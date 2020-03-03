PipBandint Pro
- Версия: 5.52
- Обновлено: 20 апреля 2025
- Активации: 5
PipBandit Pro - Scalper Edition — это Советник Эксперт (EA), разработанный для трейдеров, интересующихся краткосрочными движениями рынка. Этот EA поддерживает как свинговые, так и скальпинговые торговые подходы, с функциональностью для быстрых, высокочастотных сделок, использующих параметры стоп-лосс и тейк-профит. Инструмент разработан для работы на динамичных рынках и также может быть настроен для долгосрочной торговли на более высоких таймфреймах.