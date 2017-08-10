CodeBaseSecciones
Boa_ZigZag_Price - indicador para MetaTrader 5

Autor real: mandor

Indicador Boa_ZigZag con marcas de color de los valores de los picos del zigzag.

Fig. 1. Indicador Boa_ZigZag_Price

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18603

