PipBandint Pro

PipBandit Pro - Scalper Edition est un Expert Advisor (EA) conçu pour les traders intéressés par les mouvements de marché à court terme. Cet EA prend en charge à la fois les approches de trading de swing et de scalping, avec des fonctionnalités pour des transactions rapides et à haute fréquence utilisant des paramètres de stop-loss et de take-profit. L'outil est conçu pour fonctionner sur des marchés dynamiques et peut également être configuré pour le trading à long terme sur des timeframes plus élevés.


Video PipBandint Pro
Produits recommandés
ADAM for FTMO 5
Vyacheslav Izvarin
5 (1)
Experts
ADAM EA Special Version for FTMO Please find new Version here  https://www.mql5.com/en/market/product/113326 Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 -------------------------------------------------
Guide Xau Ea
Richard Rwabuto Akankwasa
Experts
Guide XAU EA est un expert advisor puissant spécialement conçu pour trader le XAUUSD sur une unité de temps de 3 minutes (M3). Cet EA est optimisé pour des trades de précision à court terme et est conçu pour exceller pendant les sessions de New York et Londres, lorsque la volatilité du marché est à son maximum et que les opportunités de trading sont nombreuses. Guide XAU EA offre une approche disciplinée et stratégique du trading de l’or. Que vous cherchiez à tirer profit des mouvements rapides
AI Roman Centurion MT5
Mei Xie
Experts
Introducing | AI Legion: Centurion ️ — The Next Evolution in Fully Autonomous AI Trading Has Arrived. This EA is not the most advanced version. Please CONTACT US before purchasing this AI Ultra Low Risk King EA！ Forget manual tuning. Forget emotional trading. Just press the button — and unleash the AI legion. This isn't just another EA. This is AI Legion: Centurion , a fully automated AI-powered war machine built for the markets. Fueled by cutting-edge neural networks and real-time adapt
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
Experts
Nasdaq Quant NAS100 Expert Nasdaq est un système de trading Scalper dynamique et optimisé conçu pour tirer profit en toute sécurité Le système complet avec gestion des risques basé sur l'optimisation des réseaux de neurones et le système d'augmentation de lot intelligent basé sur le bénéfice du solde convient aux débutants et aux commerçants expérimentés. Utilisez les ordres mobiles en attente et profitez des replis du marché afin de pouvoir offrir un stop plus court et plus sûr Vous pouvez cou
Cypher invest
Arnold Byarufu
Experts
Introducing "CypherInvest," your trusted Expert Advisor in the dynamic world of financial markets.  With cutting-edge technology and advanced algorithms, CypherInvest analyzes market data, identifies patterns, and uncovers hidden opportunities to help you make informed investment decisions. Our innovative approach combines the power of cryptography and data analysis, unlocking the secrets of the market to maximize your returns. Powered by the Secret algorithm, CypherInvest leverages support an
Prosperity MT5
Mr James Daniel Coe
5 (2)
Experts
High growth, low draw-down bot. Great for beginners AND pros. 5 COPIES LEFT - NEXT PRICE $999 Contact me after purchase for group info, manual and a personal bonus! Prosperity live fund, real money (>$2,000) signal:  CLICK HERE ABOUT A rare diamond in a sea of EAs - 4x improvements in most backtest stats. We read descriptions saying 'no martingale, grid, or 'AI'' - I offer alternate parameters... Original EA No history reading No .set files changing constantly, all built-in as default Not an 'ex
The Wall Street Player ultimatum
Lancine Stanislas Traore
Utilitaires
The Wall Street Player (Ultimatum version). This EA tailored as a Discipline, Money and Risk Management tool is a powerful Trade Station utility designed for Forex, Cryptos, Commodities, Shares, Deriv synthetic pairs and any CFDs Market. It is designed to fit your strategy as a winner, and take your Edge of the market to the NEXT-LEVEL. The only thing to do is to get It on your chart and appreciate the possibilities and chart management abilities it has to offer for realizing that discipline and
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Experts
SL$TPauto Expert Advisor SL$TPauto automatically manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for all trades on a specific symbol. This Expert Advisor scans whatever chart it's placed on and works based on that chart's symbol, functioning independently across multiple charts simultaneously. Key Features: Automatically places Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all open trades on the current chart symbol Applies the same Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) settings to any new trades as
Angelwing
Shinichi Ikeda
Experts
概要 資金管理、トレーリングストップ、ポジション管理ができる トレンドフォローEAです。 特徴 一般的なトレンドの方向にポジションを開くことに基づいたトレンドフォロー戦略です。 テイクプロフィット注文とストップロス注文を使用してリスクを管理し、利益を確保します。 また、 EA はトレーリング ストップを採用し、価格が取引に有利に動くにつれてストップロスを動的に調整します。 MT5であればブロカー関係なく、暗号資産（仮想通貨）、FX、CFD、株式等の使用可能なEAとなっております。 ※スクリーンショットの模様は、フォワードテスト最適化の様子やフォワードテスト後の資産状況を載せています。 EAを稼働させる上での注意事項 当サイトでご提供しているEAは、利用者の収益を保証するものではありません。 当サイトで掲載しているロジック、損益シミュレーションと同じ結果になることを保証するものでもありません。利用者の環境等で結果が異なることもございます。 実際にEAを利用するか中止するかの判断は、必ずご自身で決定してください。
Mr Bitcoin AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Bonjour les commerçants, j'ai conçu cet outil avec des résultats réels de manière rigoureuse, outil basé sur plusieurs de mes précédentes stratégies AI, Mr Bitcoin AI est basé sur la réalisation d'opérations d'achat et de vente d'actifs financiers dans des délais très courts, cherchant à obtenir des bénéfices à partir de petites fluctuations de prix. Lorsqu'il est appliqué au Bitcoin, un scalper utilise l'intelligence artificielle et les algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser de
Quantum bot
Samuel Bedin
Experts
quantum bot designed for forex trading. test on eur/usd gives good returns. based on several indicators include risk management. best timeframes 1h; 4h. this bot was backtesting for the past year and gives 2000% return profit. no hidden lost trades in code. settings are customizables to give you better experience of trading. contact me for more details or installation guide
The Silver Bullet Dex 900 Down
Christoffel Francois Du Toit
Experts
Consistency is key. The Silver Bullet Dex 900 Down showed steady growth over the last year. Tests showed 140% - 280% and more per year (Depending on Account Size) Pro's: The software runs 24hours a day, 7days per week Fully Automated No settings adjustments Tests showed Zero Losses in the last year Steady monthly growth in tests Cons: Only for bigger accounts Uses a lot of equity during extreme market movements (Not Losses) Minimum Requirements: Account Size $5 000.00 Permanent Internet Access
Agro Algo
Dewald Nel
Experts
Harvest consistent performance with Agro Algo — a next-generation Expert Advisor from Synapse Dynamics LLC. Built on a deep-thinking AI core , Agro Algo fuses adaptive market analysis with precise entry/exit logic to capture high-probability moves while protecting capital. It’s prop-firm ready with per-trade risk controls, daily drawdown limits, and intelligent trade-management features such as dynamic stop placement, break-even triggers, and trailing exits. Whether you run it fully automated or
Ai Multi Trend MT5
Mansour Babasafary
3.13 (15)
Experts
Expert trend hunter Combined with artificial intelligence Control the AI with a variety of simple settings Without using dangerous strategies (all trades have a profit limit and a loss limit) Can be used in 6 main market currency pairs and 4 important time frames An expert who has been trained by artificial intelligence for years to correctly recognize trends(with the latest methods of the world) With world-class settings, can be used in different accounts and different brokers and the lowest ca
Golden Aegis EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Experts
GoldenAegis : Un EA Spécialisé sur l'Or pour les Challenges des Prop Firms GoldenAegis, un Expert Advisor (EA) de premier plan de la série Nirvana, est un outil de trading systématique conçu spécifiquement pour l'Or (XAUUSD) et pour les traders visant à réussir les challenges des sociétés de prop trading (Prop Firms). Stratégie et Philosophie Fondamentales Cet EA est l'aboutissement de plus d'une décennie d'expérience pratique sur le marché. La philosophie fondamentale est d'automatiser une str
Redistribution Energy
Vitalii Zakharuk
Experts
The Redistribution Energy system for automatic forex trading is characterized by a high speed of execution of transactions (high-frequency trading) and uses complex algorithms. The expert system goes through the entire history and all currency pairs with a single setting. High Frequency Trading or HFT (from English High Frequency Trading) is an algorithmic method of trading in financial markets, in which the execution of a huge number of transactions is carried out in a matter of milliseconds.
Ilon Clustering
Andriy Sydoruk
Experts
Ilon Clustering is an improved Ilon Classic robot, you need to read the description for the Ilon Classic bot and all statements will be true for this expert as well. This description provides general provisions and differences from the previous design. General Provisions. The main goal of the bot is to save your deposit! A deposit of $ 10,000 is recommended for the bot to work and the work will be carried out with drawdowns of no more than a few percent. When working into the future, it can gr
XAU Coin EA master
You-ru Lu
Experts
EA Name: XAU Coin EA Master v1.0 Recommended Symbol: XAUUSD Recommended Timeframe: H1 main cycle (with built-in D1 layout confirmation) After downloading the free trial version, please change the "Enable market validation mode (ensures EA passes MQL5 market re)" parameter to "false" to use the backtesting function; otherwise, no positions will be opened during backtesting. Also, please adjust the pre-news closing time (in minutes, 0 indicates disabled) to be the same as the pre-news trading ban
Account Sync Companion
Loncey Duwarkah
Experts
Important Note : This EA requires help to initially setup. Please contact us Streamlines the management of multiple trading accounts, saving time and reducing the potential for manual errors. Ideal Users: Professional traders managing multiple client accounts using copy sync trading. Trading firms looking for automated and synchronized trading solutions. Individual traders seeking to diversify their trading across multiple accounts with a unified strategy. Key Features: Multi-Account Synchron
Multy TDM
Andriy Sydoruk
Experts
Multy TDM this bot works using the   Trend TD   indicator. The multicurrency bot works with 12 pairs, pairs can be changed and others can be used. The essence of the work is to open a small series of orders and exit the market either in profit or with losses, but exit and not linger and open the next series on the signals of the indicator. The heart of this algorithm is the formula for exiting the market, when to exit and with what profit or loss, how many orders can be allowed to be used in a
VR Quant
Paul Edunyu Carissimo
Indicateurs
VR-Quant: The Regime Vector (Smart VSA Matrix) Stop Trading False Breakouts. See the "Truth" Behind the Price. Most traders lose money because they chase price movement without understanding the energy behind it. A massive green candle with zero volume looks the same as a massive candle with huge volume, but one is a Breakout , and the other is a Trap . VR-Quant solves this by using institutional-grade statistics to decouple Volume (Effort) from Range (Result) . It processes these two data stre
Trend light AI
Younes Bordbar
Experts
Anyone who purchases the robot, please leave a comment so I can send you the optimal input values for each currency pair to maximize your profits in the market TIME FRIM :15min Are you looking for a way to begin trading with low risk and excellent results? Or perhaps you’re ready to take on slightly higher risks for bigger rewards? Our trading robot, designed for MetaTrader 4 and 5, is exactly what you need! Why Choose This Robot? Adjustable Risk Levels: Use the Input section to customize the r
Hedging Star
Pran Gobinda Basak
Experts
Voici une description complète pour Hedging Star - un Expert Advisor solide conçu pour protéger vos investissements avec un stop loss intégré. Avant de le déployer en trading réel, il est fortement recommandé de réaliser des tests approfondis en mode démo. Commencez avec une taille de lot conservatrice de 0,01 pour évaluer ses performances. Cet EA est optimisé pour le trading sur les paires de devises GBPUSD et USDJPY. Une des caractéristiques phares de Hedging Star est sa fonctionnalité de tr
Conflux MT5
Jin Sangun
Experts
Overview Conflux EA is an expert advisor (EA) designed to analyze the market’s complex movements and execute intelligent trades accordingly. This EA is specifically tailored to adapt to market conditions using EA, particularly in assets like gold (GOLD), Bitcoin (BITCOIN), and other volatile instruments. Going beyond simple rule-based trading, it comprehensively interprets market data to help traders uncover hidden opportunities. The EA utilizes various technical indicators, such as RSI, Bolli
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Experts
Alphabet AI est un conseiller qui utilise la stratégie de retour à la moyenne. Cela signifie qu'il exploite la propriété naturelle des marchés de revenir à leur moyenne après de fortes déviations. L'algorithme analyse en permanence le prix actuel de l'actif et le compare aux niveaux moyens calculés. Tout écart important du prix par rapport à sa valeur moyenne est interprété par le conseiller comme un signal d'action : lorsque la limite supérieure est dépassée, il ouvre des positions courtes, an
CRT Advanced
Jose Antonio Cantonero Velasco
Experts
SISTEMA DE TRADING ALGORITMICO PROFESIONAL VISIÓN GENERAL CRT ADVANCED   es un sistema de trading automatizado de alta precisión que opera basado en el análisis de formaciones de velas japonesas. Desarrollado específicamente para mercados de Forex, indices y commodities, implementa una metodología sistemática que combina price action puro con gestión avanzada de riesgo. Contacte conmigo después de la compra, le enviaré sets y soporte gratuito. Gracias.
