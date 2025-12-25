Производство в обрабатывающей промышленности, г/г (Manufacturing Production y/y) отражает изменение стоимости произведенных товаров в обрабатывающем секторе британской индустрии в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Обрабатывающая промышленность (производство продуктов питания, фармацевтика, легкая промышленность, металлургия, нефтепереработка и т.д.) занимает 80% общего производственного сектора страны. Расчет индикатора ведется по данным об обороте, полученным в результате ежемесячного бизнес-опроса (MBS) около 6000 промышленных предприятий страны. Данные по объему производства в металлургии и нефтепереработке берутся из административных источников – например, и з Департамента деловой, энергетической и промышленной стратегии (BEIS). Все оценки подвергаются корректировке с учетом сезонных колебаний.

Индикатор рассчитывается с учетом инфляции: к нему применяется дефлятор на основе индекса цен производителей. Этот индекс выбран, поскольку он фактически измеряет цены на промышленные товары на выходе с предприятия. Таким образом оценивается чистый оборот производителя, без влияния наценок розничных продавцов.

Показатель является одним из краткосрочных индикаторов развития экономики Великобритании. Он участвует в расчете ВВП страны. Рост объема производства в обрабатывающей промышленности — опережающий показатель роста потребительской активности и розничных продаж в стране. Поэтому рост этого индикатора может положительно отразиться на котировках фунта стерлингов.

