FlyWithGold Trend Filter Dashboard
- Utilidades
- Daniele Bonann
- Versión: 3.50
- Actualizado: 25 noviembre 2025
- Activaciones: 5
Fly With Gold - Escenario Dashboard PRO
Condición de Mercado y Tablero de Análisis de Tendencia para MT4 / MT5
Fly With Gold - Scenario Dashboard PRO es un indicador profesional de análisis de las condiciones del mercado diseñado para ayudar a los operadores a identificar la tendencia, el rango (lateral) y las fases neutrales del mercado en tiempo real.
Este producto es una herramienta de análisis y apoyo a la toma de decisiones.
No genera señales de operación, no abre operaciones y no garantiza ganancias.
Qué hace el indicador
-
Analiza las condiciones del mercado y las clasifica en:
-
Tendencia
-
Lateral / Rango
-
Neutral
-
-
Muestra la dirección actual del mercado (Largo / Corto / Plano)
-
Proporciona una visión clara del estado del mercado y de las condiciones de volatilidad
-
Puede utilizarse como filtro para operaciones discrecionales, sistemas semiautomáticos o Asesores Expertos
Lógica de análisis
El cuadro de mandos combina múltiples componentes analíticos, entre ellos
-
Expansión y contracción de las Bandas de Bollinger
-
ATR relativo a la volatilidad histórica
-
Evaluación de la fuerza del ADX
-
Estructura de volatilidad a corto plazo
Estos elementos se combinan para proporcionar una evaluación contextual del mercado, no entradas de operaciones.
Modos algorítmico y visual
Modo algorítmico (para integración con EA):
El indicador expone estados lógicos que pueden ser leídos a través de iCustom , tales como:
-
Tendencia / Lateral / Estado neutral
-
Dirección del mercado
-
Porcentaje de tendencia vs rango
Modo Visual (para operadores discrecionales):
Toda la información se muestra en un tablero limpio y legible diseñado para el análisis en tiempo real.
Alertas y notificaciones
-
Alertas en pantalla opcionales
-
Notificaciones push opcionales cuando cambian las condiciones del mercado
Las alertas son meramente informativas y no representan señales de negociación.
Casos prácticos
Fly With Gold - Scenario Dashboard PRO se puede utilizar para:
-
Filtrar condiciones de mercado desfavorables
-
Evitar operar durante fases direccionales fuertes cuando se utilizan estrategias de rango
-
Ayudar en la toma de decisiones discrecionales
-
Apoyar estrategias semiautomáticas o automatizadas como filtro de condiciones de mercado
Mercados y plazos soportados
-
Optimizado para el oro (XAUUSD)
-
Adecuado para pares de divisas, índices y CFDs
-
Funciona en todos los marcos temporales, desde M5 hasta H4
Características técnicas
-
Sin repintado
-
Cálculo en tiempo real
-
Ligero y eficiente con la CPU
-
Diseño del cuadro de mandos claro y de alto contraste
-
Compatible con configuraciones de varios gráficos
-
Disponible para MetaTrader 4 y MetaTrader 5
Versión de demostración
Una versión demo está disponible a través del MetaTrader Strategy Tester, gestionado automáticamente por MQL5.
Descargo de responsabilidad
Este producto es una utilidad de análisis técnico, no un sistema de trading.
El trading implica riesgo, y todas las decisiones de trading son responsabilidad exclusiva del usuario.
Soporte
Para asistencia o preguntas de uso, puede contactar con el autor a través de Telegram:
https://t.me/xhunterx86