N Candles v4 - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1188
(31)
Der EA sucht der N-identischen Kerzen nacheinander. Auf den bülligen Kerzen geht Kauf, auf den bären Kerzen — Verkauf. Die Berücksichtigung des Handelskontos: Netting oder Hedge. Im Code wurden die Handelsklassen CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo verwendet.

Version 1: N Candles

Version 2: N Candles v2

Version 3: N Candles v3

Das Neu in der Version 4: für keine Netting-Konten anstatt des Parameters "die maximale Anzahl der Positionen" wird das Parameter "der maximale Volumen der Position" eingeführt.

Eingangsparameter:

  • N-identischen Kerzen in der Reihe
  • Lot
  • Take Profit (in pips)
  • Stop Loss (in pips)
  • Trailing Stop ("0" -> ohne Trailing)
  • Trailing Step (es wird verwendet, wenn Trailing-Stop >0 ist)
  • Max positions certain direction (das ist nur für den Modus Hedge)
  • Max position volume (das ist nur für den Modus Netting)
  • MAGIC
  • Slippage

Das Beispiel der Arbeit am Netting-Konto:

N-_Candles_v4 Si-9.17

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18609

