Arbitrage Forex

Basado en un análisis de más de 20 años de datos históricos, una estrategia simple y formidable.

He ganado un total de 9.500 euros en beneficios reales en mi cuenta de trading personal durante el último año utilizando mi bot.

Olvídese de enfoques complejos y arriesgados. Nuestra estrategia se basa en estadísticas sólidas (el mercado de pares principales es un mercado muy líquido que no se sale de lo normal y nos da la oportunidad perfecta para cubrirnos mientras arbitramos los pares que van en dirección contraria). Una estrategia de arbitraje formidable: ¡cuanto mayor sea el Drawdown (DD), mayor será la ganancia potencial! Aquí no se puede comparar el DD con otros robots del mercado.

¿Por qué elegir nuestro robot de trading?

  • 18 meses de beneficios en myfxbook
  • Más de 20 años de datos históricos backtested
  • Rigurosamente realizado pruebas de Monte Carlo para optimizar la probabilidad de éxito
  • a diferencia de todos los demás que venden robots aquí hice mi propio dinero con mi tecnología


PRECIO PROMOCIONAL ➡️ $399

El precio se incrementará en $100 con cada 10 compras. Precio final $2999


2 configuraciones de estrategias :

1- Seguro (200 - 500$ por mes) :

https:// www. myfxbook.com/members/centralia/arbitrage-forex-v2-perso/10522147

2 - RIESGO (1500 - 2000$ al mes) :

https:// www. myfxbook.com/fr/members/centralia/arbitrage-forex-personal/9840202


Información de instalación :

  • Par: EURUSD
  • Marco de tiempo: H4
  • Lotes mínimos: 0.01 (modificable)
  • Lotes máximos: 0.05 (modificable)
  • Plataforma: MetaTrader 4
  • Capital inicial recomendado de 2.000 $.
  • Tipo de cuenta: Cobertura, Cero, Cent, Micro, Estándar, Premium o ECN

Función :

  • A diferencia de la estrategia Martingala, esta estrategia evita el riesgo excesivo limitando el volumen de operaciones a un máximo de 0,05 lotes por operación.
  • Dado que se trata de una estrategia de arbitraje, es posible que experimente un mayor Drawdown (DD). Sin embargo, para realizar sus ganancias, simplemente cierre las posiciones cubiertas. (Riesgo de Myfxbook)
  • Un filtro de noticias económicas no es necesario para esta estrategia. De hecho, las noticias económicas a menudo pueden acelerar la rentabilidad debido a la naturaleza de arbitraje del robot, debido al pequeño tamaño de la posición, la falta de un filtro de noticias económicas es menos arriesgada.
  • Modo de virtualización avanzado. ¡Puede OCULTAR completamente su TP de su broker !


