Envoltorios con uso de la media móvil Color_PEMA_Digit con indicación de la dirección de la tendencia y representación de los últimos valores de los límites del canal.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), es posible encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.

Fig. 1. Indicador Color_PEMA_Envelopes_Digit