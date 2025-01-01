DocumentaciónSecciones
Realiza la operación de diferencia simétrica de la colección (matriz) actual y la transmitida. Es decir, en la colección (matriz) actual solo se contendrán aquellos elementos que existían o bien en el objeto fuente, o bien en el transmitido, pero no simultáneamente en ambos.

Versión para trabajar con la colección que implementa la interfaz ICollection<T>.

void SymmetricExceptWith(
   ICollection<T>*  collection     // colección
   );

Versión para trabajar con la matriz.

void SymmetricExceptWith(
   T&  array[]                     // matriz
   );

Parámetros

*collection

[in]  Colección con la que se construirá la diferencia simétrica.

&collection[]

[in]  Matriz con la que se construirá la diferencia simétrica.

Nota

El resultado se guarda en la colección (matriz) actual.