‼️ Configuración ‼️



Productos recomendados
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
Shl v1
Michail Papaioannou
Asesores Expertos
SHL V1 El asesor experto SHL V1 es un ea scalping . Para obtener los máximos resultados, sugerimos utilizarlo sólo en una cuenta RAW Spread. TIPO DE OPERACIÓN: Tendencias del mercado Tipo de Orden: Pendiente y Mercado Marco temporal: Diario Gestión de riesgos: Sí Producto: EURUSD EURUSD SL Pendiente : Sí VPS : Propuesto Fijar tamaño de lote: Sí Plataforma: MT4 Trailing Stop Loss: Sí Spread Máximo: 7 Max Ordenes Abiertas: 1 Tipo de cuenta : RAW/ECN TP Pendiente: Sí Nivel Max Stop: 15 STOP LO
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Asesores Expertos
El MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader LOTE MÁXIMO : 100 Lotes (US$10.000.000) por OPERACIÓN/POSICIÓN ¡TOTALMENTE PROBADO, COMPROBADO Y VERIFICADO EN UNA CUENTA REAL! ¡PRUEBE LA DEMO! La versión de Trader Experimentado y Gestor Global de Dinero. 89% Porcentaje de Operaciones Ganadas. 32.679% de Ganancia o ROI en 2 Días de Operación. Factor de ganancia 3.59 Duración media de la operación 1h 22m. El MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader es fácil de usar. Tiene La Ventaja De Retira
Pikachuu
Corentin Petitgirard
Asesores Expertos
Hola a todos, Hoy quiero compartir con ustedes una estrategia que está diseñada especialmente en EURUSD timeframe M5 . Pikachu es un sclaper que no es sensible a la propagación . Pikachu es muy fácil de usar . Pikachu utiliza una estrategia peligrosa . ¿Por qué es gratis? Pikachu utiliza una estrategia peligrosa: el experto multiplicará por 2 el lote por cada operación con pérdidas hasta que se cierre una operación con beneficios. Para ver otro producto con otra estrategia haga clic en el enl
FREE
EA Gold Miner
Dheny Bastiar
Asesores Expertos
Este EA sólo se vende en MQL5. Si usted está comprando en otro lugar, es falso , no va a funcionar como la cosa real, y usted no conseguirá ningún apoyo también. Algunas de las características de la EA: 1. Uso en el par Gold TF M15 con un saldo mínimo de 2000 cent/estándar 2. utilizar broker con spread bajo como Justforex/Exness 3. Este EA Logic Price Action con TPMoney / SLMoney por lo que puede reducir broker tramposo que persiguen SL Echa un vistazo a los resultados en vivo aquí: https://www.
Gold Overlord
Cong Wei Jia
Asesores Expertos
Gold Overlord es un sistema de trading profesional diseñado exclusivamente para XAUUSD , construido sobre una refinada combinación de reconocimiento de tendencias y un modelo de promediación inteligente . Su filosofía central es simple: crecimiento estable, riesgo controlado y consistencia a largo plazo en el altamente volátil mercado del oro. A diferencia de los sistemas agresivos que se basan en la suerte o en una exposición incontrolada, Gold Overlord se centra en leer la estructura del merca
Arda
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
Quedan 2 copias de 10 a este precio. Próximas 10 copias $549. Arda es un Asesor Experto de comercio basado en la disonancia de los indicadores técnicos y patrones de precios. Soporte: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter El Asesor Experto fue probado en datos históricos reales de EURUSD, GBPUSD y XAUUSD (Oro). Puede descargar una versión demo de cualquier programa (por ejemplo, tickstory - hay una versión gratuita) que proporciona cotizaciones con una calidad del 99,9% y comprobarlo us
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
NeverScalping
Yeun Jung Hwan
Asesores Expertos
NeveScalping es un Scalping Trading e Intraday Trading. NeveScalping utiliza predicciones y pronósticos utilizando algoritmos de inteligencia artificial. De este modo, el derecho superior profesional ha perdido su suerte. EURUSD hace un trabajo práctico e históricamente importante. Descargue la demo usted mismo. Mis pruebas fueron de 90 días de precisión, la propagación real, deslizamiento extra y la fecha de alta visibilidad de las garrapatas reales. Las recomendaciones son las siguientes op
Deep Takeover MT4
Jeremy Scott
Asesores Expertos
Un sistema de negociación adaptable y ajustado como ningún otro Los mejores ajustes de un símbolo también funcionan en la mayoría de los demás símbolos La mayoría de los ajustes dentro de los parámetros de optimización se prueban bien Deep Takeover MT4 ahora viene con un segundo EA gratis: "Agility" EA Vea la sección de comentarios para más detalles Tres versiones para diferentes tipos de cuentas Esta versión MT4 respeta las reglas FIFO La versión MT5 netting : https://www.mql5.com/en/market/pr
BstMACD
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
