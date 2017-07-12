Der EA sucht der N-identischen Kerzen nacheinander. Auf den bülligen Kerzen geht Kauf, auf den bären Kerzen — Verkauf. Die Berücksichtigung des Handelskontos: Netting oder Hedge. Im Code wurden die Handelsklassen CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo verwendet.

Version 1: N Candles

Version 2: N Candles v2

Version 3: N Candles v3

Das Neu in der Version 4: für keine Netting-Konten anstatt des Parameters "die maximale Anzahl der Positionen" wird das Parameter "der maximale Volumen der Position" eingeführt.

Eingangsparameter:

N-identischen Kerzen in der Reihe

Lot

Take Profit (in pips)

Stop Loss (in pips)

Trailing Stop ("0" -> ohne Trailing)

Trailing Step (es wird verwendet, wenn Trailing-Stop >0 ist)

Max positions certain direction (das ist nur für den Modus Hedge)

Max position volume (das ist nur für den Modus Netting)

MAGIC

Slippage

Das Beispiel der Arbeit am Netting-Konto: