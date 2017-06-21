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N Candles v4 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
3037
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Обновлен:
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Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учет типа торгового счета: неттинг или хеджинг. В коде использованы торговые классы CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo, CAccountInfo.

Версия 1: N Candles.

Версия 2: N Candles v2.

Версия 3: N Candles v3.

Новое в версии 4: для неттинговых счетов вместо параметра "максимальное количество позиций" вводится параметр "максимальный объем позиции".


Входные параметры

  • N одинаковых свечей в ряду;
  • Lot;
  • Take Profit (в пипсах);
  • Stop Loss (в пипсах);
  • Trailing Stop ("0" → без трейлинга);
  • Trailing Step (используется, если трейлинг-стоп >0);
  • Max positions certain direction (только для режима хеджинга);
  • Max position volume (только для режима неттинга);
  • Мэджик;
  • Проскальзывание.

Пример работы на неттинговом счете:

N-_Candles_v4 Si-9.17

Daily Open Line Daily Open Line

Простой индикатор, отражающий цену открытия дня.

Automatically bring charts one by one to the top Automatically bring charts one by one to the top

Отображение графиков по очереди на переднем плане в режиме слайд-шоу.

DoubleZigZag DoubleZigZag

Для анализа использованы два индикатора ZigZag.

Nevalyashka_BreakdownLevel Nevalyashka_BreakdownLevel

Стратегия торговли - пробой максимума/минимума на выбранном промежутке времени.