El sistema experto BstMACD funciona utilizando el indicador MACD y movimientos bruscos de ticks. ¡Funciona con un depósito de $ 100! El método de comercio de scalping tendencia. Con un nivel aceptable de propagación, el bot pasa cualquier período histórico en cualquier par de divisas. No tiene sentido hacer pruebas en los precios de apertura, ya sea puntos de control o todos los tics. Es posible trabajar en cuentas con un spread flotante; la entrada en el mercado se producirá sólo cuando el spre
AU 79 Gold EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Asesores Expertos
AU 79 Gold EA es un asesor experto en comercio de oro diseñado especialmente para el comercio de oro. Es un revendedor con marco de tiempo de 5 minutos y su estrategia es única y utilizada por las instituciones para negociar con oro, opera por la noche durante algunas horas cuando el volumen es bajo y no hay noticias para maximizar su precisión y minimizar el riesgo. Únase a nuestro   grupo MQL5   para descargar los archivos más recientes que serán necesarios para realizar una prueba retrospect
FIBO Trend EA mt4
Evgenii Aksenov
5 (2)
Asesores Expertos
50% de descuento hasta fin de mes ($199). Precio regular: $399. Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook:   haz clic aquí . Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. Esta es una estrategia de tende
Neural Average
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
Neural Average es un asesor de operaciones totalmente automatizado. Además del algoritmo de scalping, el sistema de seguimiento del mercado a través de los volúmenes y coeficientes de oscilaciones y el filtrado de la apertura de operaciones a través de macros personalizadas - determinantes, en la base de software de este asesor también está integrado un emulador de redes neuronales. La estructura anterior permite filtrar eficazmente el flujo de operaciones potenciales en función de la relevanci
EAalgotrading
Francesco Lippo
Asesores Expertos
Claro, aquí tienes la traducción al español: --- Este bot de trading está basado en la estrategia de Supply and Demand (Oferta y Demanda), que es una de las estrategias más populares en el análisis técnico de los mercados financieros, como el Forex, para identificar áreas clave de soporte y resistencia. Aquí están los principios fundamentales y el funcionamiento del bot: funciona excelentemente en nat gas con un marco temporal de 30 minutos y un capital mínimo de 1.600 euros. ### Principios
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Asesores Expertos
¿Hambriento de estilo japonés? ¿Sediento de acción samurái? ¡Contemple! Ichimoku Super Swift Ease Pro es un asesor experto que tiene un indicador Ichimoku con un tamaño de lote moderado. Se recomienda que utilice este EA para pares JPY como USDJPY, EURJPY, etc. Si le gusta usar Ichimoku, este EA puede ser lo que está buscando. De acuerdo con los detalles de este asesor experto, tiene un ATR para permitir a los comerciantes para ver la línea con el flujo del yen japonés junto con otro par de divi
Marauder
Andrey Kolmogorov
4.18 (28)
Asesores Expertos
Scalper utiliza el modelo de un conjunto cuántico de algoritmos y puede funcionar con cualquier instrumento financiero. Debido al número óptimo de parámetros necesarios para la optimización, puede crear estrategias comerciales únicas basadas en modelos cuánticos. Señales: https: //www.mql5.com/en/signals/author/old_padre Nuevos conjuntos están en la sección "Comentarios" comentarios #504-509. Ajustes de tiempo #33 y 245. Ventajas clave El EA no utiliza Martingala; Todas las órdenes se abren con
MyTraderEA
Khayelihle Tosh
Asesores Expertos
AutoTraderEA Descripción Como su nombre indica, este es un robot de autotrading. Opera en el marco de tiempo H1. Busca operaciones claras, y es muy preciso, sin embargo, todavía tomará un par de operaciones por semana. Por lo demás, las pérdidas se minimizan mediante un StopLoss de 130 pips que puede modificarse. AutoTrader ofrece al usuario la posibilidad de elegir si desea mantener los volúmenes de negociación igual o cambiar en proporción directa al cambio en la equidad de la cuenta. El EA h
Spiderbot GOLD
Petr Popov
Asesores Expertos
La tarea del operador consiste en encontrar un patrón y ganar dinero con él. El trading clásico utiliza patrones en forma de análisis gráfico: patrones de velas, niveles, líneas de tendencia, figuras gráficas, etc. Su principal dificultad es que no son unívocos. Cada operador lo ve todo de forma diferente. Con el telón de fondo de esta ambigüedad, surgen un montón de otros problemas: la psicología es la razón más común para perder un depósito, la atracción de transacciones "por las orejas" en l
Barclays Trend Scalper
Dodik Kurniawan
Asesores Expertos
