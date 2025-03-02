SL Manager

¡Proteja sus paradas de los picos de propagación!

Descripción:
Esta utilidad de trading está diseñada para proteger sus stops durante periodos de cierre de mercado y fases de baja liquidez. Con esta herramienta, puede ocultar sus niveles de Stop Loss dentro de un marco de tiempo definido, evitando que los brokers y las condiciones extremas del mercado activen prematuramente su SL debido a un spread anormalmente alto.

¿Por qué usarlo?
Evite que sus operaciones se detengan debido a la ampliación del diferencial durante el cierre del mercado.
Controlar con precisión cuando su SL está oculto y cuando se hace visible de nuevo.
Extender la vida útil de sus posiciones mediante el filtrado de falsos movimientos causados por la baja liquidez.
✔ Sencillo y rápido de configurar, ideal para todo tipo de traders.

¿Cómo funciona?

  • Usted define el periodo de tiempo durante el cual desea ocultar su Stop Loss.

  • Durante este periodo, el SL es invisible y no se ejecutará aunque el precio lo alcance.

  • Si el mercado alcanza o supera su SL mientras está oculto, su posición sólo se cerrará una vez que el SL vuelva a ser visible.

Ejemplo:
👉 Está operando con EUR/USD y ha fijado un SL en 1,1000.
👉 Entre las 22:00 y las 23:00 (periodo de cierre del mercado en Francia), Stealth SL oculta su Stop.
👉 Si el precio alcanza 1,1000 durante este periodo, la operación permanece abierta.
👉 A las 23:00, si el mercado sigue por debajo de 1,1000, la operación se cierra inmediatamente.
👉 Si el precio ha subido por encima de 1,1000, ¡mantienes tu posición!

Especificaciones:

  • Modo de activación flexible (elija sus horas de protección).

  • Indicador visual del estado del SL (visible/invisible).

  • Compatible con todos los pares de divisas, índices y cripto.


