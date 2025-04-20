PipBandint Pro
- Experts
- Isaac Nhlapo
- Version: 5.52
- Mise à jour: 20 avril 2025
- Activations: 5
PipBandit Pro - Scalper Edition est un Expert Advisor (EA) conçu pour les traders intéressés par les mouvements de marché à court terme. Cet EA prend en charge à la fois les approches de trading de swing et de scalping, avec des fonctionnalités pour des transactions rapides et à haute fréquence utilisant des paramètres de stop-loss et de take-profit. L'outil est conçu pour fonctionner sur des marchés dynamiques et peut également être configuré pour le trading à long terme sur des timeframes plus élevés.