und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
N Candles v4 - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1188
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der EA sucht der N-identischen Kerzen nacheinander. Auf den bülligen Kerzen geht Kauf, auf den bären Kerzen — Verkauf. Die Berücksichtigung des Handelskontos: Netting oder Hedge. Im Code wurden die Handelsklassen CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo verwendet.
Version 1: N Candles
Version 2: N Candles v2
Version 3: N Candles v3
Das Neu in der Version 4: für keine Netting-Konten anstatt des Parameters "die maximale Anzahl der Positionen" wird das Parameter "der maximale Volumen der Position" eingeführt.
Eingangsparameter:
- N-identischen Kerzen in der Reihe
- Lot
- Take Profit (in pips)
- Stop Loss (in pips)
- Trailing Stop ("0" -> ohne Trailing)
- Trailing Step (es wird verwendet, wenn Trailing-Stop >0 ist)
- Max positions certain direction (das ist nur für den Modus Hedge)
- Max position volume (das ist nur für den Modus Netting)
- MAGIC
- Slippage
Das Beispiel der Arbeit am Netting-Konto:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18609
Der Indikator Boa_ZigZag mit der Darstellung der Werte in Form von Fraktal-Abzeichen.Boa_ZigZag_Price
Der Indikator Boa_ZigZag mit den Preis-Markierungen der Werte von ZigZag-Spitzen.
Die Briefumschläge unter Verwendung des Movings Color_QEMA_Digit mit der Indikation der Trend-Richtung und der Darstellung der letzten Werte der Grenzen des Kanals.Color_PEMA_Envelopes_Digit
Die Briefumschläge unter Verwendung des Movings Color_PEMA_Digit mit der Indikation der Trend-Richtung und der Darstellung der letzten Werte der Grenzen des Kanals.