DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarOpenCLGetKernelName 

GetKernelName

Retorna el nombre del objeto núcleo según el índice indicado.

string  GetKernelName(
   const int  kernel_index      // índice del núcleo
   );

Parámetros

kernel_index

[in]  Índice del objeto núcleo.

Valor devuelto

Nombre del objeto núcleo.