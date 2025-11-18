FlyWithGold Trend Filter Dashboard

Condición de Mercado y Tablero de Análisis de Tendencia para MT4 / MT5

Fly With Gold - Scenario Dashboard PRO es un indicador profesional de análisis de las condiciones del mercado diseñado para ayudar a los operadores a identificar la tendencia, el rango (lateral) y las fases neutrales del mercado en tiempo real.

Este producto es una herramienta de análisis y apoyo a la toma de decisiones.
No genera señales de operación, no abre operaciones y no garantiza ganancias.

Qué hace el indicador

  • Analiza las condiciones del mercado y las clasifica en:

    • Tendencia

    • Lateral / Rango

    • Neutral

  • Muestra la dirección actual del mercado (Largo / Corto / Plano)

  • Proporciona una visión clara del estado del mercado y de las condiciones de volatilidad

  • Puede utilizarse como filtro para operaciones discrecionales, sistemas semiautomáticos o Asesores Expertos

Lógica de análisis

El cuadro de mandos combina múltiples componentes analíticos, entre ellos

  • Expansión y contracción de las Bandas de Bollinger

  • ATR relativo a la volatilidad histórica

  • Evaluación de la fuerza del ADX

  • Estructura de volatilidad a corto plazo

Estos elementos se combinan para proporcionar una evaluación contextual del mercado, no entradas de operaciones.

Modos algorítmico y visual

Modo algorítmico (para integración con EA):
El indicador expone estados lógicos que pueden ser leídos a través de iCustom , tales como:

  • Tendencia / Lateral / Estado neutral

  • Dirección del mercado

  • Porcentaje de tendencia vs rango

Modo Visual (para operadores discrecionales):
Toda la información se muestra en un tablero limpio y legible diseñado para el análisis en tiempo real.

Alertas y notificaciones

  • Alertas en pantalla opcionales

  • Notificaciones push opcionales cuando cambian las condiciones del mercado

Las alertas son meramente informativas y no representan señales de negociación.

Casos prácticos

Fly With Gold - Scenario Dashboard PRO se puede utilizar para:

  • Filtrar condiciones de mercado desfavorables

  • Evitar operar durante fases direccionales fuertes cuando se utilizan estrategias de rango

  • Ayudar en la toma de decisiones discrecionales

  • Apoyar estrategias semiautomáticas o automatizadas como filtro de condiciones de mercado

Mercados y plazos soportados

  • Optimizado para el oro (XAUUSD)

  • Adecuado para pares de divisas, índices y CFDs

  • Funciona en todos los marcos temporales, desde M5 hasta H4

Características técnicas

  • Sin repintado

  • Cálculo en tiempo real

  • Ligero y eficiente con la CPU

  • Diseño del cuadro de mandos claro y de alto contraste

  • Compatible con configuraciones de varios gráficos

  • Disponible para MetaTrader 4 y MetaTrader 5

Versión de demostración

Una versión demo está disponible a través del MetaTrader Strategy Tester, gestionado automáticamente por MQL5.

Descargo de responsabilidad

Este producto es una utilidad de análisis técnico, no un sistema de trading.
El trading implica riesgo, y todas las decisiones de trading son responsabilidad exclusiva del usuario.

Soporte

Para asistencia o preguntas de uso, puede contactar con el autor a través de Telegram:
https://t.me/xhunterx86


