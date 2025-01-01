- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
Initialize
Inicializa un programa OpenCL.
|
bool Initialize(
Parámetros
program
[in] Manejador del programa OpenCL.
show_log=true
[in] Activar el registro de los mensajes en el diario.
Valor devuelto
Retorna true, si la inicialización ha tenido éxito. En caso contrario, retorna false.