Short Trend Reversal

Este EA forma parte de mi otro EA Nash Equilibrium. Si activa este EA en un gráfico creado desde Nash Equilibrium, las órdenes pueden ser gestionadas por Nash Equilibrium con el modo Manage (External o Main&External). Los EAs son compatibles.

Con este EA puede construir un buen sistema rentable. El EA fue creado para probar señales para el EA Nash Equilibrium, pero cuando vi los resultados del backtest, pensé en añadir algunas líneas y ponerlo en el mercado. Después de añadir más de 1000 líneas de código, aquí está. Funciona en cualquier par de divisas clásico /sólo tienes que encontrar la configuración adecuada/. Funciona en muchos otros instrumentos, pero hay que elegir la correcta TakeProfit, StopLoss, min_dist, pending_dist. Si desea probar otros instrumentos, lo mejor es hacer grandes pruebas de la metodología 2 con su propio TP.

Para EUR,USD,GBP,CHF,CAD,JPY,AUD,NZD entre ellos cruces, pips calculados como para un broker de 4 dígitos (dentro multiplicado por 10). El resto de los instrumentos como su corredor tiene.

EA tiene la siguiente configuración incorporada: SAFE, MODERATE, AGGRESIVE, empieza por comprobar como se ve con tu broker /fue backtested con broker Vantage en cuenta STP/.

Recomiendo girar el EA en varios gráficos de una misma divisa, por ejemplo varios cruces EUR o USD o ... o mixtos, y varios TFs, de esta forma obtendrás cobertura indirecta.

Importante: Este EA debe tener StopLoss a 0 mientras se ejecuta. StopLoss sólo se utiliza para crear un archivo estadístico en la carpeta tester durante las pruebas históricas. Allí verá información útil sobre las cantidades de operaciones perdedoras y rentables. Los pips en este EA se calculan como para broker de 4 dígitos /SÓLO PARA DIVISAS/. El resto de los instrumentos como su corredor tiene.

Reglas y mi metodología de backtest:

Desactive el algoritmo genético si desea utilizar mi archivo de estadísticas Modelo de pruebas sólo para precios abiertos. No hay necesidad de probar cada tick porque EA toma una posición sólo en las nuevas velas Establecer mi TP primero: M15: TP=15, M30: TP=20, H1: TP=30, H4: TP=40 /cambia si quieres, pero prueba el mio/ EA no utiliza StopLoss. Se utiliza sólo en el método 1 para comprobar la calidad de las señales

_________________________________________________________________________________________________________

método 1 /detallado/

primer paso:

EA valores por defecto: y desactivar el parámetro final_optimisation (habilitado, los promedios de oficios, y no queremos que ahora), Built-in settings establecido en 'usuario'

BarsRange1: rango 5-50 con paso 5 (patrón de operaciones superiores e inferiores)

BarsRange2: rango 3-13 con paso 2 (patrón de operaciones superiores e inferiores)

TakeProfit como arriba (a menos que prefiera otra cosa, recomiendo la mía para empezar)

StopLoss que acepte (100,150,200 depende del símbolo y sólo se utiliza para contar malas señales)

Ejecute la optimización con BarsRange1 y BarsRange2 seleccionados. Los resultados que el probador muestra o no muestra no son importantes. La información importante se guarda en el archivo MT4/tester/files/ShortTrendReversal/*.txt. El archivo sólo se crea cuando StopLoss es mayor que 0. Ahora abra el archivo creado. Recomiendo notepad++ para esto porque recarga el archivo si cambia. Analice los resultados.

Importante: Una vez que haya cambiado los parámetros de optimización, debe borrar la caché del probador, ya que los resultados no aparecerán en el archivo html. (cuando el comprobador encuentra resultados en la caché, se salta los cálculos)

segundo paso:

acotar los rangos de BarsRange1 y 2

min_dist: rango 20-90 con paso 10 /distancia mínima de la orden anterior, 0 desactiva completamente el límite/

pending_dist: rango 20-90 con paso 10 /distancia de orden pendiente, 0 desactiva las órdenes pendientes/

StopLoss fijado en 0

enable final_optimisation

Ejecute la optimización. Ahora elija lo que más le convenga. Además, una vez que tenga los resultados de la optimización, puede establecer StopLoss como arriba llamar a los resultados individuales. En este punto /con StopLoss/ el resultado en sí no importará, pero puede ver y comparar las nuevas estadísticas en el archivo (MT4/tester/files/ShortTrendReversal/*.txt). Las estadísticas serán diferentes que antes y sin duda serán muy útiles para tomar decisiones. Puede guardar los resultados seleccionados en un archivo con parámetros externos (MQL4/files/ShortTrendReversal/ReadFromFile.txt). Los detalles se pueden encontrar en el archivo.

