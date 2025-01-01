ドキュメントセクション
リストの 2 つの要素を交換します。

bool  Exchange(
  CObject*  node1,    // リスト要素
  CObject*  node2      // リスト要素
  ）

パラメータ

node1

[in] リスト要素

node2

[in] リスト要素

戻り値

成功の場合は true、要素が交換できなかった場合は false

例:

//--- CList::Exchange(CObject*,CObject*) の例
#include <Arrays\List.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CList *list=new CList;
  //---
  if(list==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- 交換する
  list.Exchange(list.GetFirstNode(),list.GetLastNode());
  //--- リストを使用する
  //--- . にて。にて。
  //--- リストを削除する
  delete list;
 }