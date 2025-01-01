Initialize

Inicializa un programa OpenCL.

bool Initialize(

const string program,

const bool show_log=true

);

Parámetros

program

[in] Manejador del programa OpenCL.

show_log=true

[in] Activar el registro de los mensajes en el diario.

Valor devuelto

Retorna true, si la inicialización ha tenido éxito. En caso contrario, retorna false.