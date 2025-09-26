La production manufacturière a/a montre une variation de la valeur des marchandises produits dans le secteur manufacturier de l’industrie britannique au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente.

La fabrication (production d’aliments, de produits pharmaceutiques, d’industrie légère, de transformation des métaux, de raffinage du pétrole, etc.) représente environ 80% de la production industrielle totale du Royaume-Uni. Les estimations de l’indice sont basées sur les données sur le chiffre d’affaires reçues de l’Enquête mensuelle auprès des entreprises (MBS) d’environ 6 000 entreprises. Les données sur la production dans les industries minières et raffinage du pétrole sont fournies par des sources administratives, par exemple le Département des Entreprises de l’Énergie et de la Stratégie Industrielle (BEIS). Tous les chiffres sont désaisonnalisés.

L’indicateur est désaisonnalisé en appliquant un déflateur fondé sur l’IPP. L’indice des prix à la production mesure en fait les prix à la production des produits fabriqués. Ainsi, le chiffre d’affaires net du fabricant est estimé, sans l’impact des majorations des détaillants.

C’est l’un des indicateurs à court terme du développement de l’économie britannique. Il est utilisé dans le calcul du PIB. La croissance de la production de l’industrie manufacturière est un indicateur de premier plan de la croissance de l’activité des consommateurs et des ventes au détail. Par conséquent, la croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours de la livre sterling.

Dernières valeurs: