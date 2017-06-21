Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учет типа торгового счета: неттинг или хеджинг. В коде использованы торговые классы CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo, CAccountInfo.

Версия 1: N Candles.

Версия 2: N Candles v2.

Версия 3: N Candles v3.

Новое в версии 4: для неттинговых счетов вместо параметра "максимальное количество позиций" вводится параметр "максимальный объем позиции".





Входные параметры

N одинаковых свечей в ряду;

Lot;

Take Profit (в пипсах);

Stop Loss (в пипсах);

Trailing Stop ("0" → без трейлинга);

Trailing Step (используется, если трейлинг-стоп >0);

Max positions certain direction (только для режима хеджинга);

Max position volume (только для режима неттинга);

Мэджик;

Проскальзывание.

Пример работы на неттинговом счете: