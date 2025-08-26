No puedo cerrar las operaciones
Hola. como están. no puedo cerrar las operaciones que tengo abiertas. En operaciones no puedo cerrar las operacione, no me aparece la x para cerrarlas. He estado buscando la forma de cerrar las operaciones pero no encuentro como. Me podrían ayudar.
Hola, que tal.
Que tipo de ordenes? que tipo de simbolo?, Que tipo de cuenta? que mensaje aparece cuando lo intentas?
Que otra manera has probado?
Puedes enviar alguna captura?
saludos!!!
de la pantalla. La operacion se abrio pero no la puedo cerrar. Hace dos dias que esta asi. Pierde y gana pero no se puede cerrar.
Puede ser, Me baso en esto, Que esta logueado como investor y no con la contraseña de Trader
Veamos...
Son futuros, es decir, que habrán caducado (los futuros caducan/expiran, véase la ficha del instrumento) y de ahí que no se te salga la equis. La manera de cerrarla normalmente es abrir posiciones opuestas sobre el mismo instrumento actualmente cotizable, al menos en cuentas netting. Dado que es hedging, pues a saber... Cada broker tiene su manera de trabajar con índices futuros, unos te traspasan las operaciones al instrumento "nuevo", otros te las cierran automáticamente, etc.
De todas formas manda un ticket al broker en cuestión y que te asesore, mejor que ellos no hay nadie para saber exactamente lo que pasa.
hola,realize mi operacion pero no me aparece barrar para cerrar operacoiones que puedo hacer
Revisa en la pestaña operaciones de la Caja de Herramientas (Ctrl+T). Ahí debería salir tu orden con la opción de cerrarla.Adicionalmente; puede que estés conectada con la contraseña de inversor. Tienes que volver a loguearte con la contraseña de trading desde Archivo > Conectarse a la cuenta de trading.
