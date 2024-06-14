Basierend auf einer Analyse von über 20 Jahren historischer Daten, eine einfache und beeindruckende Strategie.

Mit meinem Bot habe ich im vergangenen Jahr auf meinem persönlichen Handelskonto insgesamt 9.500 € an echten Gewinnen erzielt.

Vergessen Sie komplexe und riskante Ansätze. Unsere Strategie basiert auf soliden Statistiken (der Markt für die wichtigsten Paare ist ein sehr liquider Markt, der sich nicht außergewöhnlich entwickelt und uns die perfekte Gelegenheit bietet, uns abzusichern, während wir die Paare, die in die entgegengesetzte Richtung gehen, arbitrieren). Eine beeindruckende Arbitrage-Strategie: je höher der Drawdown (DD), desto höher der potenzielle Gewinn! Sie können den DD hier nicht mit anderen Robotern auf dem Markt vergleichen.

Warum sollten Sie unseren Handelsroboter wählen?

18 Monate Gewinn auf einem myfxbook

Mehr als 20 Jahre backgetestete historische Daten

Rigoros durchgeführte Monte-Carlo-Tests zur Optimierung der Erfolgswahrscheinlichkeit

im Gegensatz zu allen anderen, die hier Roboter verkaufen, habe ich mein eigenes Geld mit meiner Technologie verdient



SONDERPREIS ➡️ $399 Der Preis erhöht sich um $100 für jeweils 10 Käufe. Endgültiger Preis $2999

2 Strategie Setups : 1- Sicher (200 - 500$ pro Monat) :

https:// www. myfxbook.com/members/centralia/arbitrage-forex-v2-perso/10522147

2 - RISIKO (1500 - 2000$ pro Monat) :

https:// www. myfxbook.com/fr/members/centralia/arbitrage-forex-personal/9840202





Informationen zur Einrichtung :

Paar: EURUSD

Zeitrahmen: H4

Minimale Lots: 0. 01 (modifizierbar)

Maximale Lots: 0. 05 (modifizierbar)

Plattform: MetaTrader 4

Empfohlenes Startkapital: $2,000

Konto-Typ: Absicherung, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium oder ECN

Funktion : Im Gegensatz zu einer Martingale-Strategie vermeidet diese Strategie ein übermäßiges Risiko, indem das Handelsvolumen auf maximal 0,05 Lots pro Handel begrenzt wird.



Da es sich um eine Arbitrage-Strategie handelt, können Sie einen höheren Drawdown (DD) hinnehmen. Um jedoch Ihre Gewinne zu realisieren, schließen Sie einfach die abgesicherten Positionen. (Myfxbook RISK)

Ein Filter für Wirtschaftsnachrichten ist für diese Strategie nicht erforderlich. Tatsächlich können Wirtschaftsnachrichten die Rentabilität aufgrund der Arbitrage-Natur des Roboters oft beschleunigen, aufgrund der kleinen Positionsgröße ist das Fehlen eines Wirtschaftsnachrichtenfilters weniger riskant.

Erweiterter Virtualisierungsmodus. Sie können Ihren TP komplett vor Ihrem Broker verstecken!









