- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TryGetMin
- TryGetMax
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
- GetViewBetween
- GetReverse
IntersectWith
Realiza la operación de intersección de la colección (matriz) actual y la transmitida. Es decir, deja en la colección (matriz) actual solo los elementos que también existen en la colección (matriz) indicada.
Versión para trabajar con la colección que implementa la interfaz ICollection<T>.
|
void IntersectWith(
Versión para trabajar con la matriz.
|
void IntersectWith(
Parámetros
*collection
[in] Colección con la que se construirá la multiplicación.
&collection[]
[in] Matriz con la que se construirá la multiplicación.
Nota
El resultado se guarda en la colección (matriz) actual.