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Experts
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)**   **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY**   A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management.   **KEY FEATURES:**   **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits.   **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable).   **Flexible Risk Co
Bot DataSource AC
Andriy Sydoruk
Experts
Bot DataSource AC is an automatic trading tool developed by the author based on the DataSource AC indicator. https://www.mql5.com/en/market/product/108132   indicator DataSource AC. The bot must be launched on the EURUSD H1 time period; it is optimized for this environment. Although if we consider the bot as a tool, then you can optimize the bot on any other time frame and currency pair. The principle of optimization when used on H1 is the following: we optimize at opening prices for 3 years, w
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
4.33 (6)
Experts
All our signals are now available on myfxbook:  click here   Prometheus signal: Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskiest instruments on the market. It requires precision, deep analysis and effective
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Experts
Send me a message so I can send you the setfile 498 $ pour l'introduction, il augmentera de 100 par mois jusqu'à atteindre 1298 $ Bot de trading automatisé pour XAUUSD (GOLD). Connectez ce bot à vos graphiques XAUUSD (GOLD) H1 et laissez-le trader automatiquement avec une stratégie éprouvée ! Conçu pour les traders à la recherche d'une automatisation simple mais efficace, ce bot exécute des transactions basées sur une combinaison d'indicateurs techniques et d'action des prix, optimisés pour
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE RÉDUCTION Offre valable 24 heures seulement. La promotion se termine le 29 novembre. Ce sera la seule promotion pour ce produit. Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ Version 5.0 - Intelligence Autonome par Architecture Institutionnelle L'évolution de l'automatisation basée sur des règles vers une intelligence autonome véritable représente la progression naturelle du trading algorithmique. Ce que les desks quantitatifs institutionnels ont commencé à explorer il y a plus d'une décennie a mûri en implémentation pratique. AIQ Version 5.0 incarne cette maturation : analyse IA multi-modèles sophistiquée, architecture de validation indépendante et systèmes d'a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.88 (16)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA est basé sur la stratégie Pending Position (PPS) et un algorithme de trading secret très avancé. La stratégie de Bonnitta EA est une combinaison d'un indicateur personnalisé secret, de lignes de tendance, de niveaux de support et de résistance (action sur les prix) et de l'algorithme de trading secret le plus important mentionné ci-dessus. N'ACHETEZ PAS UN EA SANS AUCUN TEST EN ARGENT RÉEL DE PLUS DE 3 MOIS, IL M'A PRIS PLUS DE 100 SEMAINES (PLUS DE 2 ANS) POUR TESTER BONNETTA EA E
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experts
NEXUS – grille quantitative adaptative qui évolue avec le marché NEXUS est un système 100 % automatisé qui construit des combinaisons de règles en temps réel, les valide out-of-sample et n’ouvre des positions que lorsqu’il détecte un avantage statistique dans un contexte de marché valide. Fiche rapide Type de système: grille (grid) adaptative avec validation OOS (out-of-sample) et filtres de contexte (actualités, volatilité, session/jour et zones de valeur de volume optionnelles). Instruments: p
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT Version 11.0 - Français Mean Machine GPT Version 11.0 - Où l'Intelligence Institutionnelle Rencontre le Trading Spécialisé Depuis que nous avons été pionniers de l'intégration authentique de l'IA dans le trading algorithmique, nous avons affiné cette approche à travers de multiples cycles de marché, régimes économiques et évolutions technologiques. Ce qui a commencé comme notre conviction que l'apprentissage automatique adaptatif représente la progression naturelle du trading q
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experts
NorthEastWay MT5 est un système de trading entièrement automatisé de type "pullback", particulièrement efficace pour le trading des paires de devises "pullback" populaires : AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Ce système exploite les principaux modèles du marché Forex : le retour du prix après un mouvement brusque dans une direction quelconque. Unité de temps : M15 Paires principales : AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Paires supplémentaires : EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Après avoir acheté l'EA, veu
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Experts
Trade Bitcoin Like Never Before—Faster, Smarter, and More Profitable! Why Choose  Bitcoin Prince  EA ?  Lightning-Fast Execution— Built  for speed, it enters and exits trades at the optimal moment, ensuring you   never miss a profitable setup   again. Proven  Bitcoin-Specific  Strategy  – Unlike generic EAs, Bitcoin  Prince  EA  is  fine-tuned exclusively for BC/USD , adapting to Bitcoin's  unique volatility and liquidity. No Emotions, No Guesswork Our   advanced algorithm   removes human erro
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experts
À propos de APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) est un Expert Advisor (EA) basé sur une stratégie de retour à la moyenne . Il est conçu pour détecter les mouvements de prix excessifs et réagir avec une logique contrarienne selon des conditions prédéfinies. Le système intègre des mécanismes de gestion du risque, tels qu’un limiteur de perte quotidienne et une fonction de clôture automatique en cas de profit. Les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres en fonction de la taille du comp
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Experts
Our team - @Supremacy_Lab - are glad to introduce our first product - EA_Supremacy_NT - a unique technical solution for day trading, scalping, and trend following. EA_Supremacy_NT is a non-trading version of our core automated advisor, that will be released later. It is a truly innovative product that is based on an unconventional approach to market data processing. The underlying algorithm allows traders to reap the maximum possible profit from short-term price movements. The system uses a si
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experts
Traders Toolbox Premium est un outil tout-en-un créé sur la base d'une formation approfondie sur les stratégies de trading courantes afin d'automatiser ces stratégies et ces calculs.   Caractéristiques: 19 Signaux individuels   - Chacun de ces signaux peut être biaisé dans une configuration de type réseau neuronal pour constituer le résultat final/global. Chaque signal a ses propres paramètres à personnaliser ou à optimiser si nécessaire.   Affichage complet à l'écran   - Six panneaux insta
Ew3
Roberto Alencar
Experts
EW3 - Expert Advisor for Forex Mean Reversion Trading Overview An Expert Advisor designed to operate on mean reversion strategy with disciplined risk management, avoiding high-risk approaches such as grid or martingale methods. What EW3 Addresses • Overtrading and lack of discipline : Operates only under specific market conditions with predefined entry rules • High drawdowns : Implements systematic capital protection through centralized risk management • Emotional trading decisions : Fully auto
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experts
GoldPulser EA - Système Automatisé de Scalping et Suivi de Tendance Multi-Devises GoldPulser EA est un système de trading sophistiqué qui allie la précision du scalping à la fiabilité du suivi de tendance. Conçu pour les traders Forex recherchant des rendements constants, cet expert advisor utilise un algorithme propriétaire pour identifier des opportunités de trading à haute probabilité sur plusieurs paires de devises. Caractéristiques Principales: Analyse multi-timeframe pour des entrées préci
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Experts
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNING: EA has Optimised  sets for GOLD (XAUUSD) ONLY (Minimum Capital: $1000) Download sets below: Use these sets for XAUUSD:  https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professional Grid-Hedge Trading System with Advanced Risk Management This sophisticated Expert Advisor employs a dual-directional grid strategy designed for consistent performance in volatile markets. The system opens positions in both directi
Rosaline
Simone Peruggio
5 (4)
Experts
Rosaline is an EA that operates with a refinement of a simple strategy based on RSI + bollinger bands + ATR mainly on Gold, EU and OJ. The EA is designed with manually settable 'equity protect' that goes to protect capital from drawdowns. What does this mean?  If you are thinking of using it to pass a challenge you can do so because thanks to this 'feature' you are covered by the classic daily DD rule. Example: on a 100k account you can set a hedge at -4%. If EA reaches that floating loss it