Mis reglas cuando backtesting Built-in settings: SEGURO,MODERADO,AGRESIVO

SEGURO: BarsRange2 rango 7-11 MODERADO: BarsRange2 rango 5,7,9 AGRESIVO: BarsRange2 rango 3,5,7

_________________________________________________________________________________________________________

método 2 /rápido y sencillo/ código fuente y conjuntos de optimización: StrategyTester en pips

Todo como arriba de una sola vez.

desde la configuración por defecto del EA: cambiar Built-in settings a 'user

BarsRange1: rango 5-50 con paso 5 /patrón de operaciones más altas más bajas/

BarsRange2: rango 3-13 con paso 2 /patrón de operaciones más altas más bajas/

min_dist: rango 20-90 con paso 10 /distancia mínima de la orden anterior, 0 desactiva completamente el límite/

pending_dist: rango 20-90 con paso 10 /distancia de orden pendiente, 0 desactiva las órdenes pendientes/

TakeProfit establece mi TP primero: M15: TP=15, M30: TP=20, H1: TP=30, H4: TP=40

StopLoss fijado en 0

habilitar final_optimisation

habilitar StrategyTester en pips

establecer reglas de filtro

Ejecute la optimización. Cuando termine, abra el archivo HTML del directorio tester, ordene, seleccione los buenos resultados, deseleccione los seleccionados automáticamente si lo desea, y guarde en un archivo CSV en el directorio 'csv_done'. Ahora deseleccione los parámetros de optimización anteriores, habilite 'test selected results' y seleccione SOLO la optimización 'stage1 results array', por ejemplo en el rango 1-200. Los vacíos se omitirán. Los vacíos se omitirán. Ahora elija lo que más le convenga. Si prueba la configuración de un único parámetro, se mostrará en los registros del comprobador.

Importante: Una vez que haya cambiado los parámetros de optimización, debe borrar la memoria caché del comprobador, ya que los resultados no aparecerán en el archivo html. (cuando el comprobador encuentra resultados en la caché, se salta los cálculos)

A continuación se muestra un script .bat para limpiar rápidamente la caché y borrar el último archivo creado dentro de las carpetas del comprobador.

rem @echo off set mt4_path= "full_path_to_metatrader4\tester\files\ShortTrendReversal" del %mt4_path%\..\..\caches\*.* /P del %mt4_path%\..\..\history\*.* /P for /F %%a in ( 'dir /B /O:-D /A:-D /T:C %mt4_path%\*.html' ) do del /P "%mt4_path%\%%a" & goto deldone :deldone for /F %%a in ( 'dir /B /O:-D /A:-D /T:C %mt4_path%\csv_done\*.html' ) do del /P "%mt4_path%\csv_done\%%a" & goto deldone :deldone pause

_________________________________________________________________________________________________________

Ajustes:

BarsRange1 señal principal 1 /patrón más alto más bajo operaciones/ BarsRange2 señal principal 2 /patrón operaciones más altas operaciones más bajas/ min_dist distancia mínima de la orden anterior, 0 desactiva completamente el límite pendiente_dist distancia de la orden pendiente, 0 deshabilita, valor negativo: distancia de máximos y mínimos locales para órdenes pendientes TakeProfit M15: TP=15, M30: TP=20, H1: TP=30, H4: TP=40 StopLoss 100,150,200 /depende del símbolo/ final_optimisation activar/desactivar promediación Ajustes incorporados user,SAFE,MODERATE,AGGRESIVE,ReadFromFile TP,SL en %: cálculo en % para otros instrumentos que no sean divisas Otros ajustes de negociación: StartTrading: establecer Start y Stop a 0:00, el comercio está activo todo el tiempo, establecer Start y Stop a 9:9, el comercio está inactivo todo el tiempo StopTrading fin de la operación, Start y Stop desactivados para pruebas retrospectivas Lotes volumen de negociación lotes_dinámicos cada orden subsiguiente se incrementa. modos: OFF, simple, fibo secuencia, martingala. Máximo 10. UseRiskManager ya sabes, gestor de riesgos EntryRisk %del capital por operación para apalancamiento=100. el tamaño de la posición se calcula siempre igual que para apalancamiento=100 (por seguridad) MagicNumber EA reconoce órdenes por número y _Periodo Compatibilidad dejar por defecto, usar solo con mi EA Nash Equilibium Configuración de gráficos/registros: GUI_habilitar dos modos de interfaz gráfica, GUI simple, también funciona en modo visual Fuente estrecha/gruesa Familia de fuentes utilizadas: Arial Narrow, Arial Nova, Bahnschrift UsarSonidos activar/desactivar sonidos LogLvL silencio/MT4logs/alertas ShowInitConfig muestra una ventana con los parámetros al inicio Backtesting avanzado: StrategyTester en pips (sólo optimización), genera un archivo HTML en el directorio del probador. código fuente: StrategyTester en pips MathAbs(AccLoss) < x * InitBalance mostrar si (sólo optimización) MathAbs(maxDD) < x * TotalProfit mostrar si (sólo optimización) MathAbs(maxDD) < x * Beneficio antes de maxDD mostrar si (sólo optimización) probar los resultados seleccionados sólo la configuración de la prueba se guarda en el archivo .csv (crea un nuevo archivo HTML en el directorio del probador) matriz de resultados stage1 en optimización, iteraciones de ajustes desde un archivo .csv

Ajustes incorporados: usuario: todos los ajustes pueden ser modificados por el usuario para su uso o backtesting

SAFE,MODERATE,AGGRESIVE: todos los parámetros de la primera sección están fijados permanentemente:

BarsRange1, BarsRange2, min_dist, pending_dist se guardan en arrays

TakeProfit: M15: TP=15, M30: TP=20, H1: TP=30, H4: TP=40

StopLoss se fija en 0

final_optimisation está activado

ReadFromFile: Durante el primer lanzamiento, EA creará un archivo ReadFromFile.txt en la carpeta MQL4/files/ShortTrendReversal/ con una tabla SAFE guardada como ejemplo de uso. Después de backtesting, puede guardar los parámetros allí y usted no tiene que hacer nada más. Esta opción no funciona en VPS.

Debido al hecho de que la importación de librerías DLL externas está prohibida, he movido el redimensionamiento de la ventana al indicador. Código fuente a continuación.

