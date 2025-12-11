MT4 Time Based Auto Close System

MT4 Time-Based Auto Close System EA es una herramienta inteligente de gestión de órdenes automatizada basada en algoritmos de tiempo. Utilizando un motor de toma de decisiones de alta tecnología, ejecuta automáticamente operaciones de cierre precisas cuando expiran los períodos de retención preestablecidos, diseñados para ayudar a los operadores a mantener una estricta disciplina de negociación y evitar la interferencia emocional .

Modos de cierre básicos

Los cinco modos de cierre básicos que ha mencionado forman la piedra angular de la lógica estratégica de este EA, lo que permite una configuración flexible basada en diferentes objetivos de negociación y las condiciones del mercado :
Modo de cierre Función principal Escenario aplicable
Cerrar Todo Cierra todas las posiciones elegibles una vez que se alcanza el tiempo establecido. Una estrategia universal para salidas por lotes temporizadas, que simplifica las operaciones.
Cerrar ganancias Sólo cierra las posiciones que son rentables en ese momento, bloqueando las ganancias rápidamente. Evita la erosión de los beneficios, adecuado cerca del final de una tendencia o antes de niveles clave de resistencia/soporte.
Cerrar pérdidas Sólo cierra las posiciones con pérdidas, aplicando una estricta disciplina de stop-loss. Controla las pérdidas de una sola operación, gestiona la caída general de la cuenta y sirve como control de riesgo crucial.
Cerrar compra Sólo cierra todas las posiciones largas (de compra). Liquida específicamente la exposición larga, aplicable cuando se espera que finalice una tendencia alcista o las posiciones largas necesitan un ajuste.
Cerrar venta Cierra únicamente todas las posiciones cortas (de venta). Liquida específicamente la exposición corta, aplicable cuando se espera que finalice una tendencia bajista o las posiciones cortas necesitan ajustes.

⚙️ Motor inteligente y facilidad de uso

  • Algoritmo AI Core: El núcleo del EA reside en su sistema inteligente de temporización y toma de decisiones. Supervisa continuamente el "tiempo de supervivencia" de cada posición. Una vez alcanzado el periodo de mantenimiento fijado por el usuario, activa automáticamente la lógica de cierre preestablecida, garantizando que las operaciones estén libres de emociones humanas
    .
  • Configuración flexible de parámetros: Los usuarios pueden configurar libremente el ciclo de tiempo de comprobación, las condiciones específicas de cierre (es decir, los cinco modos anteriores) y lograr una gestión precisa de las posiciones mediante las funciones de filtrado de números mágicos y símbolos de negociación.

🚀 Cómo usar

El uso de este EA es muy simple, sólo tres pasos :
  1. Cargar en el gráfico: Adjunte el EA al gráfico del símbolo de negociación que desea monitorizar.
  2. Establezca los parámetros: Establezca el ciclo de tiempo de mantenimiento de posición que desee y seleccione el modo de cierre deseado en el panel de parámetros.
  3. Empezar a funcionar: El EA comenzará a funcionar automáticamente, liberando sus manos sin preocuparse de perder oportunidades de cierre.

💡 Resumen de Ventajas Técnicas

  • Disciplina: Ejecuta estrictamente según las condiciones establecidas, eliminando la vacilación y la codicia.
  • Flexible y preciso: Cinco estrategias se adaptan a las diferentes condiciones del mercado con un control preciso del tiempo de mantenimiento.
  • Eficacia y ahorro de trabajo: La supervisión y ejecución totalmente automatizadas mejoran la eficacia de las operaciones.
  • Riesgo controlable: le ayuda a aplicar sistemáticamente reglas de control del riesgo.
Aviso importante: Este producto es una herramienta de negociación automatizada diseñada para ayudar a los usuarios a ejecutar estrategias preestablecidas. Todas las operaciones implican riesgos. El uso de este producto no garantiza beneficios futuros. El rendimiento pasado no predice resultados futuros. Se recomienda realizar una prueba completa en una cuenta de demostración antes de considerar la aplicación en vivo.