MAX Xauusd MT5
Peng Peng Gao
Experts
MAX XAUUSD – The Intelligent Trading System for the Gold Market Dear Traders, I am   MAX XAUUSD , the latest member of the trend-following intelligent trading system family, designed for exceptional performance. My specialty?   Gold . That’s right, I trade the Gold/USD pair with precision and confidence, offering unparalleled trading opportunities in the shining gold market. Why Choose MAX XAUUSD? Intelligent Trend-Following System Utilizes advanced trend-following algorithms to   minim
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Experts
Désolé pour l’excellente performance de 340% par an ! Oui, vous avez bien lu : ces résultats de backtest à 340% par an sont presque indécemment bons. Mais ne vous méprenez pas – ce n’est pas un coup de marketing, mais le fruit d’une programmation rigoureuse et de tests honnêtes. Bien entendu, de tels rendements de rêve ne sont pas réalistes sur le long terme, car après quelques années, tout EA finit par atteindre la limite des tailles de lots en backtest. Malgré tout : Stealth 150 DE40 mo
GOLD Max MT5
Peng Peng Gao
Experts
GOLD MAX — A New Era in Gold Trading Intelligence Welcome to a whole new dimension of gold trading! We proudly present   GOLD MAX , the latest member of the Trend Intelligent Trading System family, specializing in precise trading of   XAUUSD (Gold/USD) . No matter how the market fluctuates, GOLD MAX leverages exceptional strategies and stable performance to help you seize brilliant trading opportunities in the gold market! Why Choose GOLD MAX? Smart Trading, Focused on Gold Trend
DayRest
Viktor Timofeev
Experts
ПРИНЦИПЫ DAYREST: с оветник   основан на контр-трендовой стратегии Мы используем две особенности: 1. Наличие коррекций в тренде. Как правило, после поступательных импульсов всегда происходит "откат". 2.   Цикличность рынка. Цена ходит между историческими максимальными и минимальными значениями. Наибольшая вероятность коррекции фиксируется при достижении ценой границ этого канала. Сигналом для открытия позиции служит пересечение ценой верхней или нижней границы индикаторов Price Channel и EMA. Эт
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Experts
Scalper EA Pro - Le Robot de Trading Automatique Haute Précision !   FOR GOLD - XAUUSD Quoi de neuf dans la version 3.0 ? Après des mois de développement et de tests rigoureux, nous présentons la version la plus avancée et fiable du Scalper EA Pro ! Avec de nouveaux filtres intelligents, une gestion des risques améliorée et des entrées plus précises, cet EA est conçu pour opérer sur les marchés avec une efficacité maximale. Principales améliorations : Filtre de tendance régla
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Experts
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Experts
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Experts
A scalper system only work during Asian hours. Several unique indicators to detective the price fluctuation. Dynamic TP/SL level according to market conditions. Fixed stoploss to protect the capital, very low risk of losing a lot of money. No need to obtain SET files. The parameters are the same for each currency pair. It is optimized to work on EURAUD . It is recommended to use Eagle Scalper on M15 chart. It is recommended to run it on a real ECN broker with very low spread . It is recommended
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Experts
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
Stocks Squeezer
Federico Sbordoni
Experts
Follow the STOCKS SQUEEER Signal: https://www.mql5.com/en/signals/503024 STOCKS SQUEEZER is trading system that simultaneously operates on several stocks trying to take advantage of their volatility. The EA opens a position on each stocks specified investing the initial amount of money you have set. The single position is closes it when the calculated take profit is hit. Instead, if the market goes against, the position is increased and the take profit moved properly. This goes on for a stric
Plus de l'auteur
PipBandit Quantum Gold Scalper
Isaac Nhlapo
Experts
This EA is specifically built to trade XAUUSD with precision and confidence. It ensures that trades are entered with highest probability and has awesome risk management tools in place. Give it a test, it is a one of a kind in the market.  For the  1 minute XAUUSD  chart, pre-set for 1 minute time frame.  Please message me for any assistance.  Recommendations and requirements; Currency pair: XAUUSD Timeframe: M1 or M5  Minimum deposit : $50 Recommended initial deposit: $100 Account type: Any acco
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis