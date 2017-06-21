Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
N Candles v4 - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3037
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учет типа торгового счета: неттинг или хеджинг. В коде использованы торговые классы CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo, CAccountInfo.
Версия 1: N Candles.
Версия 2: N Candles v2.
Версия 3: N Candles v3.
Новое в версии 4: для неттинговых счетов вместо параметра "максимальное количество позиций" вводится параметр "максимальный объем позиции".
Входные параметры
- N одинаковых свечей в ряду;
- Lot;
- Take Profit (в пипсах);
- Stop Loss (в пипсах);
- Trailing Stop ("0" → без трейлинга);
- Trailing Step (используется, если трейлинг-стоп >0);
- Max positions certain direction (только для режима хеджинга);
- Max position volume (только для режима неттинга);
- Мэджик;
- Проскальзывание.
Пример работы на неттинговом счете:
Daily Open Line
Простой индикатор, отражающий цену открытия дня.Automatically bring charts one by one to the top
Отображение графиков по очереди на переднем плане в режиме слайд-шоу.
DoubleZigZag
Для анализа использованы два индикатора ZigZag.Nevalyashka_BreakdownLevel
Стратегия торговли - пробой максимума/минимума на выбранном промежутке времени.