加拿大央行(BoC)行长Tiff Macklem讲话反映了加拿大央行(BoC)对货币政策和利率变化趋势的官方立场，因此，市场参与者和分析师都会仔细研究每一场讲话的内容。

Tiff Mackelm自2020年起担任加拿大央行(BoC)行长。Macklem先生经常在公开场合讲话：除了常规讲话外，他还参加了国际经济论坛，在国会和会议上发言，并宣布了加拿大央行(BoC)官方声明。

加拿大央行(BoC)行长是加拿大央行(BoC)和加拿大监管机构所有其他雇员中对加拿大元报价影响最大的人。行长可以获得加拿大央行(BoC)管理委员会关于货币政策的意见的全部信息。因此，该行长的声明常常受到分析师和经济学家的密切关注。

如果行长的言论暗示未来货币政策可能出现的变化，比如即将出台的紧缩或宽松政策，这可能会对加拿大元报价产生短期的影响。如果Tiff Macklem对本国劳动力市场表现出积极的态度或表示了通货膨胀的增长，那么这也可以被视为是对本国货币(CAD)报价的积极因素。