит как для начинающих, так и для
ADAM for FTMO 5
Vyacheslav Izvarin
5 (1)
Эксперты
ADAM EA Special Version for FTMO Please find new Version here  https://www.mql5.com/en/market/product/113326 Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 -------------------------------------------------
Guide Xau Ea
Richard Rwabuto Akankwasa
Эксперты
Guide XAU EA — мощный экспертный советник, специально разработанный для торговли XAUUSD на таймфрейме 3 минуты (M3). Этот советник оптимизирован для точных краткосрочных сделок и отлично работает во время торговых сессий Нью-Йорка и Лондона, когда волатильность рынка максимальна и появляется множество возможностей для торговли. Guide XAU EA предлагает дисциплинированный и стратегический подход к торговле золотом. Независимо от того, хотите ли вы воспользоваться быстрыми внутридневными движениями
AI Roman Centurion MT5
Mei Xie
Эксперты
Introducing | AI Legion: Centurion ️ — The Next Evolution in Fully Autonomous AI Trading Has Arrived. This EA is not the most advanced version. Please CONTACT US before purchasing this AI Ultra Low Risk King EA！ Forget manual tuning. Forget emotional trading. Just press the button — and unleash the AI legion. This isn't just another EA. This is AI Legion: Centurion , a fully automated AI-powered war machine built for the markets. Fueled by cutting-edge neural networks and real-time adapt
Cypher invest
Arnold Byarufu
Эксперты
Introducing "CypherInvest," your trusted Expert Advisor in the dynamic world of financial markets.  With cutting-edge technology and advanced algorithms, CypherInvest analyzes market data, identifies patterns, and uncovers hidden opportunities to help you make informed investment decisions. Our innovative approach combines the power of cryptography and data analysis, unlocking the secrets of the market to maximize your returns. Powered by the Secret algorithm, CypherInvest leverages support an
Prosperity MT5
Mr James Daniel Coe
5 (2)
Эксперты
High growth, low draw-down bot. Great for beginners AND pros. 5 COPIES LEFT - NEXT PRICE $999 Contact me after purchase for group info, manual and a personal bonus! Prosperity live fund, real money (>$2,000) signal:  CLICK HERE ABOUT A rare diamond in a sea of EAs - 4x improvements in most backtest stats. We read descriptions saying 'no martingale, grid, or 'AI'' - I offer alternate parameters... Original EA No history reading No .set files changing constantly, all built-in as default Not an 'ex
The Wall Street Player ultimatum
Lancine Stanislas Traore
Утилиты
The Wall Street Player (Ultimatum version). This EA tailored as a Discipline, Money and Risk Management tool is a powerful Trade Station utility designed for Forex, Cryptos, Commodities, Shares, Deriv synthetic pairs and any CFDs Market. It is designed to fit your strategy as a winner, and take your Edge of the market to the NEXT-LEVEL. The only thing to do is to get It on your chart and appreciate the possibilities and chart management abilities it has to offer for realizing that discipline and
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Эксперты
SL$TPauto Expert Advisor SL$TPauto automatically manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for all trades on a specific symbol. This Expert Advisor scans whatever chart it's placed on and works based on that chart's symbol, functioning independently across multiple charts simultaneously. Key Features: Automatically places Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all open trades on the current chart symbol Applies the same Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) settings to any new trades as
Angelwing
Shinichi Ikeda
Эксперты
概要 資金管理、トレーリングストップ、ポジション管理ができる トレンドフォローEAです。 特徴 一般的なトレンドの方向にポジションを開くことに基づいたトレンドフォロー戦略です。 テイクプロフィット注文とストップロス注文を使用してリスクを管理し、利益を確保します。 また、 EA はトレーリング ストップを採用し、価格が取引に有利に動くにつれてストップロスを動的に調整します。 MT5であればブロカー関係なく、暗号資産（仮想通貨）、FX、CFD、株式等の使用可能なEAとなっております。 ※スクリーンショットの模様は、フォワードテスト最適化の様子やフォワードテスト後の資産状況を載せています。 EAを稼働させる上での注意事項 当サイトでご提供しているEAは、利用者の収益を保証するものではありません。 当サイトで掲載しているロジック、損益シミュレーションと同じ結果になることを保証するものでもありません。利用者の環境等で結果が異なることもございます。 実際にEAを利用するか中止するかの判断は、必ずご自身で決定してください。
Mr Bitcoin AI
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Привет, трейдеры! Я разработал этот инструмент с реальными результатами, тщательно, на основе нескольких моих предыдущих стратегий ИИ. Mr Bitcoin AI основан на выполнении операций купли-продажи финансовых активов в очень короткие периоды времени, стремясь получить прибыль от небольших колебаний цен. Применительно к Bitcoin скальпер использует искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения для анализа больших объемов данных рынка криптовалют и принятия быстрых и точных торговых решений.
