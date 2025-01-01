//--- example for CList::Exchange(CObject*,CObject*)

#include <Arrays\List.mqh>

//---

void OnStart()

{

CList *list=new CList;

//---

if(list==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- exchange

list.Exchange(list.GetFirstNode(),list.GetLastNode());

//--- use list

//--- . . .

//--- delete list

delete list;

}