SL Manager

¡Proteja sus paradas de los picos de propagación!

Descripción:

Esta utilidad de trading está diseñada para proteger sus stops durante periodos de cierre de mercado y fases de baja liquidez. Con esta herramienta, puede ocultar sus niveles de Stop Loss dentro de un marco de tiempo definido, evitando que los brokers y las condiciones extremas del mercado activen prematuramente su SL debido a un spread anormalmente alto.

¿Por qué usarlo?

Evite que sus operaciones se detengan debido a la ampliación del diferencial durante el cierre del mercado.

Controlar con precisión cuando su SL está oculto y cuando se hace visible de nuevo.

Extender la vida útil de sus posiciones mediante el filtrado de falsos movimientos causados por la baja liquidez.

✔ Sencillo y rápido de configurar, ideal para todo tipo de traders.

¿Cómo funciona?

Usted define el periodo de tiempo durante el cual desea ocultar su Stop Loss.

Durante este periodo, el SL es invisible y no se ejecutará aunque el precio lo alcance.

Si el mercado alcanza o supera su SL mientras está oculto, su posición sólo se cerrará una vez que el SL vuelva a ser visible.

Ejemplo:

👉 Está operando con EUR/USD y ha fijado un SL en 1,1000.

👉 Entre las 22:00 y las 23:00 (periodo de cierre del mercado en Francia), Stealth SL oculta su Stop.

👉 Si el precio alcanza 1,1000 durante este periodo, la operación permanece abierta.

👉 A las 23:00, si el mercado sigue por debajo de 1,1000, la operación se cierra inmediatamente.

👉 Si el precio ha subido por encima de 1,1000, ¡mantienes tu posición!

Especificaciones:

Modo de activación flexible (elija sus horas de protección).

Indicador visual del estado del SL (visible/invisible).

Compatible con todos los pares de divisas, índices y cripto.



