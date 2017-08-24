CodeBaseSeções
N Candles v4 - expert para MetaTrader 5

EA que procura N velas idênticas consecutivas. Ele compra em velas de alta, vende em velas de baixa. Contabilização do tipo de conta de negociação: cobertura ou compensação. No código, são usadas as classes de negociação CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo, CAccountInfo.

Versão 1: N Candles

Versão 2: N Candles v2

Versão 3: N Candles v3

Novidades na versão 4: para contas de compensação, em vez de o parâmetro "número máximo de posições", é introduzido o parâmetro "volume máximo da posição".

Parâmetros de entrada:

  • N velas idênticas numa sequência
  • Lot
  • Take Profit (em pips)
  • Stop Loss (em pips)
  • Trailing Stop ("0" -> sem trailing)
  • Trailing Step (é usado, se Trailing-Stop >0)
  • Max positions certain direction (apenas para o modo de cobertura)
  • Max position volume (apenas para o modo de compensação)
  • Magic
  • Slippage

Exemplo de trabalho na conta de compensação:

N-_Candles_v4 Si-9.17

