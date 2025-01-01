Выступление Председателя Банка Канады Тиффа Маклема (BoC Governor Macklem Speech) отражает официальную позицию канадского регулятора по монетарной политике и тенденциям изменения процентной ставки, поэтому каждая его речь внимательно изучается участниками рынка и аналитиками.

Тифф Маклем занимает пост руководителя канадского регулятора с 2020 года. Его публичные выступления и речи нередки: помимо обязательных на его посту выступлений, он принимает участие в международных экономических форумах, выступает на конгрессах и конференциях, зачитывает официальные заявления Банка Канады.

Руководитель центробанка Канады – человек, оказывающий максимальное влияние на котировки канадского доллара среди всех остальных сотрудников Банка Канады и контролирующих органов страны. Он обладает всей полнотой информации относительно намерений Совета управляющих по денежно-кредитной политике. Поэтому его высказывания зачастую очень внимательно исследуются аналитиками и экономистами.

Если из риторики Маклема можно сделать выводы о перспективах монетарной политики — например об ее скором ужесточении или, наоборот, смягчении — это может кратковременно положительно повлиять на котировки канадского доллара. Благоприятно отражается на котировках валюты и ситуация, в которой Маклем положительно характеризует рынок труда в стране или констатирует рост инфляции.