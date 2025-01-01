DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarOpenCLBufferWrite 

BufferWrite

Escribe la matriz de datos en el búfer según el índice indicado.

template<typename T>
bool  BufferWrite(
   const int   buffer_index,          // índice del búfer
   T           &data[],               // matriz de valores
   const uint  cl_buffer_offset,      // desplazamiento en el búfer OpenCL en bytes
   const uint  data_array_offset,     // desplazamiento en la matriz en elementos
   const uint  data_array_count       // número de valores de la matriz para la escritura
   );

Parámetros

buffer_index

[in]  Índice del búfer.

&data[]

[in]  Matriz de valores que hay que escribir en el búfer OpenCL.

cl_buffer_offset

[in]  Desplazamiento en el búfer OpenCL en bytes, desde donde comienza la escritura.

data_array_offset

[in]  Índice del primer elemento de la matriz, a partir del cual se toman los valores de la matriz para la escritura en el búfer OpenCL.

data_array_count

[in]  Número de valores a escribir.

Valor devuelto

En caso de que la ejecución tenga éxito, devuelve true, de lo contrario, false.