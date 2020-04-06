Scalping Master XAU

ScalpingMaster XAU EA (MT4) para XAU/USD

ScalpingMaster XAU EA es un Asesor Experto automatizado para XAU/USD (Oro) en MetaTrader 4. Combina entradas basadas en tendencias con un enfoque de gestión de posiciones de cuadrícula controlada. También incluye controles de riesgo basados en la cesta, como el cierre de todas las posiciones abiertas cuando se alcanza un umbral de beneficios o pérdidas de la cesta (en la divisa de la cuenta).

Este producto está pensado para operadores que prefieren la ejecución automatizada y parámetros de riesgo configurables. Las operaciones implican riesgo y los resultados pueden variar en función de las condiciones del mercado, los ajustes del corredor y la configuración.

Funciones principales

Entrada basada en la tendencia

El EA evalúa la dirección de la tendencia en el marco temporal seleccionado (opcionalmente el marco temporal del gráfico).

Abre una posición inicial cuando se cumplen las condiciones de entrada.

Gestión de la posición en la parrilla

Si el precio se mueve en contra de la posición inicial, el AE puede añadir posiciones basándose en parámetros configurables de distancia de cuadrícula y escalado de lotes.

Se pueden establecer límites (por ejemplo, órdenes máximas y lote máximo).

Gestión del cierre de la cesta (por divisa de la cuenta)

Cierre todas las posiciones abiertas cuando el beneficio de la cesta alcance un objetivo definido (en divisa).

Cierre todas las posiciones abiertas cuando las pérdidas de la cesta alcancen un límite definido (en divisa), con la opción de detener la negociación una vez alcanzado el límite o continuar negociando.

Función de salida del punto de equilibrio

Después de un número definido de posiciones abiertas, el EA puede cerrar todas las posiciones cuando la cesta vuelve a un pequeño nivel de beneficio positivo. Con ello se pretende reducir el tiempo en el mercado durante las fases de recuperación.

Protección de inversión de tendencia

Si se detecta una fuerte inversión de tendencia, el EA puede pausar más adiciones de la parrilla para reducir la exposición durante condiciones desfavorables. Esta función no fuerza el cierre de posiciones.

Fiabilidad de ejecución

Incluye un mecanismo de reintento para errores comunes de ejecución de MT4 (como recotizaciones, cotizaciones desactivadas y contexto de operación ocupado) utilizando tasas de actualización e intentos repetidos.

Permisos de operación

Compra permitida / Venta permitida

Inversión de señal opcional

Compra y venta simultáneas opcionales

Panel de información

Muestra el estado del EA, el estado de la tendencia, el spread, el recuento de órdenes abiertas, las ganancias/pérdidas de la cesta y los parámetros clave.

Puede mostrarse durante el backtesting visual.

Ajustes de cuenta y lote recomendados (M1)

Cuentas Standard / ECN / Raw / Zero

Saldo recomendado: 6.000 USD

Marco temporal: M1

Lote inicial: 0.01

Cuentas Cent

Saldo recomendado: 6.000 céntimos (equivalente a 60 USD)

Lote inicial: 0,01

Estos ajustes son ejemplos para un punto de partida conservador. Los usuarios deben ajustar la configuración en función de las condiciones del broker y de su tolerancia personal al riesgo.

Entorno recomendado

Símbolo: XAU/USD

Broker: spread bajo y ejecución rápida

Tipo de cuenta: ECN / Raw spread / Zero se utiliza comúnmente para estrategias de scalping

Apalancamiento: 1:100 o superior puede ser necesario debido a la utilización de márgenes en las estrategias de cuadrícula

Archivos de configuración y soporte

Los archivos de configuración recomendados se encuentran en la sección de comentarios del producto. Utilice el archivo de configuración que coincida con su tipo de cuenta (Standard/ECN/Raw/Zero/Cent). Los parámetros pueden ajustarse para adaptarse al margen del corredor, la velocidad de ejecución y la volatilidad.

Aviso sobre riesgos

Operar implica riesgos. Este producto no garantiza beneficios. Las estrategias basadas en la cuadrícula pueden aumentar la exposición durante movimientos direccionales fuertes. Pruebe siempre en una cuenta demo y utilice los controles de riesgo adecuados antes de operar en una cuenta real. Un VPS puede mejorar la estabilidad de la ejecución.