Barclays Trend Scalper EA utiliza la técnica de seguimiento de tendencia basada en el color de la vela y el patrón para entrar en el comercio, sigue la tendencia con el valor de filtro predefinido para la mejor experiencia de comercio de rendimiento. Utiliza SL fijo y dinámico en la última vela y TP dinámico con un ratio de recompensa 2x, puede ajustar esta configuración (fija o dinámica) dependiendo de sus preferencias. Este robot viene con la función : 1. 1. Filtro de tiempo (hora del servido
BASTET19c
Sorakrit Lueangtipayajun
Asesores Expertos
Este EA se basa en una estrategia de inversión de las Bandas de Bollinger. Detecta automáticamente los retrocesos de precios en la banda de Bollinger superior o inferior y abre operaciones en la dirección del rebote esperado. El sistema calcula dinámicamente los niveles óptimos de toma de beneficios (TP) basándose en la volatilidad y estructura recientes del mercado, asegurando una captura de beneficios eficiente sin intervención manual. Resultados en vivo (6 meses): +285% de beneficios, 18%
BlackCardinal
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La estrategia del asesor se basa en la teoría de los fractales: un fractal es un conjunto que tiene la propiedad de la autosimilitud (un objeto que coincide exactamente o aproximadamente con una parte de sí mismo, es decir, el todo tiene la misma forma que una o más partes). Un experto en negociación analiza cuatro órdenes fractales de formaciones de precios: una orden fractal a la baja, la orden fractal del marco temporal actual y dos órdenes fractales superiores al marco temporal. Herramien
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
GMMA Trade X es un EA basado en GMMA. Los parámetros GMMA como MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 y CandlestickShift1-24 pueden ser ajustados. GMMA Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de GMMA Trade X. Buena suerte. = == == Consultas = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 2/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y que realmente entienda el mercado a través de
DoIt Alpha Pulse AI MT4
Diego Arribas Lopez
Asesores Expertos
DoIt Alpha Pulse AI (MT5) - AI Trading EA / Robot de Trading para Forex, Gold EA (XAUUSD) y Crypto ℹ️ℹ️ Información principal y resultados en la versión MT5 : Compruébalo hereℹ️ℹ️ Deja de mirar gráficos. Empieza a vivir tu vida. No entraste en el trading para estar encadenado a una pantalla. Usted entró en él por la libertad: libertad de tiempo, flexibilidad y tranquilidad. DoIt Alpha Pulse AI está diseñado para operadores que desean una ejecución automatizada impulsada por modelos de IA reale
Moving Average Crossover EA
Genesis Hafalla
5 (1)
Asesores Expertos
¿Cómo funciona? Este EA opera con cruces de medias móviles rápidas y lentas . La Media Móvil basará su valor en el marco de tiempo actual. Sólo permite una operación abierta a la vez. Dos estrategias a elegir, crossover y seguimiento de tendencia. Optimiza los ajustes de gestión de riesgo para el tamaño de lote y martingala. Estrategia: Cruce Abre una posición de Compra si la MA Lenta cruza por debajo de la MA Rápida. Abre una posición de Venta si la MA Lenta cruza por encima de la MA Rápida. Si
Butterfly Strong
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este Asesor Experto está diseñado para una gestión eficaz de las inversiones y las operaciones a medio plazo. A diferencia de la versión Butterfly Platinum , utiliza el sistema Martingale. Si la operación anterior se cerró con pérdidas, el siguiente lote será igual al último lote multiplicado por MultiplierLots. Cada operación está protegida por un stop loss. Sólo se puede abrir una orden de mercado a la vez. Funciona con órdenes pendientes (Stop, Límite) u órdenes de mercado en función de los p
AI Trading System
Ramzi Abuwarda
Asesores Expertos
AI TRADING SYSTEM para MT4 - ¡Tu Máquina de Beneficios Definitiva impulsada por IA! Desbloquea el futuro del trading con AI TRADING SYSTEM , un avanzado Asesor Experto (EA) que utiliza potentes estrategias impulsadas por IA para maximizar las ganancias en todos los pares de divisas. Aunque está diseñado para ser versátil, ofrece un rendimiento excepcional en los principales pares como EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY, ayudándote a estar a la vanguardia del mercado. Con dos modos de trading distintos ,
Muholov Trend Trader
Alexander Chelovechkov
Asesores Expertos
Asesor de tendencias multidivisa. Analiza y negocia simultáneamente hasta 300 instrumentos de negociación. Sigue siempre la tendencia. Se toman 4 marcos temporales para el análisis: W1, D1, H4, H1. La tendencia principal es determinada por el marco de tiempo más alto seleccionado (W1, D1, H4 - seleccionado por un operador en la configuración). Las operaciones se abren con una señal en H1. El cierre de órdenes tiene lugar por take profit o por cadenas, cuando se alcanza el beneficio especificado
