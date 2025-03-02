SL Manager
- Utilidades
- Gabriel Paul Ange Perrin
- Versión: 1.0
¡Proteja sus paradas de los picos de propagación!
Descripción:
Esta utilidad de trading está diseñada para proteger sus stops durante periodos de cierre de mercado y fases de baja liquidez. Con esta herramienta, puede ocultar sus niveles de Stop Loss dentro de un marco de tiempo definido, evitando que los brokers y las condiciones extremas del mercado activen prematuramente su SL debido a un spread anormalmente alto.
¿Por qué usarlo?
Evite que sus operaciones se detengan debido a la ampliación del diferencial durante el cierre del mercado.
Controlar con precisión cuando su SL está oculto y cuando se hace visible de nuevo.
Extender la vida útil de sus posiciones mediante el filtrado de falsos movimientos causados por la baja liquidez.
✔ Sencillo y rápido de configurar, ideal para todo tipo de traders.
¿Cómo funciona?
-
Usted define el periodo de tiempo durante el cual desea ocultar su Stop Loss.
-
Durante este periodo, el SL es invisible y no se ejecutará aunque el precio lo alcance.
-
Si el mercado alcanza o supera su SL mientras está oculto, su posición sólo se cerrará una vez que el SL vuelva a ser visible.
Ejemplo:
👉 Está operando con EUR/USD y ha fijado un SL en 1,1000.
👉 Entre las 22:00 y las 23:00 (periodo de cierre del mercado en Francia), Stealth SL oculta su Stop.
👉 Si el precio alcanza 1,1000 durante este periodo, la operación permanece abierta.
👉 A las 23:00, si el mercado sigue por debajo de 1,1000, la operación se cierra inmediatamente.
👉 Si el precio ha subido por encima de 1,1000, ¡mantienes tu posición!
Especificaciones:
-
Modo de activación flexible (elija sus horas de protección).
-
Indicador visual del estado del SL (visible/invisible).
-
Compatible con todos los pares de divisas, índices y cripto.