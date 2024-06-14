Basado en un análisis de más de 20 años de datos históricos, una estrategia simple y formidable.

He ganado un total de 9.500 euros en beneficios reales en mi cuenta de trading personal durante el último año utilizando mi bot.

Olvídese de enfoques complejos y arriesgados. Nuestra estrategia se basa en estadísticas sólidas (el mercado de pares principales es un mercado muy líquido que no se sale de lo normal y nos da la oportunidad perfecta para cubrirnos mientras arbitramos los pares que van en dirección contraria). Una estrategia de arbitraje formidable: ¡cuanto mayor sea el Drawdown (DD), mayor será la ganancia potencial! Aquí no se puede comparar el DD con otros robots del mercado.

¿Por qué elegir nuestro robot de trading?

18 meses de beneficios en myfxbook

Más de 20 años de datos históricos backtested

Rigurosamente realizado pruebas de Monte Carlo para optimizar la probabilidad de éxito

a diferencia de todos los demás que venden robots aquí hice mi propio dinero con mi tecnología



PRECIO PROMOCIONAL ➡️ $399 El precio se incrementará en $100 con cada 10 compras. Precio final $2999

2 configuraciones de estrategias : 1- Seguro (200 - 500$ por mes) :

https:// www. myfxbook.com/members/centralia/arbitrage-forex-v2-perso/10522147

2 - RIESGO (1500 - 2000$ al mes) :

https:// www. myfxbook.com/fr/members/centralia/arbitrage-forex-personal/9840202





Información de instalación :

Par: EURUSD

Marco de tiempo: H4

Lotes mínimos: 0. 01 (modificable)

Lotes máximos: 0. 05 (modificable)

Plataforma: MetaTrader 4

Capital inicial recomendado de 2.000 $.

Tipo de cuenta: Cobertura, Cero , Cent, Micro, Estándar, Premium o ECN

Función : A diferencia de la estrategia Martingala, esta estrategia evita el riesgo excesivo limitando el volumen de operaciones a un máximo de 0,05 lotes por operación.



Dado que se trata de una estrategia de arbitraje, es posible que experimente un mayor Drawdown (DD). Sin embargo, para realizar sus ganancias, simplemente cierre las posiciones cubiertas. (Riesgo de Myfxbook)

Un filtro de noticias económicas no es necesario para esta estrategia. De hecho, las noticias económicas a menudo pueden acelerar la rentabilidad debido a la naturaleza de arbitraje del robot, debido al pequeño tamaño de la posición, la falta de un filtro de noticias económicas es menos arriesgada.

Modo de virtualización avanzado. ¡Puede OCULTAR completamente su TP de su broker !









