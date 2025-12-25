Экономический календарь
Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании г/г (United Kingdom Manufacturing Production y/y)
|Низкая
|0.2%
|-0.3%
|
0.0%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-0.6%
|
0.2%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Производство в обрабатывающей промышленности, г/г (Manufacturing Production y/y) отражает изменение стоимости произведенных товаров в обрабатывающем секторе британской индустрии в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.
Обрабатывающая промышленность (производство продуктов питания, фармацевтика, легкая промышленность, металлургия, нефтепереработка и т.д.) занимает 80% общего производственного сектора страны. Расчет индикатора ведется по данным об обороте, полученным в результате ежемесячного бизнес-опроса (MBS) около 6000 промышленных предприятий страны. Данные по объему производства в металлургии и нефтепереработке берутся из административных источников – например, и з Департамента деловой, энергетической и промышленной стратегии (BEIS). Все оценки подвергаются корректировке с учетом сезонных колебаний.
Индикатор рассчитывается с учетом инфляции: к нему применяется дефлятор на основе индекса цен производителей. Этот индекс выбран, поскольку он фактически измеряет цены на промышленные товары на выходе с предприятия. Таким образом оценивается чистый оборот производителя, без влияния наценок розничных продавцов.
Показатель является одним из краткосрочных индикаторов развития экономики Великобритании. Он участвует в расчете ВВП страны. Рост объема производства в обрабатывающей промышленности — опережающий показатель роста потребительской активности и розничных продаж в стране. Поэтому рост этого индикатора может положительно отразиться на котировках фунта стерлингов.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании г/г (United Kingdom Manufacturing Production y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
