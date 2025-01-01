DocumentaciónSecciones
SetKernelsCount

Establece el número de objetos núcleo.

bool  SetKernelsCount(
   const int  total_kernels      // número de núcleos
   );

Parámetros

total_kernels

[in]  Número total de núcleos.

Valor devuelto

En caso de que la ejecución tenga éxito, devuelve true, de lo contrario, false.