Bird Onix Bot4
Yvan Musatov
Asesores Expertos
El experto profesional Bird Onix analiza el mercado utilizando un algoritmo especial. El principio básico es que el bot toma los precios especificados para un determinado periodo de tiempo y calcula la fuerza y amplitud del precio comparándolo con su propio sistema de indicación basado en datos reales. Se registra el momento en que la tendencia pierde fuerza y se invierte, y entonces se cierra la serie anterior y se prepara una nueva. El bot también analiza sus propias señales de sobrecompra/so
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras de mercado complejas, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (1)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Señal en vivo >>>>> Clic Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Jesko EA –  Jesko es un Asesor Experto (EA) especial , construido sobre una estrategia comprobada que ha sido optimizada y testeada durante años. Ha sido probado en cuentas reales y ha demostrado un rendimiento rentable y de bajo riesgo de manera consistente. Ahora hemos decidido ponerlo a disposición del público. Signal live     Cuatro meses de cuenta real  Instalación fácil  Funciona con cualquier bróker (se recomienda cuenta ECN)  Depósito mínimo: 100 USD  Soporte 24/7  ¡Compra Jesko una vez
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Asesores Expertos
El aprendizaje profundo está remodelando el trading de oro, y los asistentes inteligentes, como jardineros, cuidan de los jardines de trading. El "Gold Garden" EA emplea tecnología inteligente de aprendizaje profundo y 20 años de entrenamiento con datos para mejorar significativamente el rendimiento de la estrategia. Con él, el trading se vuelve más fácil e inteligente. Unámonos para iniciar la era del trading inteligente y transformar el trading en un jardín de felicidad. Este será tu exclusivo
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Swap Master MT4
Thang Chu
Asesores Expertos
A diferencia de la mayoría de los otros EAs en el mercado, siempre aseguro cada uno de mis EAs son de la más alta calidad: Las operaciones reales coincidirán con el backtesting. No hay pérdida oculta técnicas para ocultar las pérdidas históricas, sin backtest manipulado para hacer backtesting curva suave sin pérdida (sólo los comerciantes ingenuos creen en curva ascendente suave sin riesgo - que son más probable estafa). Mi EA siempre tiene varios años de ventaja estadística verificada. Robusto
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Asesores Expertos
Del famoso desarrollador de EA de minería de oro - SJ presenta GoldZ AI - La potencia de comercio de oro de próxima generación. Precisión. Inteligencia. Beneficio. GoldZ AI no es sólo otro robot de trading - es su compañero de trading de oro de alta velocidad y conocedor del mercado , construido para conquistar el XAUUSD con una poderosa fusión de dominio de la acción del precio, detección inteligente de tendencias e inteligencia de aprendizaje automático . En su esencia, GoldZ AI se nutre d
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Asesores Expertos
Presentamos One Gold EA, un sofisticado robot de trading de oro en la plataforma Meta Trader, desarrollado para ayudar a los traders con análisis avanzados del mercado. Nuestra tecnología patentada aprovecha las redes neuronales y los algoritmos basados ​​en datos para analizar datos históricos y en tiempo real del mercado del oro, lo que proporciona información que puede ayudar en la toma de decisiones. A diferencia de las estrategias manuales tradicionales, One Gold EA opera con una intervenci
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Asesores Expertos
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Sólo quedan unas pocas copias a 129 dólares. Próximo precio es de $ 399 Señal en directo Monitoreo Versión MT5 Conozca a su asistente de confianza en el mercado criptográfico - Bitcoin Scalper Pro. ¡Esta es la solución perfecta para aquellos que quieren operar Bitcoin profesional y eficientemente! Este asesor de operaciones único está diseñado específic
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
Pingo AI
Anastasiya Morozova
Asesores Expertos
Pingo Pingo es un robot de trading totalmente automatizado diseñado para operar de forma estable y segura en el mercado de divisas. El asesor está diseñado haciendo hincapié en un estricto control de riesgos y en la ausencia de estrategias peligrosas como la martingala, las rejillas o el promedio. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Cómo funciona Pingo analiza los patrones de precios y la dinámica del mercado a corto plazo utilizando filtros de volatilidad inteligentes.
