Flash Trend es un indicador detendencia que se asemeja a una media móvil, pero con una fórmula adaptativa que le permite detectar cambios de tendencia mucho más rápido que las medias móviles estándar.


Características:

  • El indicador está diseñado para operadores orientados a la tendencia y ayuda a identificar rápidamente los cambios de tendencia en cualquier marco temporal.
  • Para una mayor eficacia, puede aplicar una segunda línea en el gráfico con un periodo de 5-10 veces más largo que la primera, obteniendo así una línea de tendencia del marco temporal superior en cuya dirección debe operar.
  • La alta sensibilidad a los cambios de tendencia en tiempo real hace que el indicador sea ideal para scalping en los marcos temporales M1 y M5, así como en otros marcos temporales con suficiente volatilidad del mercado.


¿Cómo operar?

Paraentrar en una operación: Abra una posición después de que la línea cambie de color. Por ejemplo, si la línea ha cambiado de color de rojo a azul, esto es una señal de una tendencia alcista - abra una operación de compra.

Salir: Cierre una posición cuando la línea cambie de color o cuando se alcance un objetivo, por ejemplo 1-3-5 velas en la dirección de la tendencia, dependiendo de la volatilidad media del mercado.


Ajustes:

  1. periodo - establece el número de velas anteriores para el cálculo (por ejemplo, 9, 15, 50).
  2. método - establece el método de promediación.
  3. precio - establece los precios de las barras utilizadas en el cálculo.
  4. anchura - permite establecer la anchura de la línea.
  5. En la pestaña"Colores" - puede establecer el color de la línea para la tendencia alcista y bajista.


El búfer de señal que se muestra en la Ventana deDatos se puede utilizar en el Asesor Experto.

En caso de tendencia alcista, el valor = 1, en caso de tendencia bajista = -1, en caso de no haber señal = 0.

