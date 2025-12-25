Short Trend Reversal

Dieser EA ist ein Teil meines anderen EA Nash Equilibrium. Wenn Sie diesen EA auf einem Chart aktivieren, der von Nash Equilibrium erstellt wurde, können die Aufträge von Nash Equilibrium im Verwaltungsmodus (Extern oder Main&Extern) verwaltet werden. Die EAs sind kompatibel.

Mit diesem EA können Sie ein gutes profitables System aufbauen. Der EA wurde erstellt, um Signale für den Nash Equilibrium EA zu testen, aber als ich die Backtest-Ergebnisse sah, dachte ich, ich würde ein paar Zeilen hinzufügen und ihn auf den Markt bringen. Nach dem Hinzufügen von über 1000 Zeilen Code, hier ist es. Es funktioniert mit jedem klassischen Währungspaar /man muss nur die richtigen Einstellungen finden/. Es funktioniert auch mit vielen anderen Instrumenten, aber Sie müssen die richtigen TakeProfit, StopLoss, min_dist, pending_dist wählen. Wenn Sie andere Instrumente testen wollen, ist es am besten, große Tests von Methodik 2 mit Ihrem eigenen TP durchzuführen.

Für EUR,USD,GBP,CHF,CAD,JPY,AUD,NZD zwischen ihnen kreuzt, Pips berechnet wie für einen 4-stelligen Broker (innen multipliziert mit 10). Der Rest der Instrumente als Ihr Broker hat.

EA hat die folgenden Built-in-Einstellungen: SAFE, MODERATE, AGGRESIVE, starten Sie, indem Sie überprüfen, wie es mit Ihrem Broker aussieht /es wurde mit Vantage Broker auf STP-Konto getestet/.

Ich empfehle, EA auf mehrere Charts einer Währung zu drehen, zum Beispiel mehrere Kreuze EUR oder USD oder ... oder gemischt, und mehrere TFs, auf diese Weise werden Sie indirekte Absicherung erhalten.

Wichtig: Dieser EA sollte StopLoss auf 0 gesetzt haben, während er läuft. StopLoss wird nur verwendet, um eine statistische Datei im Tester-Ordner während der historischen Tests zu erstellen. Dort sehen Sie nützliche Informationen über die Anzahl der verlorenen und profitablen Trades. Pips werden in diesem EA wie für 4-stellige Broker berechnet /NUR FÜR WÄHRUNGEN/. Der Rest der Instrumente wie Ihr Broker hat.

Regeln und meine Backtest-Methodik:

Deaktivieren Sie den genetischen Algorithmus, wenn Sie meine Statistikdatei verwenden möchten Testen Sie nur das Modell mit offenen Preisen. Es besteht keine Notwendigkeit, jeden Tick zu testen, da EA nur bei neuen Kerzen eine Position einnimmt Setzen Sie zuerst meinen TP: M15: TP=15, M30: TP=20, H1: TP=30, H4: TP=40 /ändern Sie, wenn Sie wollen, aber versuchen Sie meine/ EA verwendet keinen StopLoss. Verwendet nur in Methode 1 zur Überprüfung der Signalqualität

_________________________________________________________________________________________________________

Methode 1 /detailliert/

Schritt eins:

EA-Standardwerte: und deaktivieren Sie den Parameter final_optimisation (aktiviert, durchschnittliche Trades, und das wollen wir jetzt nicht), Built-in-Einstellungen auf "Benutzer" gesetzt

BarsRange1: Bereich 5-50 mit Schritt 5 (Muster höherer niedrigerer Trades)

BarsRange2: Bereich 3-13 mit Schritt 2 (Muster höhere niedrigere Trades)

TakeProfit wie oben (es sei denn, Sie bevorzugen etwas anderes, ich empfehle meine Einstellung für den Anfang)

StopLoss Sie akzeptieren (100,150,200 es hängt vom Symbol ab und wird nur verwendet, um schlechte Signale zu zählen)

Führen Sie die Optimierung mit ausgewählten BarsRange1 und BarsRange2 durch. Die Ergebnisse, die der Tester anzeigt oder nicht anzeigt, sind nicht wichtig. Wichtige Informationen werden in der Datei MT4/tester/files/ShortTrendReversal/*.txt gespeichert. Die Datei wird nur erstellt, wenn StopLoss größer als 0 ist. Öffnen Sie nun die erstellte Datei. Ich empfehle hierfür Notepad++, da es die Datei neu lädt, wenn sie sich ändert. Analysieren Sie die Ergebnisse.

Wichtig! Nachdem Sie die Optimierungsparameter geändert haben, sollten Sie den Cache des Testers löschen, da die Ergebnisse nicht in der html-Datei erscheinen. (Wenn der Tester Ergebnisse im Cache findet, überspringt er die Berechnungen)

Schritt zwei:

Eingrenzen der Bereiche von BarsRange1 und 2

min_dist: Bereich 20-90 mit Schritt 10 /minimaler Abstand zum vorherigen Auftrag, 0 deaktiviert das Limit vollständig/

pending_dist: Bereich 20-90 mit Schritt 10 /Abstand der schwebenden Aufträge, 0 deaktiviert die schwebenden Aufträge/

StopLoss auf 0 gesetzt

finale_Optimierung aktivieren

Starten Sie die Optimierung. Wählen Sie nun aus, was Ihnen zusagt. Zusätzlich können Sie, sobald Sie Ihre Optimierungsergebnisse haben, StopLoss wie oben eingestellt, die einzelnen Ergebnisse abrufen. Zu diesem Zeitpunkt /mit StopLoss/ ist das Ergebnis selbst nicht von Bedeutung, aber Sie können die neuen Statistiken in der Datei (MT4/tester/files/ShortTrendReversal/*.txt) sehen und vergleichen. Die Statistiken werden anders aussehen als zuvor und sind sicherlich sehr hilfreich bei der Entscheidungsfindung. Sie können ausgewählte Ergebnisse in einer Datei mit externen Parametern speichern (MQL4/files/ShortTrendReversal/ReadFromFile.txt). Einzelheiten finden Sie in der Datei.

Meine Regeln beim Backtesting Eingebaute Einstellungen: SICHER,MODERAT,AGGRESSIV

SICHER: BarsRange2 Bereich 7-11 MODERAT: BarsRange2 Bereich 5,7,9 AGGRESIV: BalkenBereich2 Bereich 3,5,7

_________________________________________________________________________________________________________

Methode 2 /schnell und einfach/ Quellcode und Optimierungssätze: StrategyTester in Pips

Alles wie oben in einem Rutsch.

von EA-Standardeinstellungen: Built-in-Einstellungen auf 'user' ändern

BarsRange1: Bereich 5-50 mit Schritt 5 /Muster höhere niedrigere Trades/

BarsRange2: Bereich 3-13 mit Schritt 2 /Muster höhere niedrigere Abschlüsse/

min_dist: Bereich 20-90 mit Schritt 10 /Mindestabstand zur vorherigen Order, 0 deaktiviert das Limit vollständig/

pending_dist: Bereich 20-90 mit Schritt 10 /Abstand der schwebenden Aufträge, 0 deaktiviert die schwebenden Aufträge/

TakeProfit setzt mein TP zuerst: M15: TP=15, M30: TP=20, H1: TP=30, H4: TP=40

StopLoss auf 0 gesetzt

final_optimisation einschalten

StrategyTester in Pips aktivieren

Filterregeln setzen

Optimierung ausführen. Wenn Sie fertig sind, öffnen Sie die HTML-Datei aus dem Tester-Verzeichnis, sortieren Sie, wählen Sie die guten Ergebnisse aus, heben Sie die Auswahl der automatisch ausgewählten Ergebnisse auf, wenn Sie möchten, und speichern Sie sie in einer CSV-Datei im Verzeichnis "csv_done". Heben Sie nun die Auswahl der vorherigen Optimierungsparameter auf, aktivieren Sie "test selected results" und wählen Sie NUR die Optimierung "stage1 results array" aus, z.B. im Bereich 1-200. Leere Felder werden übersprungen. Wenn Sie eine einzelne Parametereinstellung testen, wird diese in den Protokollen des Testers angezeigt.

Wichtig! Nachdem Sie die Optimierungsparameter geändert haben, sollten Sie den Cache des Testers löschen, da die Ergebnisse nicht in der html-Datei erscheinen. (Wenn der Tester Ergebnisse im Cache findet, überspringt er die Berechnungen)

Nachfolgend finden Sie ein .bat-Skript zur schnellen Reinigung des Cache und zum Löschen der zuletzt erstellten Datei in den Tester-Ordnern.

rem @echo off set mt4_path= "full_path_to_metatrader4\tester\files\ShortTrendReversal" del %mt4_path%\..\..\caches\*.* /P del %mt4_path%\..\..\history\*.* /P for /F %%a in ( 'dir /B /O:-D /A:-D /T:C %mt4_path%\*.html' ) do del /P "%mt4_path%\%%a" & goto deldone :deldone for /F %%a in ( 'dir /B /O:-D /A:-D /T:C %mt4_path%\csv_done\*.html' ) do del /P "%mt4_path%\csv_done\%%a" & goto deldone :deldone pause

_________________________________________________________________________________________________________

Einstellungen:

BalkenBereich1 Hauptsignal 1 /Muster höher niedriger Trades/ BalkenBereich2 Hauptsignal 2 /Muster höhere niedrigere Abschlüsse/ min_dist Mindestabstand zur vorherigen Order, 0 deaktiviert das Limit vollständig schwebend_dist Abstand der Pending Order, 0 deaktiviert, negativer Wert: Abstand von lokalen Maxima und Minima für Pending Orders TakeProfit M15: TP=15, M30: TP=20, H1: TP=30, H4: TP=40 StopLoss 100,150,200 /abhängig vom Symbol/ abschließende_Optimierung Mittelwertbildung aktivieren/deaktivieren Eingebaute Einstellungen benutzer,SAFE,MODERATE,AGGRESIVE,ReadFromFile TP,SL in %: Berechnung in % für andere Instrumente als Währungen Andere Handelseinstellungen: StartTrading: Setzen Sie Start und Stop auf 0:00, der Handel ist die ganze Zeit aktiv, setzen Sie Start und Stop auf 9:9, der Handel ist die ganze Zeit inaktiv StopTrading Ende des Handels, Start und Stop für Backtests deaktiviert Lose Handelsvolumen dynamische_Lose jede nachfolgende Order wird erhöht. Modi: OFF, einfach, Fibo-Sequenz, Martingal. Maximal 10. UseRiskManager Sie wissen schon, Risikomanager EinstiegsRisiko % des Kapitals pro Handel bei leverage=100. Die Positionsgröße wird immer gleich berechnet wie bei leverage=100 (zur Sicherheit) MagischeZahl EA erkennt Aufträge nach Nummer und _Periode Kompatibilität Standard belassen, nur mit meinem Nash Equilibium EA verwenden Grafiken/Logs Einstellungen: GUI_einschalten zwei grafische Oberflächenmodi, einfache GUI, funktioniert auch im visuellen Modus Schmale/Fette Schriftart Verwendete Schriftfamilie: Arial Narrow, Arial Nova, Bahnschrift Geräusche verwenden Töne ein/aus LogLvL stumm/MT4Logs/Alarme ShowInitConfig zeigt ein Fenster mit Parametern beim Start an Erweitertes Backtesting: StrategyTester in Pips (nur Optimierung), erzeugt eine HTML-Datei im Testerverzeichnis. Quellcode: StrategieTester in Pips MathAbs(AccLoss) < x * InitBalance anzeigen, wenn (nur Optimierung) MathAbs(maxDD) < x * GesamtGewinn anzeigen, wenn (nur bei Optimierung) MathAbs(maxDD) < x * Gewinn vor maxDD zeige wenn (nur Optimierung) ausgewählte Ergebnisse testen nur Testeinstellungen, die in der .csv-Datei gespeichert werden (erstellt neue HTML-Datei im Testerverzeichnis) Stufe1 Ergebnis-Array bei der Optimierung, Iterationen von Einstellungen aus einer .csv-Datei

Eingebaute Einstellungen: Benutzer: alle Einstellungen können vom Benutzer für die Verwendung oder das Backtesting geändert werden

SAFE,MODERATE,AGGRESIVE: alle Parameter aus dem ersten Abschnitt sind fest eingestellt:

BarsRange1, BarsRange2, min_dist, pending_dist werden in Arrays gespeichert

TakeProfit: M15: TP=15, M30: TP=20, H1: TP=30, H4: TP=40

StopLoss wird auf 0 gesetzt

final_optimisation ist aktiviert

ReadFromFile: Beim ersten Start erstellt EA eine ReadFromFile.txt-Datei im Ordner MQL4/files/ShortTrendReversal/ mit einer gespeicherten SAFE-Tabelle als Beispiel für die Verwendung. Nach dem Backtesting können Sie die Parameter dort speichern und müssen nichts weiter tun. Diese Option funktioniert nicht auf VPS.

Da der Import von externen DLL-Bibliotheken verboten ist, habe ich die Fenstergrößenänderung in den Indikator verlegt. Quellcode unten.

https://www.mql5.com/en/code/48973