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Asesores Expertos
"BlackCat Grid" es un asesor comercial automatizado (asesor experto) desarrollado para la plataforma MetaTrader 4, especializado en la estrategia comercial de cuadrícula. Está diseñado para el comercio automatizado en el mercado Forex, minimizando la necesidad de intervención manual constante. La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Principio de funcionamiento El EA abre una serie de órdenes según un paso y tamaño de lote especifica
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
DualGrid MT4
DRT Circle
Asesores Expertos
Asesor experto de DualGrid DualGrid es un Asesor Experto multiestrategia de cuadrícula, diseñado para proporcionar un control de riesgo flexible, una lógica de cuadrícula avanzada y un comportamiento de ejecución rigurosamente probado. El EA integra dos estrategias de trading independientes, cada una desarrollada con un enfoque distinto para la interacción con el mercado, lo que permite a los operadores adaptar el EA a diferentes preferencias de riesgo y condiciones de trading. Tras la compra,
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Imagine que tiene un operador con experiencia que vigila el mercado todos los días, espera a que el precio supere un nivel importante y abre una operación al instante. Eso es exactamente lo que hace este asesor. No adivina, sino que actúa sólo cuando el mercado da una señal clara. Breakdown - y seguir adelante, con un plan claro para la parada y el objetivo. El asesor de desglose habitual puede equivocarse. El nuestro piensa. Utiliza una red neuronal que analiza cientos de parámetros antes de ca
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper es un scalper rápido que selecciona automáticamente los parámetros para cada par de divisas por separado. El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de programación de EA. El asesor experto realiza operaciones a corto plazo utilizando un trailing stop inteligente y se basa en los datos actuales de pares de divisas, sus cotizaciones, especificaciones y spread. La estrategia de promedio se usa para evitar pérdidas causadas por el algoritmo de detecc
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
ADVANCED MULTI SCALPING EA : es un sistema de operaciones multipar completamente automático, muy seguro y con un crecimiento constante. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad: realiza entre 70 y 100 operaciones por mes. Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Cara
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex GOLD Investor con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Otros productos de este autor
Breakeven Bot
Gabriel Paul Ange Perrin
Utilidades
Optimice la gestión de sus operaciones con Breakeven Bot, la herramienta esencial para los operadores activos que gestionan varias posiciones a la vez. No pierda más tiempo ajustando manualmente sus stops: ¡un solo clic es todo lo que necesita para asegurar sus beneficios! Característica principal: ️ Botón "BREAKEVEN " - Ajuste instantáneamente todas las posiciones rentables al punto de equilibrio y proteja sus ganancias rápidamente. ️ Opciones de personalización: Establece el punto d
FREE
SL Manager
Gabriel Paul Ange Perrin
Utilidades
¡Proteja sus paradas de los picos de propagación! Descripción: Esta utilidad de trading está diseñada para proteger sus stops durante periodos de cierre de mercado y fases de baja liquidez. Con esta herramienta, puede ocultar sus niveles de Stop Loss dentro de un marco de tiempo definido, evitando que los brokers y las condiciones extremas del mercado activen prematuramente su SL debido a un spread anormalmente alto. ¿Por qué usarlo? Evite que sus operaciones se detengan debido a la ampliació
FREE
Daily PnL Notifier
Gabriel Paul Ange Perrin
Utilidades
Notificador diario de PnL - ¡Recibe alertas en Telegram cuando se alcance tu objetivo diario de ganancias o pérdidas! Buscas una forma sencilla, rápida y fiable de monitorizar tu rendimiento diario en MetaTrader 5? Daily PnL No tifier es la herramienta que necesita. ️ Características principales : Envía una notificación instantánea de Telegram cuando su cuenta alcanza un umbral de ganancias o pérdidas personalizado . Totalmente personalizable : usted establece sus propios límites diarios de
FREE
Filtro:
KDest
581
KDest 2024.06.20 10:54 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

TyphaTrad
14
TyphaTrad 2024.06.18 22:17 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

GBL030
144
GBL030 2024.06.18 11:26 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario