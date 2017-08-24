Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
N Candles v4 - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2162
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
EA que procura N velas idênticas consecutivas. Ele compra em velas de alta, vende em velas de baixa. Contabilização do tipo de conta de negociação: cobertura ou compensação. No código, são usadas as classes de negociação CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo, CAccountInfo.
Versão 1: N Candles
Versão 2: N Candles v2
Versão 3: N Candles v3
Novidades na versão 4: para contas de compensação, em vez de o parâmetro "número máximo de posições", é introduzido o parâmetro "volume máximo da posição".
Parâmetros de entrada:
- N velas idênticas numa sequência
- Lot
- Take Profit (em pips)
- Stop Loss (em pips)
- Trailing Stop ("0" -> sem trailing)
- Trailing Step (é usado, se Trailing-Stop >0)
- Max positions certain direction (apenas para o modo de cobertura)
- Max position volume (apenas para o modo de compensação)
- Magic
- Slippage
Exemplo de trabalho na conta de compensação:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18609
ZigZag Boa_ZigZag com exibição de seus valores como ícones fractais.Boa_ZigZag_Price
Indicador Boa_ZigZag com rótulos de preço para os valores dos picos do ZigZag.
Envelopes com uso da média móvel Color_PEMA_Digit com indicação da direção da tendência e exibição dos últimos valores das bordas do canal.Color_QEMA_Envelopes_Digit
Envelopes com uso da média móvel Color_QEMA_Digit com indicação da direção da tendência e exibição dos últimos valores das bordas do canal.