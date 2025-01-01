- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
KernelFree
Elimina la función de inicio de OpenCL según el índice indicado.
|
bool KernelFree(
Parámetros
kernel_index
[in] Índice del objeto núcleo.
Valor devuelto
En caso de que la ejecución tenga éxito, devuelve true, de lo contrario, false.