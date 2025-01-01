KernelCreate

Crea un punto de entrada en un programa OpenCL según el índice indicado.

bool KernelCreate(

const int kernel_index,

const string kernel_name

);

Parámetros

kernel_index

[in] Índice del objeto núcleo.

kernel_name

[in] Nombre del objeto núcleo.

Valor devuelto

En caso de que la ejecución tenga éxito, devuelve true, de lo contrario, false.