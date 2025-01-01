DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarOpenCLKernelCreate 

KernelCreate

Crea un punto de entrada en un programa OpenCL según el índice indicado.

bool  KernelCreate(
   const int     kernel_index,     // índice del núcleo
   const string  kernel_name       // nombre del núcleo
   );

Parámetros

kernel_index

[in]  Índice del objeto núcleo.

kernel_name

[in]  Nombre del objeto núcleo.

Valor devuelto

En caso de que la ejecución tenga éxito, devuelve true, de lo contrario, false.