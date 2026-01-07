영국 국내총생산(GDP) 3m/3m (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) 3m/3m)
국가:
영국
GBP, 파운드 스털링
분야:
GDP
|중간
|0.2%
|
0.3%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
0.2%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
GDP 3m/3m는 영국에서 생산된 모든 재화와 용역의 가치를 나타내며, 주어진 3개월 동안 이전의 비슷한 기간과 비교됩니다. GDP 계산에는 공산품과 제공된 서비스의 지출도 포함됩니다. GDP 성장은 파운드화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"영국 국내총생산(GDP) 3m/3m (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) 3m/3m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
7월 2025
0.2%
0.3%
4월 2025
0.7%
0.7%
2월 2025
0.6%
0.3%
12월 2024
0.1%
-0.1%
9월 2024
0.1%
0.2%
8월 2024
0.2%
0.5%
7월 2024
0.5%
0.6%
6월 2024
0.6%
0.8%
5월 2024
0.9%
0.8%
4월 2024
0.7%
0.6%
3월 2024
0.6%
0.2%
2월 2024
0.2%
0.0%
1월 2024
-0.1%
-0.3%
12월 2023
-0.3%
-0.4%
11월 2023
-0.2%
-0.2%
10월 2023
0.0%
0.0%
9월 2023
0.0%
0.3%
8월 2023
0.3%
0.1%
7월 2023
0.2%
0.2%
6월 2023
0.2%
0.1%
5월 2023
0.0%
0.1%
4월 2023
0.1%
0.1%
3월 2023
0.1%
0.2%
2월 2023
0.1%
0.2%
1월 2023
0.0%
0.0%
12월 2022
0.0%
-0.1%
11월 2022
-0.3%
-0.4%
10월 2022
-0.3%
-0.2%
9월 2022
-0.2%
-0.1%
8월 2022
-0.3%
0.1%
7월 2022
0.0%
-0.1%
6월 2022
-0.1%
0.3%
5월 2022
0.4%
0.3%
4월 2022
0.2%
0.8%
3월 2022
0.8%
0.8%
2월 2022
1.0%
1.3%
1월 2022
1.1%
1.0%
12월 2021
1.0%
1.0%
11월 2021
1.1%
0.9%
10월 2021
0.9%
1.3%
9월 2021
1.3%
2.7%
8월 2021
2.9%
4.2%
7월 2021
3.6%
4.8%
6월 2021
4.8%
3.6%
5월 2021
3.6%
1.5%
4월 2021
1.5%
-1.5%
3월 2021
-1.5%
-1.7%
2월 2021
-1.6%
-1.4%
1월 2021
-1.7%
1.0%
12월 2020
1.0%
4.5%
