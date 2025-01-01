- FreeMode
Exchange
Muda elementos dos lugares da lista.
|
bool Exchange(
Parâmetros
node1
[in] Lista de itens
node2
[in] Lista de itens
Valor do Retorno
verdadeiro se com sucesso. Falso se não pode mudar os elementos em alguns lugares.
Exemplo
|
//--- example for CList::Exchange(CObject*,CObject*)