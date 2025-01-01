MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CListExchange
- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Exchange
リストの 2 つの要素を交換します。
|
bool Exchange(
パラメータ
node1
[in] リスト要素
node2
[in] リスト要素
戻り値
成功の場合は true、要素が交換できなかった場合は false
例:
|
//--- CList::Exchange(CObject*,CObject*) の例