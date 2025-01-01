Il discorso del Governatore Tiff Macklem della Banca del Canada riflette la posizione ufficiale della BOC sulla politica monetaria e sulle tendenze di variazione dei tassi di interesse, pertanto ogni discorso viene attentamente esaminato dai partecipanti al mercato e dagli analisti.

Tiff Mackelm è Governatore della Banca del Canada dal 2020. Macklem parla spesso in pubblico: oltre ai discorsi regolari, partecipa a forum economici internazionali, parla a congressi e conferenze e annuncia le dichiarazioni ufficiali della BOC.

Il Governatore della Banca del Canada è colui che ha la massima influenza sulle quotazioni in dollari canadesi tra tutti gli altri dipendenti della Banca del Canada e degli organi di vigilanza del paese. Il Governatore ha accesso alle informazioni complete sulle intenzioni del Consiglio direttivo della BOC in materia di politica monetaria. Pertanto, le sue dichiarazioni sono spesso attentamente monitorate da analisti ed economisti.

Se la retorica del Governatore suggerisce possibili sviluppi nella futura politica monetaria, come l'imminente inasprimento o allentamento, ciò potrebbe avere un effetto a breve termine sulle quotazioni del dollaro canadese. Se Tiff Macklem caratterizza positivamente il mercato del lavoro del paese o afferma la crescita inflazionistica, questo può essere visto come positivo per le quotazioni in valuta nazionale (CAD).