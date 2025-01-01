MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CListExchange
- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Exchange
목록의 두 요소를 스왑합니다.
|
bool Exchange(
Parameters
node1
[in] 목록 요소
node2
[in] 목록 요소
Return Value
성공시 true, 요소 스왑 불가시 false.
예제:
|
//--- CList::Exchange(CObject*,CObject*) 예제