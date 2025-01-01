DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 Biblioteca estándar OpenCL SetArgumentBuffer 

SetArgumentBuffer

Establece un búfer de OpenCL como parámetro de una función OpenCL según el índice indicado

bool  SetArgumentBuffer(
   const int  kernel_index,     // índice del núcleo
   const int  arg_index,        // índice del argumento de la función
   const int  buffer_index      // índice del búfer
   );

Parámetros

kernel_index

[in]  Índice del objeto núcleo.

arg_index

[in]  Índice del argumento de la función.

buffer_index

[in]  Índice del búfer.

Valor devuelto

En caso de que la ejecución tenga éxito, devuelve true, de lo contrario, false.