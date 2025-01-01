DocumentaciónSecciones
Inicializa un programa OpenCL.

bool  Initialize(
   const string  program,           // manejador del programa OpenCL
   const bool    show_log=true      // llevar registro del log
   );

Parámetros

program

[in]  Manejador del programa OpenCL.

show_log=true

[in]  Activar el registro de los mensajes en el diario.

Valor devuelto

Retorna true, si la inicialización ha tenido éxito. En caso contrario, retorna false.