Productos recomendados
Bybit BTC Scalper
STANTON ROUX
4 (8)
Asesores Expertos
BTC Scalper - Estrategia de ruptura RSI automatizada para BTCUSD ¡Libere el poder del trading automatizado con BTC Scalper! Este asesor experto es una estrategia de negociación totalmente autónoma, diseñada para sacar provecho de los rápidos movimientos de los mercados BTCUSD. Aprovecha una potente combinación de RSI Breakouts y dos Medias Móviles Exponenciales (EMA) para encontrar entradas comerciales de alta probabilidad, asegurando una confluencia óptima para el éxito. Características princip
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Asesores Expertos
Esta es mi última versión gratuita para Gold. Con parámetros optimizados y características amigables, esta versión es probablemente muy fácil de usar y altamente efectiva. Usted puede personalizar los parámetros TP y SL como desee, pero la configuración por defecto debería funcionar bien para usted sin necesidad de ajustes adicionales. Esta versión está diseñada para el M5. Esta versión no requiere una gran inversión de capital; sólo $100-$200 son suficientes para que Golden Square X funcione y
FREE
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (9)
Asesores Expertos
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Un Asesor Experto de trading automatizado tipo scalping, diseñado principalmente para operar Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5 REQUISITOS DEL SISTEMA Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Símbolo principal: XAUUSD Aceptado: XAUUSD (símbolo con dígitos estándar) No probado: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD o cualquier símbolo modificado Otros símbolos de oro: Compatibles, pero el rendimiento puede variar y no está optimizado Marco tempora
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Asesores Expertos
La característica especial de Brent Trend Bot son sus sencillas herramientas básicas y su lógica de funcionamiento. No hay muchas estrategias y docenas de ajustes, como otros EAs, funciona de acuerdo a un algoritmo. El principio de funcionamiento es una estrategia de seguimiento de tendencia con un intento de obtener la máxima rentabilidad ajustada al riesgo. Por lo tanto, puede ser recomendado para principiantes. Su punto fuerte es el principio de cierre de operaciones. Su objetivo no es perse
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. -   Indicadores más útiles El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina superior iz
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Asesores Expertos
La esencia del sistema consiste en la identificación del momento de formación de la vela compuesta "de vuelta" con características determinadas (tamaño de la vela en puntos, estructura de sombras).En el análisis de las velas japonesas el análogo de estas velas de vuelta son "Martillo" (Hammer) y "Hombre colgado" (Hanging Man), pero en este sistema el cuerpo de la vela no tiene que ser obligatoriamente pequeño, y la vela resultante se construye de varias velas. Parámetros de entrada del sistema:
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
MultiTrend Commander
Джованни Орсани
Asesores Expertos
MultiTrend Commander - Sistema de Trading Automatizado ¿Qué es? Un software de trading automatizado que: Identifica de forma inteligente las tendencias del mercado Toma decisiones basadas en múltiples marcos temporales Gestiona automáticamente el riesgo ¿Qué hace? Identificar tendencias Analiza el mercado en tiempo real Combina señales de diferentes marcos temporales (15 min, 1 h, 4 h) Confirma la dirección de la tendencia antes de entrar Proteger su capital Calcula automáticamente l
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Asesores Expertos
Descubra el poder del trading automatizado con **SimpleTradeGioeste**, un Asesor Experto (EA) diseñado para optimizar sus operaciones de trading en el mercado Forex. Este innovador EA combina estrategias de trading avanzadas con indicadores técnicos probados, ofreciendo una experiencia de trading sin igual. video backtest : https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Fuerzas**** - Estrategia Multi-Indicador**: SimpleTradeGioeste emplea un enfoque integrado que combina cuatro indicado
FREE
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Utilidades
Propósito: Abre automáticamente gráficos de todos los símbolos del Market Watch usando la plantilla default.tpl en el timeframe actual (TF) , cerrando todos los demás gráficos (excepto el activo). Ideal para analizar múltiples instrumentos sin esfuerzo manual! Características: Automatización: Abre decenas de gráficos con un clic. Seguridad: Cierra gráficos innecesarios, manteniendo el actual activo. Flexibilidad: Usa tu plantilla default.tpl (¡configúrala previamente!). Timeframe
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilidades
Introducción Bienvenido al mundo del mercado de divisas, donde cada tick del mercado puede verse influido por las noticias. Presentamos nuestro asesor experto para MetaTrader, su herramienta definitiva para navegar por las complejidades de la negociación de noticias. Este innovador asesor está diseñado específicamente para automatizar su estrategia de negociación durante las publicaciones macroeconómicas clave, garantizando que nunca pierda una oportunidad. Cuando se anuncian indicadores import
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Asesores Expertos
UsdJpy RangeBot Pro - Asesor Experto para Operaciones de Ruptura UsdJpy RangeBot Pro es un Asesor Experto basado en la ruptura desarrollado para el par USDJPY. Identifica oportunidades de trading durante las primeras horas de la sesión de Londres analizando un rango definido y ejecutando órdenes pendientes por encima o por debajo del mismo. El EA aplica una lógica fija, elementos visuales claros y controles de riesgo incorporados. Esta herramienta está diseñada para la negociación disciplina
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Asesores Expertos
Morning Range Breakout (Versión Gratuita) Morning Range Breakout (Versión Gratuita) es un sencillo asesor de operaciones que implementa una estrategia de ruptura basada en el rango de la mañana. Identifica el máximo y el mínimo dentro de un intervalo de tiempo especificado (por ejemplo, 08:00-10:00 UTC) y abre una operación en una ruptura al alza o a la baja. La versión gratuita incluye las funciones básicas sin restricciones. Todos los parámetros y mensajes están en inglés, según los requisito
FREE
HydraAlchemist
Haruki Teranaka
Asesores Expertos
Este Asesor Experto examina las señales de indicadores como el MACD, el Estocástico y el RSI para identificar las tendencias del mercado y los puntos de inflexión. Incorpora múltiples estrategias y funciona a la perfección. El Asesor analiza la situación del mercado en tiempo real y ejecuta automáticamente las operaciones a niveles predefinidos de stop loss y take profit. HydraAlchemist también es fácil de usar. La pantalla de configuración intuitiva y fácil de entender le permite ejecutar estra
FREE
Neuro Edge
Agus Wahyu Pratomo
5 (3)
Asesores Expertos
Por favor, dar revisión para apoyar el desarrollo de este Asesor Experto NeuroEdge EA es un avanzado scalper de seguimiento de tendencias diseñado para adaptarse dinámicamente al comportamiento del mercado. Construido con algoritmos de precisión y la lógica de promedios inteligentes, que mantiene la reducción mínima, mientras que la captura de configuraciones de alta probabilidad en condiciones de tendencia. NeuroEdge analiza continuamente el flujo del mercado para garantizar entradas y salidas
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Asesores Expertos
Bienvenido al futuro del trading algorítmico. El Nascore Scalper EA es un robot de scalping diseñado con precisión e inspirado en la IA y construido exclusivamente para operar con el NAS100 (US Tech 100 Index) . Analiza las huellas del dinero inteligente, las zonas de ruptura y el sesgo del marco temporal alto para capturar entradas de scalping de alta probabilidad. Características principales: Optimizado para NAS100 (US100) - Negociación de índices rápidos basados en el Nasdaq. Conceptos de di
FREE
ATH Library
Giacomo Ghinelli
Asesores Expertos
Este es el primer EA construido usando la librería gratuita y de código abierto AlgoTradingHub que desarrollo y mantengo. La biblioteca tiene como objetivo simplificar y agilizar el desarrollo de Asesores Expertos (EAs) para MetaTrader 5 (MT5) utilizando el lenguaje de programación MQL5. Al proporcionar componentes reutilizables, los desarrolladores pueden crear rápidamente estrategias de trading altamente personalizadas y mantenibles, reduciendo la complejidad de construir EAs desde cero. Se pu
FREE
ForceBB Expert
Nikolaos Pantzos
Asesores Expertos
ForceBB_Expert está estructurado en base a dos indicadores específicos de análisis técnico ( Bandas de Bollinger e Índice de Fuerza ). Dispone de numerosos parámetros para que cada usuario pueda encontrar la configuración adecuada que se adapte a su perfil inversor. Puede trabajar sobre 28 pares diferentes. La configuración de los parámetros por defecto es orientativa, Recomiendo que cada usuario experimente para encontrar sus propios ajustes.
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Asesores Expertos
Nuestro innovador Expert Advisor (EA) está diseñado para aprovechar las oportunidades de pullback en el mercado de divisas, con el respaldo del indicador de Rango Medio Verdadero (ATR). Esta estrategia se centra en identificar momentos en los que el precio retrocede temporalmente dentro de una tendencia dominante, ofreciendo posibles puntos de entrada con un riesgo controlado. El ATR es un indicador de volatilidad que mide la amplitud de los movimientos de precios en un determinado período de ti
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
FxS Moving Average EA
Churchill Sipho Mashinini
Asesores Expertos
FxS Moving Average EA  Un asesor experto de medias móviles multiestrategia para MetaTrader 5       Descripción general El Asesor Experto de Medias Móviles FxS es un potente y fácil de usar que integra seis estrategias de medias móviles probadas en un sistema de trading flexible. Diseñado para traders que valoran la simplicidad, el rendimiento y la personalización, este Asesor Experto le ofrece control total sobre su enfoque de trading preferido, parámetros de riesgo y filtros de tie
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Asesores Expertos
30 DÍAS DE PRUEBA COMPLETAMENTE FUNCIONAL - ¡EXPERIMENTE EL PODER DE BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid es el sistema de trading grid más avanzado y flexible para MetaTrader 5, ahora mejorado con nuestro Neural Model Brain impulsado por IA para decisiones de trading verdaderamente adaptativas e inteligentes. Tanto si es un trader algorítmico profesional como un novato ambicioso, Bitbot V6 le ofrece el rendimiento, la seguridad y la transparencia que necesita p
FREE
Accounts Protector MT5
Vladimir Mametov
5 (5)
Utilidades
El Asesor Experto está diseñado para proteger la cuenta, fijar el beneficio (pérdida) y mostrar la información actual sobre la cuenta. La protección de la cuenta de trading se lleva a cabo cerrando todas las órdenes abiertas en el terminal y/o cerrando todos los gráficos. Al ejecutar el Asesor Experto con los parámetros por defecto, sólo mostrará la información de su cuenta y tendrá un tamaño reducido. A continuación, puede establecer las condiciones en las que se protegerá su cuenta de negociac
FREE
Expert Alligator
MetaQuotes Ltd.
3.17 (6)
Asesores Expertos
La estrategia está basada en la intersección de las líneas del indicador técnico Alligator descrito en el libro B. Williams titulado "Trading chaos". Este sistema representa la combinación de tres medias móviles desplazadas (líneas Lips, Teeth y Jaw) y osciladores construidos sobre su base. Las líneas del indicador Alligator generan la señal para abrir la posición cuando se cruzan en un punto y salen de él colocándose de acuerdo con sus períodos. Cuando el mercado se mueve hacia arriba, la media
