Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarOpenCLGetKernelName BufferCreateBufferFreeBufferFromArrayBufferReadBufferWriteExecuteGetContextGetKernelGetKernelNameGetProgramInitializeKernelCreateKernelFreeSetArgumentSetArgumentBufferSetArgumentLocalMemorySetBuffersCountSetKernelsCountShutdownSupportDouble GetKernelName Retorna el nombre del objeto núcleo según el índice indicado. string GetKernelName( const int kernel_index // índice del núcleo ); Parámetros kernel_index [in] Índice del objeto núcleo. Valor devuelto Nombre del objeto núcleo. GetKernel GetProgram