Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCSortedSet<T>Remove AddCountContainsComparerTryGetMinTryGetMaxCopyToClearRemoveExceptWithIntersectWithSymmetricExceptWithUnionWithIsProperSubsetOfIsProperSupersetOfIsSubsetOfIsSupersetOfOverlapsSetEqualsGetViewBetweenGetReverse Remove Elimina la aparición del elemento indicado de un conjunto clasificado. bool Remove( T item // valor del elemento ); Parámetros item [in] Valor del elemento que se debe eliminar. Valor devuelto Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario, devuelve false. Clear ExceptWith