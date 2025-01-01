- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
BufferWrite
Escribe la matriz de datos en el búfer según el índice indicado.
|
template<typename T>
Parámetros
buffer_index
[in] Índice del búfer.
&data[]
[in] Matriz de valores que hay que escribir en el búfer OpenCL.
cl_buffer_offset
[in] Desplazamiento en el búfer OpenCL en bytes, desde donde comienza la escritura.
data_array_offset
[in] Índice del primer elemento de la matriz, a partir del cual se toman los valores de la matriz para la escritura en el búfer OpenCL.
data_array_count
[in] Número de valores a escribir.
Valor devuelto
En caso de que la ejecución tenga éxito, devuelve true, de lo contrario, false.