Die Rede des Gouverneurs Tiff Macklem der Bank of Canada spiegelt die offizielle Position der BoC zur Geldpolitik und Zinsänderungstrends wider, daher wird jede Rede von den Marktteilnehmern und Analysten sorgfältig geprüft.

Tiff Mackelm ist seit 2020 Gouverneur der Bank of Canada. Herr Macklem spricht oft in der Öffentlichkeit: Neben regelmäßigen Reden nimmt er an internationalen Wirtschaftsforen teil, spricht auf Kongressen und Konferenzen und gibt die offiziellen Erklärungen der BoC bekannt.

Der Gouverneur der Bank of Canada ist derjenige, der bei allen anderen Mitarbeitern der Bank of Canada und den Aufsichtsorganen des Landes den größten Einfluss auf die Kurse des kanadischen Dollars hat. Der Gouverneur hat Zugang zu den vollständigen Informationen über die Absichten des BoC-Rates zur Geldpolitik. Deshalb werden seine Aussagen oft von Analysten und Ökonomen sorgfältig beobachtet.

Wenn die Rhetorik des Gouverneurs auf mögliche Entwicklungen in der zukünftigen Geldpolitik hinweist, wie z.B. die bevorstehende Straffung oder Lockerung, könnte dies einen kurzfristigen Einfluss auf die Notierungen des kanadischen Dollars haben. Wenn Tiff Macklem den Arbeitsmarkt des Landes positiv charakterisiert oder das inflationäre Wachstum angibt, kann dies als positiv für die Notierungen in der nationalen Währung (CAD) gewertet werden.