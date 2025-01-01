DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCSortedSet<T>ExceptWith 

ExceptWith

Realiza la operación de diferencia de la colección (matriz) actual y la transmitida. Es decir, elimina de la colección (matriz) actual todos los elementos que también existen en la colección (matriz) indicada.

Versión para trabajar con la colección que implementa la interfaz ICollection<T>.

void ExceptWith(
   ICollection<T>*  collection     // colección
   );

Versión para trabajar con la matriz.

void ExceptWith(
   T&  array[]                     // matriz
   );

Parámetros

*collection

[in]  Colección que se sustraerá del conjunto clasificado actual.

&collection[]

[in]  Matriz que se sustraerá del conjunto clasificado actual.

Nota

El resultado se guarda en la colección (matriz) actual.