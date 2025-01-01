DocumentaciónSecciones
Elimina la función de inicio de OpenCL según el índice indicado.

bool  KernelFree(
   const int  kernel_index      // índice del núcleo
   );

Parámetros

kernel_index

[in]  Índice del objeto núcleo.

Valor devuelto

En caso de que la ejecución tenga éxito, devuelve true, de lo contrario, false.