Quantum bot
Samuel Bedin
Эксперты
quantum bot designed for forex trading. test on eur/usd gives good returns. based on several indicators include risk management. best timeframes 1h; 4h. this bot was backtesting for the past year and gives 2000% return profit. no hidden lost trades in code. settings are customizables to give you better experience of trading. contact me for more details or installation guide
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Эксперты
Алготрейдинг EURUSD — это простой, но очень эффективный торговый советник (EA) на платформе MT5. Советник специально разработан для самой стабильной валютной пары в мире — EURUSD.  Советник использует дневную стратегию, при которой 90% сделок закрываются в течение нескольких часов. Он сосредоточен на определении ключевых уровней на таймфрейме H1 для нахождения точек входа и установки соответствующих, заранее определённых уровней Stop Loss (SL).  Советник поддерживает функцию трейлинг-стопа, пом
The Silver Bullet Dex 900 Down
Christoffel Francois Du Toit
Эксперты
Consistency is key. The Silver Bullet Dex 900 Down showed steady growth over the last year. Tests showed 140% - 280% and more per year (Depending on Account Size) Pro's: The software runs 24hours a day, 7days per week Fully Automated No settings adjustments Tests showed Zero Losses in the last year Steady monthly growth in tests Cons: Only for bigger accounts Uses a lot of equity during extreme market movements (Not Losses) Minimum Requirements: Account Size $5 000.00 Permanent Internet Access
Agro Algo
Dewald Nel
Эксперты
Harvest consistent performance with Agro Algo — a next-generation Expert Advisor from Synapse Dynamics LLC. Built on a deep-thinking AI core , Agro Algo fuses adaptive market analysis with precise entry/exit logic to capture high-probability moves while protecting capital. It’s prop-firm ready with per-trade risk controls, daily drawdown limits, and intelligent trade-management features such as dynamic stop placement, break-even triggers, and trailing exits. Whether you run it fully automated or
Ai Multi Trend MT5
Mansour Babasafary
3.13 (15)
Эксперты
Expert trend hunter Combined with artificial intelligence Control the AI with a variety of simple settings Without using dangerous strategies (all trades have a profit limit and a loss limit) Can be used in 6 main market currency pairs and 4 important time frames An expert who has been trained by artificial intelligence for years to correctly recognize trends(with the latest methods of the world) With world-class settings, can be used in different accounts and different brokers and the lowest ca
Symbol Basket Control Panel
Imad Kamal Mohammad Badad
Эксперты
Symbol Basket Control Panel is a professional trading utility designed to streamline multi-currency management. It acts as a centralized command center, allowing traders to execute and manage baskets of trades across different symbols with unparalleled speed and precision. Instead of manually opening and closing orders for each pair, this dashboard provides a high-performance graphical interface to control your entire portfolio from a single chart. Key Features: Centralized Execution: Open BUY o
Redistribution Energy
Vitalii Zakharuk
Эксперты
Система для автоматической торговли форекс Redistribution Energy , отличаюется высокой скоростью исполнения сделок (высокочастотная торговля), использует сложные алгоритмы. Экспертная система проходит всю историю и все валютные пары с одной-единственной настройкой. Высокочастотный трейдинг или HFT (от английского High Frequency Trading), представляет собой алгоритмический метод торговли на финансовых рынках, при котором исполнение огромного количества сделок осуществляется в считанные миллисек
Ilon Clustering
Andriy Sydoruk
Эксперты
Ilon Clustering - это усовершенствованный робот Ilon Classic , нужно читать описание к боту Ilon Classic и все утверждения будут справедливыми и для данного эксперта. В данном описании предоставляются общие положения и отличия от предыдущей разработки. Общие положения. Основная цель бота сохранить ваш депозит! Для работы бота рекомендуется депозит 10000$ и работа будет вестись с просадками не более нескольких процентов. При работе в будущее он может расти в несколько раз и составлять несколько
XAU Coin EA master
You-ru Lu
Эксперты
