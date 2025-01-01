DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarOpenCLBufferFree 

BufferFree

Elimina un búfer según el índice indicado.

bool  BufferFree(
   const int  buffer_index      // índice del búfer
   );

Parámetros

buffer_index

[in]  Índice del búfer.

Valor devuelto

En caso de que la ejecución tenga éxito, devuelve true, de lo contrario, false.