Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 246
si mueves el puntero del ratón sobre el nombre de una variable o función y pulsas Ctrl, te mueves a la definición o declaración de esta variable (función).
Esto está implementado en casi todos los IDEs, sólo que cuando se pulsa Ctrl, la variable se resalta y subraya. No está en ME.
No he encontrado esta característica en la ayuda.
Lo mismo se puede conseguir pulsando Alt+G, pero sigue siendo más cómodo usar el ratón.
Se puede conseguir lo mismo pulsando Alt+G, pero el ratón sigue siendo más cómodo.
Interesante observación, ya que no uso el ratón en ME.
No es la primera vez que noto que a "numerosas" peticiones de los usuarios se hace algo y luego se rompe algo. Siempre fue CTRL + clic para resaltar una palabra. Para mí es más fácil que el doble clic, porque la carga en el dedo índice y sin dobles clics es lo suficientemente grande. A veces incluso duele por la noche. Ahora funciona así, y luego como si lo hubieran hecho nuevo. No sabes cuando tiene que funcionar.
Interesante punto, ya que no uso el ratón en ME.
¿Has usado vim?
¡:q!
por si te pierdes :-)
Yo también solía resaltar las palabras así. Ahora tengo que aprender, estoy volando de un lado a otro en el código. ¿Pero qué puedes hacer?
doble clic resalta una palabra, triple clic una expresión lógica. triple clic no siempre funciona para todos....
pero puedes practicarlo en este texto.