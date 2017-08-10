CodeBaseSecciones
Color_PEMA_Envelopes_Digit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Envoltorios con uso de la media móvil Color_PEMA_Digit con indicación de la dirección de la tendencia y representación de los últimos valores de los límites del canal.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), es posible encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.

Fig. 1. Indicador Color_PEMA_Envelopes_Digit

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18616

