El Discurso de Tiff Macklem, Gobernador del Banco de Canadá muestra la posición oficial del BoC sobre la política monetaria y las tendencias de cambio de la tasa de interés; por lo tanto, cada discurso es cuidadosamente analizado por los participantes del mercado y los analistas.

Tiff Macklem es el Gobernador del Banco de Canadá desde 2020. El Sr. Macklem suele hablar en público: además de los discursos habituales, participa en foros económicos internacionales, habla en congresos y conferencias, y anuncia las declaraciones oficiales del BoC.

El Gobernador del Banco de Canadá es el directivo con mayor influencia en las cotizaciones del dólar canadiense entre todos los demás empleados del Banco de Canadá y los organismos de supervisión del país. El Gobernador tiene acceso a información completa sobre las intenciones del Consejo de Gobierno del BoC sobre política monetaria. Por lo tanto, sus declaraciones con frecuencia son monitoreadas cuidadosamente por analistas y economistas.

Si la retórica del Gobernador sugiere posibles desarrollos en la futura política monetaria, tales como su próximo endurecimiento o relajación, dicho escenario puede tener un efecto a corto plazo sobre las cotizaciones del dólar canadiense. Si Tiff Macklem describe positivamente el mercado laboral del país o declara el crecimiento inflacionario, esto puede verse como positivo para las cotizaciones del dólar canadiense.