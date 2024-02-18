Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 246

Nuevo comentario
 

si mueves el puntero del ratón sobre el nombre de una variable o función y pulsas Ctrl, te mueves a la definición o declaración de esta variable (función).
Esto está implementado en casi todos los IDEs, sólo que cuando se pulsa Ctrl, la variable se resalta y subraya. No está en ME.


No he encontrado esta característica en la ayuda.
Lo mismo se puede conseguir pulsando Alt+G, pero sigue siendo más cómodo usar el ratón.



 
Nikolai Semko #:

si mueves el puntero del ratón sobre el nombre de una variable o función y pulsas Ctrl, te mueves a la definición o declaración de esta variable (función).
Esto está implementado en casi todos los IDEs, sólo que cuando se pulsa Ctrl, la variable se resalta y subraya. En ME no es así.


No he encontrado esta característica en la ayuda.
Lo mismo se puede conseguir pulsando Alt+G, pero sigue siendo más cómodo usar el ratón.

https://www.mql5.com/ru/forum/459313#comment_51244150

MQL Editor переход к определению по ctrl+click - Включите переход к определению функции или объявлению переменной по ctrl клик левой мыши, чтобы выделить слово целиком.
MQL Editor переход к определению по ctrl+click - Включите переход к определению функции или объявлению переменной по ctrl клик левой мыши, чтобы выделить слово целиком.
  • 2023.12.20
  • www.mql5.com
Если есть возможность - добавьте пожалуйста переход к определению функции или объявлению переменной по ctrl click как это реализовано в VS или Qt Creator. можно задействовать вместо ctrl какую-то другую кнопку
 
Artyom Trishkin #:

https://www.mql5.com/ru/forum/459313#comment_51244150

Ah, así que es un desarrollo reciente.
 
Nikolai Semko #:

Se puede conseguir lo mismo pulsando Alt+G, pero el ratón sigue siendo más cómodo.

Interesante observación, ya que no uso el ratón en ME.

 
Artyom Trishkin #:

https://www.mql5.com/ru/forum/459313#comment_51244150

No es la primera vez que noto que a "numerosas" peticiones de los usuarios se hace algo y luego se rompe algo. Siempre fue CTRL + clic para resaltar una palabra. Para mí es más fácil que el doble clic, porque la carga en el dedo índice y sin dobles clics es lo suficientemente grande. A veces incluso duele por la noche. Ahora funciona así, y luego como si lo hubieran hecho nuevo. No sabes cuando tiene que funcionar.

 
fxsaber #:

Interesante punto, ya que no uso el ratón en ME.

¿Ha utilizado Vim?
 
Nikolai Semko #:
¿Has usado vim?

¡:q!

por si te pierdes :-)

 
Alexey Viktorov #:

No es la primera vez que noto que a "numerosas" peticiones de los usuarios se hace algo y luego se rompe algo. Siempre fue CTRL + clic para resaltar una palabra. Para mí es más fácil que el doble clic, porque la carga en el dedo índice y sin dobles clics es bastante grande. A veces incluso duele por la noche. Ahora funciona así, y luego como si lo hubieran hecho nuevo. No sabes cuando tiene que funcionar.

Yo también solía resaltar las palabras así. Ahora tengo que aprender, estoy volando de un lado a otro en el código. ¿Pero qué puedes hacer?

 
Maxim Kuznetsov #:

¡:q!

por si te pierdes :-)

Es en lo que escriben los proggers más avanzados.
Pero el umbral de entrada es alto para ello.
Está considerado como el más rápido en programas de escritura hasta ahora, aunque tiene años...
No tiene ratón.

 
Alexey Viktorov #:

No es la primera vez que noto que a las "numerosas" peticiones de los usuarios para hacer algo e inmediatamente romper algo. Siempre fue CTRL + clic para resaltar una palabra. Para mí es más fácil que el doble clic, porque la carga en el dedo índice y sin doble clic es bastante grande. A veces incluso duele por la noche. Ahora funciona así, y luego como si lo hubieran hecho nuevo. No sabes cuando tiene que funcionar.

doble clic resalta una palabra, triple clic una expresión lógica. triple clic no siempre funciona para todos....

pero puedes practicarlo en este texto.

1...239240241242243244245246247
Nuevo comentario