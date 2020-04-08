Fibonacci Trend Marker

フィボナッチ・トレンド・マーカー (Fibonacci Trend Marker) は、現在のローソク足が過去のローソク足の高値-安値（High-Low、HL）範囲に対してどのように振る舞うかを、フィボナッチ・リトレースメントレベルを用いて分析するトレンド指標です。トレンドの強さを視覚的に追跡し、ローソク足の色の変化を通じてトレンドの弱まりや反転の可能性を示します。


特徴：

  • トレンド重視のトレーダーのために設計されており、フィボナッチレベルに基づいてトレンドの変化を素早く検出します。
  • 市場のボラティリティが十分で、3～5本のローソク足が明確な動きを形成する場合、あらゆる時間枠で有効です。
  • ローソク足のサイズはチャートのスケールに自動的に適応し、ズーム時にも正確な表示を保証します。
  • 現在のローソク足をリアルタイムで分析することでトレンド変化に高い感度を持ち、M1やM5の時間枠でのスキャルピングに最適です。

取引方法：

  • エントリー： 前の閉じたローソク足の色が変化した後にポジションを開きます。例えば、赤いローソク足の後に青で閉じた場合、上昇トレンドのシグナルとなり、買い（Buy）の取引を開始します。
  • エグジット： 前のローソク足の色が逆に変化したとき、または目標に達したときにポジションを閉じます。例えば、トレンド方向に1～2本のローソク足分の利益を目安に、市場のボラティリティに応じて調整します。
  • 現在の（未確定の）ローソク足の色は価格変動に応じて変化する可能性があり、スキャルパーにとって特に有用で、ローソク足が完成する前に取引を終了できます。

設定：

  1. ピリオド (Period) — 計算に使用する過去のローソク足の本数を設定します（例: 3、5、10）。
  2. フィボレベル (Fibo Level) — 現在のローソク足のフィボナッチに基づく許容リトレースメントレベルを定義します（0.236、0.382など）。値が大きいほど、トレンド変化のシグナルが遅れます。
  3. ローソク足の色 (Candle Color) — 上昇（ブル）と下降（ベア）のシグナルの色をカスタマイズできます。