EA Name: XAU Coin EA Master v1.0 Recommended Symbol: XAUUSD Recommended Timeframe: H1 main cycle (with built-in D1 layout confirmation) After downloading the free trial version, please change the "Enable market validation mode (ensures EA passes MQL5 market re)" parameter to "false" to use the backtesting function; otherwise, no positions will be opened during backtesting. Also, please adjust the pre-news closing time (in minutes, 0 indicates disabled) to be the same as the pre-news trading ban
Account Sync Companion
Loncey Duwarkah
Эксперты
Important Note : This EA requires help to initially setup. Please contact us Streamlines the management of multiple trading accounts, saving time and reducing the potential for manual errors. Ideal Users: Professional traders managing multiple client accounts using copy sync trading. Trading firms looking for automated and synchronized trading solutions. Individual traders seeking to diversify their trading across multiple accounts with a unified strategy. Key Features: Multi-Account Synchron
Multy TDM
Andriy Sydoruk
Эксперты
Multy TDM данный бот работает с помощью индикатора   Trend TD . Бот мультивалютный работает с 12 парами, пары можно менять и использовать другие. Суть работы открывать малую серию ордеров и выходить с рынка или в прибыли или с потерями но выходить и не задерживаться и открывать следующую серию по сигналам ниндикатора. Сердце данного алгоритма состоит в формуле выхода из рынка, когда выйти и с какой прибылью или потерями, сколько ордеров можно разрешить использовать в серии. И настроек индикато
VR Quant
Paul Edunyu Carissimo
Индикаторы
VR-Quant: The Regime Vector (Smart VSA Matrix) Stop Trading False Breakouts. See the "Truth" Behind the Price. Most traders lose money because they chase price movement without understanding the energy behind it. A massive green candle with zero volume looks the same as a massive candle with huge volume, but one is a Breakout , and the other is a Trap . VR-Quant solves this by using institutional-grade statistics to decouple Volume (Effort) from Range (Result) . It processes these two data stre
Trend light AI
Younes Bordbar
Эксперты
Anyone who purchases the robot, please leave a comment so I can send you the optimal input values for each currency pair to maximize your profits in the market TIME FRIM :15min Are you looking for a way to begin trading with low risk and excellent results? Or perhaps you’re ready to take on slightly higher risks for bigger rewards? Our trading robot, designed for MetaTrader 4 and 5, is exactly what you need! Why Choose This Robot? Adjustable Risk Levels: Use the Input section to customize the r
Hedging Star
Pran Gobinda Basak
Эксперты
Представляем вам Hedging Star - надежного советника, разработанного для защиты ваших инвестиций с помощью встроенного стоп-лосса. Прежде чем начать использовать его на реальных счетах, настоятельно рекомендуется провести тестирование на демо-счете. Начните с консервативного объема сделки 0.01, чтобы оценить его производительность. Этот советник оптимизирован для торговли на валютных парах GBPUSD и USDJPY. Одной из ключевых особенностей Hedging Star является его функция трейлинг-стоп, позволяющ
Conflux MT5
Jin Sangun
Эксперты
Обзор Conflux EA — это экспертный советник (EA), разработанный для анализа сложных рыночных движений и выполнения интеллектуальных сделок. Этот советник специально адаптирован к рыночным условиям с использованием искусственного интеллекта, особенно для таких активов, как золото (GOLD), биткойн (BITCOIN) и другие волатильные инструменты. В отличие от простых правил торговли, EA глубоко интерпретирует рыночные данные, помогая трейдерам находить скрытые возможности. Советник использует различные те
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Эксперты
Alphabet AI   — советник, работающий по стратегии возврата к среднему значению (mean reversion), то есть использующий естественное свойство рынков возвращаться к своим средним значениям после сильных отклонений. Алгоритм постоянно анализирует текущую цену актива, сравнивая её с расчётными средними уровнями. При значительном отклонении цены от среднего значения советник интерпретирует это как сигнал к действию: при превышении верхней границы открывает короткие позиции, ожидая снижения цены, а пр
CRT Advanced
Jose Antonio Cantonero Velasco
Эксперты
SISTEMA DE TRADING ALGORITMICO PROFESIONAL VISIÓN GENERAL CRT ADVANCED   es un sistema de trading automatizado de alta precisión que opera basado en el análisis de formaciones de velas japonesas. Desarrollado específicamente para mercados de Forex, indices y commodities, implementa una metodología sistemática que combina price action puro con gestión avanzada de riesgo. Contacte conmigo después de la compra, le enviaré sets y soporte gratuito. Gracias.
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Эксперты
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)**   **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY**   A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management.   **KEY FEATURES:**   **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits.   **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable).   **Flexible Risk Co
Bot DataSource AC
Andriy Sydoruk
Эксперты
Бот Bot DataSource AC — инструмент для автоматической торговли разработанный автором на основе индикатора DataSource AC. https://www.mql5.com/ru/market/product/108132  индикатор  DataSource AC. Бот надо запускать на временном периоде EURUSD H1, именно для данной среды он оптимизирован. Хотя если рассматривать бот как инструмент то вы можете отимизировать бот на любом другом тайм-фрейме и валютной паре. Принцип оптимизации при использовании на H1, следующий: оптимизируем на ценах открытия 3 года
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Эксперты
Send me a message so I can send you the setfile $498 за введение, будет увеличиваться на 100 в месяц, пока не достигнет $1298 Автоматизированный торговый бот для XAUUSD (GOLD). Подключите этого бота к своим графикам XAUUSD (GOLD) H1 и позвольте ему торговать автоматически с помощью проверенной стратегии! Этот бот, разработанный для трейдеров, ищущих простую, но эффективную автоматизацию, совершает сделки на основе комбинации технических индикаторов и ценового действия, оптимизированного для
С этим продуктом покупают
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Эксперты
NEXUS – количественный адаптивный грид, развивающийся вместе с рынком NEXUS — это полностью автоматическая система, которая в реальном времени строит комбинации правил, валидирует их out-of-sample и открывает сделки только тогда, когда обнаруживает статистическое преимущество в корректном рыночном контексте. Краткие характеристики Тип системы: адаптивный грид с OOS (out-of-sample) валидацией и фильтрами среды (новости, волатильность, сессия/день и опциональные зоны объёмной стоимости). Инструмен
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Эксперты
Mean Machine GPT Версия 11.0 - Где Институциональный Интеллект Встречается Со Специализированной Торговлей С тех пор как мы стали пионерами подлинной интеграции AI в алгоритмической торговле, мы совершенствовали этот подход через множественные рыночные циклы, экономические режимы и технологические эволюции. То, что началось как наше убеждение, что адаптивное машинное обучение представляет естественное развитие количественной торговли, стало направлением индустрии. Версия 11.0 представляет нашу
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Эксперты
NorthEastWay MT5 - это полностью автоматизированная торговая система «откатов», которая особенно эффективна для торговли на популярных валютных парах «откатов»: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Система использует основные модели рынка Forex в торговле - возврат цены после резкого движения в любом направлении. Таймфрейм: M15 Основные валютные пары: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Дополнительные пары: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD После покупки EA обязательно напишите мне в личные сообщения, я доба
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Эксперты
Trade Bitcoin Like Never Before—Faster, Smarter, and More Profitable! Why Choose  Bitcoin Prince  EA ?  Lightning-Fast Execution— Built  for speed, it enters and exits trades at the optimal moment, ensuring you   never miss a profitable setup   again. Proven  Bitcoin-Specific  Strategy  – Unlike generic EAs, Bitcoin  Prince  EA  is  fine-tuned exclusively for BC/USD , adapting to Bitcoin's  unique volatility and liquidity. No Emotions, No Guesswork Our   advanced algorithm   removes human erro
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Эксперты
Описание APE (Alpha Prop Edge) APE — это торговый советник, основанный на стратегии возврата к среднему. Он определяет чрезмерные рыночные движения и реагирует с помощью логики, направленной против тренда, согласно заранее заданным условиям. Система включает встроенные элементы управления рисками, такие как опциональные дневные лимиты убытков и конфигурируемые механизмы выхода. Пользователь может настраивать параметры в зависимости от размера счёта или условий оценки. Тестирование на историческ
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Эксперты
Benefit EA Используется только на счетах с хеджированием. Benefit EA - безиндикаторный гибкий сеточный советник со специальными точками входа, обеспечивающие статистическое преимущество,выявленное с помощью математического моделирования рыночных паттернов. В советнике не используется стоп-лосс, все сделки закрываются по тейк-профиту или трейлинг-стопу. Есть возможность планирования увеличений лота. Функция «Фильтр времени» - устанавливается в соответствии с внутренним временем терминала, соглас
