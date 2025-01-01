UnionWith

Realiza la operación de unión de la colección (matriz) actual y la transmitida. Es decir, añade a la colección (matriz) actual los elementos ausentes desde la colección (matriz) indicada.

Versión para trabajar con la colección que implementa la interfaz ICollection<T>.

void UnionWith(

ICollection<T>* collection

);

Versión para trabajar con la matriz.

void UnionWith(

T& array[]

);

Parámetros

*collection

[in] Colección con la que se construirá la suma.

&collection[]

[in] Matriz con la que se construirá la suma.

Nota

El resultado se guarda en la colección (matriz) actual.