FlyWithGold Trend Filter Dashboard

Fly With Gold - Escenario Dashboard PRO

Condición de Mercado y Tablero de Análisis de Tendencia para MT4 / MT5

Fly With Gold - Scenario Dashboard PRO es un indicador profesional de análisis de las condiciones del mercado diseñado para ayudar a los operadores a identificar la tendencia, el rango (lateral) y las fases neutrales del mercado en tiempo real.

Este producto es una herramienta de análisis y apoyo a la toma de decisiones.

No genera señales de operación, no abre operaciones y no garantiza ganancias.

Qué hace el indicador

Analiza las condiciones del mercado y las clasifica en: Tendencia Lateral / Rango Neutral

Muestra la dirección actual del mercado (Largo / Corto / Plano)

Proporciona una visión clara del estado del mercado y de las condiciones de volatilidad

Puede utilizarse como filtro para operaciones discrecionales, sistemas semiautomáticos o Asesores Expertos

Lógica de análisis

El cuadro de mandos combina múltiples componentes analíticos, entre ellos

Expansión y contracción de las Bandas de Bollinger

ATR relativo a la volatilidad histórica

Evaluación de la fuerza del ADX

Estructura de volatilidad a corto plazo

Estos elementos se combinan para proporcionar una evaluación contextual del mercado, no entradas de operaciones.

Modos algorítmico y visual

Modo algorítmico (para integración con EA):

El indicador expone estados lógicos que pueden ser leídos a través de iCustom , tales como:

Tendencia / Lateral / Estado neutral

Dirección del mercado

Porcentaje de tendencia vs rango

Modo Visual (para operadores discrecionales):

Toda la información se muestra en un tablero limpio y legible diseñado para el análisis en tiempo real.

Alertas y notificaciones

Alertas en pantalla opcionales

Notificaciones push opcionales cuando cambian las condiciones del mercado

Las alertas son meramente informativas y no representan señales de negociación.

Casos prácticos

Fly With Gold - Scenario Dashboard PRO se puede utilizar para:

Filtrar condiciones de mercado desfavorables

Evitar operar durante fases direccionales fuertes cuando se utilizan estrategias de rango

Ayudar en la toma de decisiones discrecionales

Apoyar estrategias semiautomáticas o automatizadas como filtro de condiciones de mercado

Mercados y plazos soportados

Optimizado para el oro (XAUUSD)

Adecuado para pares de divisas, índices y CFDs

Funciona en todos los marcos temporales, desde M5 hasta H4

Características técnicas

Sin repintado

Cálculo en tiempo real

Ligero y eficiente con la CPU

Diseño del cuadro de mandos claro y de alto contraste

Compatible con configuraciones de varios gráficos

Disponible para MetaTrader 4 y MetaTrader 5

Versión de demostración

Una versión demo está disponible a través del MetaTrader Strategy Tester, gestionado automáticamente por MQL5.

Descargo de responsabilidad

Este producto es una utilidad de análisis técnico, no un sistema de trading.

El trading implica riesgo, y todas las decisiones de trading son responsabilidad exclusiva del usuario.

Soporte

Para asistencia o preguntas de uso, puede contactar con el autor a través de Telegram:

https://t.me/xhunterx86