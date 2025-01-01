문서화섹션
목록의 두 요소를 스왑합니다.

bool  Exchange(
   CObject*  node1,     // 목록 요소
   CObject*  node2      // 목록 요소
   )

Parameters

node1

[in] 목록 요소

node2

[in] 목록 요소

Return Value

성공시 true, 요소 스왑 불가시 false.

예제:

//--- CList::Exchange(CObject*,CObject*) 예제
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("객체가 오류를 생성합니다"); 
      return
     } 
   //--- exchange 
   list.Exchange(list.GetFirstNode(),list.GetLastNode()); 
   //--- 리스트 사용 
   //--- . . . 
   //--- 리스트 삭제 
   delete list; 
  } 