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Generador de spreads de arbitraje estadístico para la cointegración [MT5] ¿Qué es el Pair Trading? El Pair Trading es una estrategia neutral de mercado que busca explotar el movimiento relativo de precios entre dos activos correlacionados - en lugar de apostar a la dirección del mercado. ¿Cuál es la idea? Cuando dos activos que normalmente se mueven juntos divergen más allá de un umbral estadísticamente significativo, es probable que uno de ellos esté mal valorado. Usted vende el activo ca
FREE
Macd STO Forex by Gerega
Illia Hereha
5 (1)
Asesores Expertos
El   Asesor Experto (EA) Dual MACD & Stochastic   es un sistema de trading automatizado que combina   dos indicadores MACD (Media Móvil de Convergencia/Divergencia)   con el   Oscilador Estocástico   para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Gracias a la confirmación de tendencias de MACD y al análisis de momentum del Estocástico, este EA proporciona señales precisas de entrada y salida. Características principales: •   Estrategia de doble MACD   – Utiliza dos MACD con co
FREE
RenkoExpert
Andrey Goida
3.8 (5)
Asesores Expertos
Asesor Experto Renko basado en la simulación de barras Renko. El EA tiene dos opciones para construir barras Renko. Clásica y ATR. En la versión clásica, las barras renko se marcan con áreas en el gráfico principal; en la versión ATR, las barras renko se modelan y dibujan en la ventana del indicador. Modelar las barras renko dentro del EA permite optimizar el robot mejor que dibujar las barras renko offline. Nuestro nuevo producto basado en inteligencia artificial https://www.mql5.com/ru/market/
FREE
Three Moving Averages
MetaQuotes Ltd.
3.2 (25)
Asesores Expertos
El Asesor Experto tradea usando la estrategia de tendencia basada en la ubicación mutua de tres medias móviles. La determinación de la tendencia se realiza mediante el análisis de la ubicación mutua de la media móvil exponencial rápida (FastEMA), media (MediumEMA) y lenta (Slow EMA): Compra: FastEMA>MediumEMA>SlowEMA (tendencia arriba). Venta: FastEMA<MediumEMA<SlowEMA (tendencia abajo). Parámetros: Inp_Signal_ThreeEMA_FastPeriod = 8; Inp_Signal_ThreeEMA_MediumPeriod = 38; Inp_Signal_ThreeEMA_Sl
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (581)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (104)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilidades
Indicador de sincronización de gráficos: diseñado para sincronizar objetos gráficos en ventanas de terminal. Puede utilizarse como una excelente adición a TradePanel . Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Demostración aquí . Para trabajar, instale el indicador en el gráfico del que desea copiar objetos. Los objetos gráficos creados en este gráfico serán copiados automáticamente por el indicador a todos los gráficos con el mismo símbolo. El indicador tambi
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilidades
Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave Descripción general Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o pe
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilidades
Presentamos el   OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT5 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 5. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Utilidades
Crypto Ticks para MetaTrader 5 – Datos en Tiempo Real y Profundidad del Mercado Resumen Crypto Ticks transmite datos de ticks en tiempo real y profundidad de mercado desde las principales plataformas de criptomonedas a MetaTrader 5. Diseñado para traders que requieren datos precisos para scalping, estrategias algorítmicas y pruebas. Exchanges compatibles Binance: Spot (profundidad en la ventana activa) y Futuros (múltiples símbolos) KuCoin: Spot y Futuros Bybit: Futuros e Inverse Futuros XT.com
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilidades
Strategy Builder ofrece una increíble cantidad de funcionalidades. Combina un panel de operaciones con automatización configurable (indicadores encubiertos en un EA), estadísticas en tiempo real (ganancias y draw down) más optimización automática de SL, TP/salida, horas de operación, entradas de indicadores. Múltiples indicadores pueden ser combinados en una sola alerta/señal de operación y pueden incluir indicadores personalizados, incluso si solo tienen archivo ex4 o comprados en el Mercado.
Otros productos de este autor
Arbitrage Forex
Gabriel Paul Ange Perrin
Asesores Expertos
Basado en un análisis de más de 20 años de datos históricos, una estrategia simple y formidable. He ganado un total de 9.500 euros en beneficios reales en mi cuenta de trading personal durante el último año utilizando mi bot. Olvídese de enfoques complejos y arriesgados. Nuestra estrategia se basa en estadísticas sólidas (el mercado de pares principales es un mercado muy líquido que no se sale de lo normal y nos da la oportunidad perfecta para cubrirnos mientras arbitramos los pares que van en
Breakeven Bot
Gabriel Paul Ange Perrin
Utilidades
Optimice la gestión de sus operaciones con Breakeven Bot, la herramienta esencial para los operadores activos que gestionan varias posiciones a la vez. No pierda más tiempo ajustando manualmente sus stops: ¡un solo clic es todo lo que necesita para asegurar sus beneficios! Característica principal: ️ Botón "BREAKEVEN " - Ajuste instantáneamente todas las posiciones rentables al punto de equilibrio y proteja sus ganancias rápidamente. ️ Opciones de personalización: Establece el punto d
FREE
Daily PnL Notifier
Gabriel Paul Ange Perrin
Utilidades
Notificador diario de PnL - ¡Recibe alertas en Telegram cuando se alcance tu objetivo diario de ganancias o pérdidas! Buscas una forma sencilla, rápida y fiable de monitorizar tu rendimiento diario en MetaTrader 5? Daily PnL No tifier es la herramienta que necesita. ️ Características principales : Envía una notificación instantánea de Telegram cuando su cuenta alcanza un umbral de ganancias o pérdidas personalizado . Totalmente personalizable : usted establece sus propios límites diarios de
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario