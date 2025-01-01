Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCSortedSet<T>Contains AddCountContainsComparerTryGetMinTryGetMaxCopyToClearRemoveExceptWithIntersectWithSymmetricExceptWithUnionWithIsProperSubsetOfIsProperSupersetOfIsSubsetOfIsSupersetOfOverlapsSetEqualsGetViewBetweenGetReverse Contains Determina si el conjunto clasificado contiene el elemento con el valor indicado. bool Contains( T item // valor buscado ); Parámetros item [in] Valor buscado. Valor devuelto Retorna true, si en el conjunto existe un elemento con el valor indicado, de lo contrario, false. Count Comparer