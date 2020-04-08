Flash Trend es un indicador detendencia que se asemeja a una media móvil, pero con una fórmula adaptativa que le permite detectar cambios de tendencia mucho más rápido que las medias móviles estándar.





Características:

El indicador está diseñado para operadores orientados a la tendencia y ayuda a identificar rápidamente los cambios de tendencia en cualquier marco temporal.

Para una mayor eficacia, puede aplicar una segunda línea en el gráfico con un periodo de 5-10 veces más largo que la primera, obteniendo así una línea de tendencia del marco temporal superior en cuya dirección debe operar.

con un periodo de 5-10 veces más largo que la primera, obteniendo así una línea de tendencia del marco temporal superior en cuya dirección debe operar. La alta sensibilidad a los cambios de tendencia en tiempo real hace que el indicador sea ideal para scalping en los marcos temporales M1 y M5, así como en otros marcos temporales con suficiente volatilidad del mercado.





¿Cómo operar?

Paraentrar en una operación: Abra una posición después de que la línea cambie de color. Por ejemplo, si la línea ha cambiado de color de rojo a azul, esto es una señal de una tendencia alcista - abra una operación de compra.



Salir: Cierre una posición cuando la línea cambie de color o cuando se alcance un objetivo, por ejemplo 1-3-5 velas en la dirección de la tendencia, dependiendo de la volatilidad media del mercado.







Ajustes:

periodo - establece el número de velas anteriores para el cálculo (por ejemplo, 9, 15, 50). método - establece el método de promediación. precio - establece los precios de las barras utilizadas en el cálculo. anchura - permite establecer la anchura de la línea. En la pestaña"Colores" - puede establecer el color de la línea para la tendencia alcista y bajista.





El búfer de señal que se muestra en la Ventana deDatos se puede utilizar en el Asesor Experto.

En caso de tendencia alcista, el valor = 1, en caso de tendencia bajista = -1, en caso de no haber señal = 0.