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Эксперты
Наша команда - @Supremacy_Lab - рада представить свой первый продукт - EA_Supremacy_NT - уникальное техническое решение для day трейдинга, скальпинга и следования за трендом. EA_Supremacy_NT - это неавтоматическая версия нашего основного автоматизированного советника, который будет опубликован позже. Это действительно инновационный продукт, основанный на нетрадиционном подходе к обработке рыночных данных. Заложенный в основу алгоритм позволяет трейдерам извлекать максимально возможную прибыль
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Эксперты
Traders Toolbox Premium  - это универсальный инструмент   создан на основе обширного обучения общим торговым стратегиям с целью автоматизации этих стратегий и расчетов.   Функции: 19 отдельных сигналов   - Каждый из этих сигналов ,   которые   смещены в нейронной сети конфигурации стиля ,   чтобы составить окончательный / общий результат.   Каждый сигнал имеет свои собственные настройки,   которые   при необходимости   можно   настроить или оптимизировать.   Всестороннее On   экран    Дисплей
Ew3
Roberto Alencar
Эксперты
EW3 - Expert Advisor for Forex Mean Reversion Trading Overview An Expert Advisor designed to operate on mean reversion strategy with disciplined risk management, avoiding high-risk approaches such as grid or martingale methods. Key Features • Mean Reversion Strategy: Identifies and trades market correction movements • Multi-Symbol Support: Operates on 26 currency pairs simultaneously • Centralized Risk Control: Global stop loss and take profit management across all positions • Multi-Timeframe
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Эксперты
GoldPulser EA - Description pour le MQL5 Market English Description GoldPulser EA - Advanced Multi-Currency Scalping & Trend Following System GoldPulser EA is a sophisticated trading system that combines scalping precision with trend-following reliability. Designed for Forex traders seeking consistent returns, this expert advisor utilizes a proprietary algorithm to identify high-probability trading opportunities across multiple currency pairs. Key Features: Multi-timeframe analysis for accurate
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Эксперты
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Эксперты
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA ВНИМАНИЕ: Советник оптимизирован Только для GOLD (XAUUSD) – тестируйте на других парах на свой страх и риск! (Минимальный капитал: $1000) Скачать готовые настройки можно по ссылке: Используйте эти настройки для XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Профессиональная сеточная торговая система с расширенным управлением рисками Данный продвинутый советник использует двухнаправленную сеточную стратегию, о
MAX Xauusd MT5
Peng Peng Gao
Эксперты
MAX XAUUSD – The Intelligent Trading System for the Gold Market Dear Traders, I am   MAX XAUUSD , the latest member of the trend-following intelligent trading system family, designed for exceptional performance. My specialty?   Gold . That’s right, I trade the Gold/USD pair with precision and confidence, offering unparalleled trading opportunities in the shining gold market. Why Choose MAX XAUUSD? Intelligent Trend-Following System Utilizes advanced trend-following algorithms to   minim
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Эксперты
Простите за выдающуюся доходность 340% годовых! Да, вы всё правильно прочитали: такие результаты тестирования в 340% годовых почти что неприлично хороши. Но, пожалуйста, не поймите меня неправильно — это не маркетинговый трюк, а результат чистого программирования и честных бэктестов. Конечно, такие "сказочные" доходности не могут сохраняться вечно, ведь через несколько лет любой советник в тесте сталкивается с ограничениями по объёму лота. Тем не менее: Stealth 150 DE40 показывает, на что
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Эксперты
CRYSTAL AI PRO v7.21 — советник MT5 Обзор CRYSTAL AI PRO — автоматическая система для XAUUSD (золото) и основных валютных пар. Управляет входами, SL/TP, трейлингом и контролем просадки по фиксированным правилам. Прибыль не гарантируется; см. предупреждение о рисках. Требования Платформа: MetaTrader 5 Тип счёта: ECN/RAW рекомендуется Подключение: 24/7 (желательно VPS) Таймфреймы: M1–H4 Начальная настройка Включите Algo Trading . Прикрепите советник к графику (один символ — один график). В Input
GOLD Max MT5
Peng Peng Gao
Эксперты
GOLD MAX — A New Era in Gold Trading Intelligence Welcome to a whole new dimension of gold trading! We proudly present   GOLD MAX , the latest member of the Trend Intelligent Trading System family, specializing in precise trading of   XAUUSD (Gold/USD) . No matter how the market fluctuates, GOLD MAX leverages exceptional strategies and stable performance to help you seize brilliant trading opportunities in the gold market! Why Choose GOLD MAX? Smart Trading, Focused on Gold Trend
DayRest
Viktor Timofeev
Эксперты
ПРИНЦИПЫ DAYREST: с оветник   основан на контр-трендовой стратегии Мы используем две особенности: 1. Наличие коррекций в тренде. Как правило, после поступательных импульсов всегда происходит "откат". 2.   Цикличность рынка. Цена ходит между историческими максимальными и минимальными значениями. Наибольшая вероятность коррекции фиксируется при достижении ценой границ этого канала. Сигналом для открытия позиции служит пересечение ценой верхней или нижней границы индикаторов Price Channel и EMA. Эт
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Эксперты
Scalper EA Pro - Высокоточный робот для автоматической торговли!   FOR GOLD - XAUUSD Что нового в версии 3.0? После месяцев разработки и тщательного тестирования мы представляем самую продвинутую и надежную версию Scalper EA Pro! С новыми интеллектуальными фильтрами, улучшенным управлением рисками и более точными входами, этот советник создан для работы на рынках с максимальной эффективностью. Ключевые обновления: Настраиваемый фильтр тренда Теперь с настраиваемыми EMA (по ум
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 10-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре GBP/USD. Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Торговая стратегия. Система не использует опасные стратегии (типа усреднение или мартингейл), а чётко следует указаниям нейронной сети. В каждой
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 5-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре EUR/USD . Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Данный советник построен на базе ранее выпущенной версии советника Neurolite EA gbpusd , который был доработан для успешной торговли на валютной п
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Эксперты
Эта скальпинговая система работает только во время азиатской сессии. Использует несколько уникальных индикаторов для определения колебаний цены. Динамические уровни тейк-профит и стоп-лосс в зависимости от рыночных условий. Фиксированный стоп-лосс для защиты капитала, низкий риск потери большой суммы денег. Не нуждается в SET-файлах. Параметры одинаковы для всех валютных пар. Оптимизирован для работы с EURAUD . Рекомендуется запускать советник Eagle Scalper на графике M15 . Рекомендуется запуск
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Эксперты
Советник Snake EURUSD Real — полностью автоматический робот, торгующий на рынке форекс. Робот торгует на любой паре, но лучшие результаты достигнуты на EURUSD M15. Система также работает с любым брокером, предоставляющим плавающий спред. Преимущества Советник не использует такие системы, как мартингейл, хеджирование и т.д. Советник использует стоп-лосс и трейлинг-стоп для получения прибыли. Кроме того, вы также можете установить тейк-профит (на EURUSD я использовал 93). Наилучшие результаты тес
Stocks Squeezer
Federico Sbordoni
Эксперты
Следуйте сигналу SQUEEER STOCKS: https://www.mql5.com/ru/signals/503024 STOCKS SQUEEZER - это торговая система, которая одновременно работает с несколькими акциями, пытаясь воспользоваться их волатильностью. Советник открывает позицию по каждой указанной акции, инвестируя начальную сумму денег, которую вы установили. Единая позиция закрывается, когда рассчитывается тейк-профит. Вместо этого, если рынок идет против, позиция увеличивается и тейк-профит перемещается правильно. Это продолжается ст
STFX Binary Technologies
Abigail Refiati
Эксперты
EA STFX BINARY TECHNOLOGIES EA STFX Binary Technologies is specifically designed for Binary MT5 products Volatility Index 75 and 100 The Expert Advisor can be used for Full Automatic and Semi Automated trading. EA STFX has various strategies such as: Day Trade, Averagging , Martingale, Anti Martingale and or combine the two Trading positions can be closed easily using panels such as close profit only, close buy, close sell, close all transactions The choice of indicators for position entries us
Другие продукты этого автора
PipBandit Quantum Gold Scalper
Isaac Nhlapo
Эксперты
This EA is specifically built to trade XAUUSD with precision and confidence. It ensures that trades are entered with highest probability and has awesome risk management tools in place. Give it a test, it is a one of a kind in the market.  For the  1 minute XAUUSD  chart, pre-set for 1 minute time frame.  Please message me for any assistance.  Recommendations and requirements; Currency pair: XAUUSD Timeframe: M1 or M5  Minimum deposit : $50 Recommended initial deposit: $100 Account type: Any acco
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв