КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании г/г (United Kingdom Manufacturing Production y/y)

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
Офис национальной статистики (Office for National Statistics)
Сектор:
Бизнес
Низкая 0.2% -0.3%
0.0%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
-0.6%
0.2%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Производство в обрабатывающей промышленности, г/г (Manufacturing Production y/y) отражает изменение стоимости произведенных товаров в обрабатывающем секторе британской индустрии в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Обрабатывающая промышленность (производство продуктов питания, фармацевтика, легкая промышленность, металлургия, нефтепереработка и т.д.) занимает 80% общего производственного сектора страны. Расчет индикатора ведется по данным об обороте, полученным в результате ежемесячного бизнес-опроса (MBS) около 6000 промышленных предприятий страны. Данные по объему производства в металлургии и нефтепереработке берутся из административных источников – например, и з Департамента деловой, энергетической и промышленной стратегии (BEIS). Все оценки подвергаются корректировке с учетом сезонных колебаний.

Индикатор рассчитывается с учетом инфляции: к нему применяется дефлятор на основе индекса цен производителей. Этот индекс выбран, поскольку он фактически измеряет цены на промышленные товары на выходе с предприятия. Таким образом оценивается чистый оборот производителя, без влияния наценок розничных продавцов.

Показатель является одним из краткосрочных индикаторов развития экономики Великобритании. Он участвует в расчете ВВП страны. Рост объема производства в обрабатывающей промышленности — опережающий показатель роста потребительской активности и розничных продаж в стране. Поэтому рост этого индикатора может положительно отразиться на котировках фунта стерлингов.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании г/г (United Kingdom Manufacturing Production y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
июль 2025
0.2%
-0.3%
0.0%
февр. 2025
0.3%
-2.1%
-0.9%
дек. 2024
-1.4%
-0.9%
-1.1%
сент. 2024
-0.7%
-0.9%
-0.3%
авг. 2024
-0.3%
-1.3%
июль 2024
-1.3%
-0.1%
-1.5%
июнь 2024
-1.5%
1.1%
0.4%
май 2024
0.6%
-0.4%
апр. 2024
0.4%
2.3%
март 2024
2.3%
2.7%
февр. 2024
2.7%
0.8%
1.5%
янв. 2024
2.0%
0.5%
2.3%
дек. 2023
2.3%
0.3%
1.9%
нояб. 2023
1.3%
1.5%
0.2%
окт. 2023
0.8%
2.9%
3.0%
сент. 2023
3.0%
2.9%
3.0%
авг. 2023
2.8%
3.1%
3.1%
июль 2023
3.0%
1.0%
3.1%
июнь 2023
3.1%
-1.0%
-0.6%
май 2023
-1.2%
-1.1%
-0.6%
апр. 2023
-0.9%
-1.8%
-1.3%
март 2023
-1.3%
-3.8%
-1.9%
февр. 2023
-2.4%
-5.5%
-2.8%
янв. 2023
-5.2%
-5.8%
-5.7%
дек. 2022
-5.7%
-5.3%
-5.6%
нояб. 2022
-5.9%
-5.2%
-5.7%
окт. 2022
-4.6%
-6.3%
-5.8%
сент. 2022
-5.8%
-2.8%
-6.2%
авг. 2022
-6.7%
1.2%
-5.2%
июль 2022
1.1%
1.8%
1.3%
июнь 2022
1.3%
1.4%
2.6%
май 2022
2.3%
1.2%
1.3%
апр. 2022
0.5%
2.7%
1.9%
март 2022
1.9%
3.6%
3.5%
февр. 2022
3.6%
2.5%
5.3%
янв. 2022
3.6%
0.8%
1.3%
дек. 2021
1.3%
0.8%
-0.1%
нояб. 2021
0.4%
2.0%
1.1%
окт. 2021
1.3%
3.5%
2.8%
сент. 2021
2.8%
5.1%
4.1%
авг. 2021
4.1%
10.0%
6.1%
июль 2021
6.0%
21.3%
13.9%
июнь 2021
13.9%
36.2%
28.2%
май 2021
27.7%
31.4%
39.1%
апр. 2021
39.7%
0.3%
4.8%
март 2021
4.8%
-4.7%
-4.2%
февр. 2021
-4.2%
-3.9%
-5.0%
янв. 2021
-5.2%
-3.2%
-2.5%
дек. 2020
-2.5%
-5.5%
-2.6%
нояб. 2020
-3.8%
-7.6%
-6.1%
12345
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания