L’Indice des prix des logements (IPH) d’Halifax m/m démontre une variation du prix des logements et des propriétés au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Il est calculé par le plus grand prêteur hypothécaire britannique Banque d'Écosse d'Halifax (HBOS), sur la base de séries de données à long terme. Les données mensuelles sur les prix des propriétés hypothécaires remontent à 1983. Ces données à long terme sont utilisées pour calculer un prix de logement « standardisé » et mesurer ses variations.

Le prix d’un logement dépend de ses caractéristiques, y compris des propriétés physiques (taille et nombre de pièces), ainsi que du type de quartier dans le logement. Par conséquent, le coût moyen d’un logement est calculé à l’aide d’une régression hédoniste plutôt que d’une simple moyenne arithmétique. Cela permet de calculer le prix d’un logement britannique « typique » moyen et son évolution au fil du temps. Cette logement « typique » n’existe pas physiquement ; il représente un certain modèle avec des caractéristiques données, qui, à leur tour, sont utilisées dans une formule mathématique.

L’information HPI est dérivée des données sur les prêts à Halifax. Les transactions immobilières payées en espèces ne sont pas comprises dans l’exemple de données. L’indice est désaisonnalisé, car les mois d’hiver ont tendance à voir des hausses de prix plus faibles et le printemps / été voit des hausses plus élevées en raison des changements de l’activité du marché.

L’indice des prix de l’habitation à Halifax est un indice d’inflation alternatif sur le marché immobilier au Royaume-Uni. Son avantage par rapport à l’IPH fourni par l’Office for National Statistics est un échantillonnage de données plus approfondi (des statistiques mensuelles sur les variations de prix sont recueillies depuis 1983). Le point faible est la source limitée de données (seulement les prêts hypothécaires émis par Halifax, pas de transactions en espèces).

La croissance de l’indice peut être considérée comme positive pour les cours de la livre car elle indique une hausse inflationniste du marché immobilier.

