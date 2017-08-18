请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
本EA交易搜索连续N个相同方向的烛形，它会在连续上升的烛形时买入，而在下跌烛形时卖出。考虑到了账户的类型，也就是它是单边账户还是锁仓账户。在代码中使用了 CPositionInfo, CTrade 和 CSymbolInfo 类。
版本 1: N Candles
版本 2: N Candles v2
版本 3: N Candles v3
版本4的新内容: 在单边账户中，使用了 "maximum position volume(最大仓位交易量)" 参数而不是 "maximum number of items（最大仓位数量）"参数。
输入参数:
- N 连续 N 个相同烛形
- Lot (手数)
- Take Profit (获利，单位是pips)
- Stop Loss (止损，单位是pips)
- Trailing Stop (跟踪止损，"0" -> 不使用)
- Trailing Step (跟踪止损步长，如果 trailing stop >0)
- Max positions certain direction (某方向上的最大仓位数，只用于锁仓模式)
- Max position volume (仓位最大交易量，只用于单边模式)
- 幻数
- 滑点
一个EA运行在单边账户上的例子:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18609
Boa_ZigZag_Arrows
Boa_ZigZag 之字转向指标，同时显示分形标签数值。Boa_ZigZag_Price
带有之字转向峰值价格标签的 Boa_ZigZag 指标。
Color_QEMA_Envelopes_Digit
使用了 Color_QEMA_Digit 移动平均的包络线, 并且有趋势方向的指示，显示了通道边缘的最新数值。Color_PEMA_Envelopes_Digit
使用了 Color_PEMA_Digit MA 的包络线指标, 并且指示了趋势的方向，显示了通道边界的最新数值。