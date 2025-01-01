DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarOpenCLSetBuffersCount 

SetBuffersCount

Establece el número de búferes.

bool  SetBuffersCount(
   const int  total_buffers      // número de búferes
   );

Parámetros

total_buffers

[in]  número total de búferes.

Valor devuelto

En caso de que la ejecución tenga éxito, devuelve true, de lo contrario, false.