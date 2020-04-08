Fibonacci Trend Marker

斐波那契趋势标记 (Fibonacci Trend Marker) 是一种趋势指标，通过使用斐波那契回撤水平分析当前K线相对于前几根K线的最高-最低 (HL) 范围的行为。它通过K线颜色的变化，直观地跟踪趋势强度，提示可能的趋势减弱或反转。

特点：

  • 专为趋势交易者设计，帮助基于斐波那契水平快速识别趋势变化。
  • 在市场波动性充足且有3-5根K线形成明显趋势时，适用于任何时间框架。
  • K线大小自动适应图表比例，确保缩放时显示正确。
  • 对趋势变化的高度敏感性源于对当前K线的实时分析，使其非常适合在M1和M5时间框架上进行剥头皮交易。


如何交易？

入场： 在前一根已关闭的K线颜色变化后开仓。例如，如果一根K线在红色后关闭为蓝色，表明上升趋势—开启买入 (Buy) 交易。
离场： 当前一根K线的颜色反转时平仓，或在达到目标时平仓，例如趋势方向上的1-2根K线，具体取决于市场波动性。

当前（未关闭）K线的颜色会随报价变化而改变，这对剥头皮交易者尤其有用，可在K线完成前提前平仓。


设置：
  1. 周期 (Period) — 设置用于计算的前几根K线的数量（例如3、5、10）。
  2. 斐波水平 (Fibo Level) — 定义当前K线基于斐波那契的允许回撤水平（0.236、0.382等）。值越高，趋势变化信号延迟越晚。
  3. K线颜色 (Candle Color) — 允许自定义看涨和看跌信号的颜色。
Flash Trend
Grigoriy Malychenko
指标
Flash Trend - т рендовый индикатор, напоминающий скользящую среднюю, но с адаптивной формулой, которая позволяет выявлять смену тренда гораздо быстрее, чем стандартные скользящие средние. Особенности: Индикатор разработан для трейдеров ориентированных на трендовую торговлю и помогает оперативно выявлять смену тренда на любом таймфрейме. Для большей эффективности, можно применить  на графике вторую линию с периодом в 5-10 раз больше первого, получив таким образом линию тренда старшего таймфрейма
